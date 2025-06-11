تعزيز كفاءة البيانات: ما الجديد في IBM Cloud Pak for Data 5.2

11 يونيو 2025
يأتي الإصدار الأحدث من IBM Cloud Pak for Data، الإصدار 5.2، بمجموعة من التحسينات الجديدة التي تركِّز على سهولة الاستخدام، وحوكمة البيانات، والأداء. وهو يساعد المؤسسات على تبسيط إدارة البيانات، وتسريع الوصول إلى الرؤى، وتحقيق نتائج أعمال ملموسة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر IBM Software Hub، المنصة المنفصلة في إصدار سابق، مرونةً أكبر في خيارات النشر والإدارة.
تواجه المؤسسات تحديات متزايدة، مثل صوامع البيانات، والأدوات القديمة، وبطء الحصول على الرؤى، وارتفاع مخاطر الامتثال. للحفاظ على الابتكار واتخاذ قرارات ذكية، تحتاج المؤسسات الآن أكثر من أي وقت مضى إلى حلول ذكية وقابلة للتوسع.
يواصل IBM Cloud Pak for Data 5.2 تطوُّره كمنصة موحَّدة تهدف إلى تبسيط طريقة جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها عبر البيئات السحابية الهجينة والمتعددة. وبفضل بنيتها المعمارية القائمة على الحاويات، تُتيح المنصة للفرق البدء بالأساسيات والتوسُّع بسرعة، مع تفعيل الخدمات التي يحتاجونها فقط. سواء من خلال الاستفادة من البيانات الموثوق بها باستخدام Match 360، أو الوصول إلى البيانات الموزعة عبر تقنية Data Virtualization، أو تعزيز الحوكمة باستخدام IBM Knowledge Catalog، أو تحليل البيانات باستخدام Watson Studio، يمكن للعملاء بناء أساس قوي للبيانات لتسريع الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
يتضمن الإصدار 5.2 تحديثات تشمل هذه الخدمات الأساسية وأكثر، ما يساهم في تحقيق مرونة أكبر وأداء أفضل ورؤى أعمق.
يقدِّم IBM Match 360 تحسينات قوية لتبسيط إدارة البيانات الرئيسية، تشمل أدوات محسَّنة لمعالجة المهام المحتملة المتداخلة -من خلال جدول مقارنة مطوَّر وعناصر تحكُّم مبسَّطة تساعد مسؤولي البيانات على معالجة التحديثات بثقة- إلى جانب شاشة موحَّدة لأنواع البيانات تُتيح لمهندسي البيانات تكوين جميع أنواع البيانات وإدارتها من مكان واحد، ما يوفر رؤية كاملة وتحكمًا شاملًا في خصائص السمات، والكيانات، والعلاقات، بالإضافة إلى إعدادات المطابقة المخصصة، وكل ذلك من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام.
تتطور المحاكاة الافتراضية للبيانات بشكل مستمر لتلبية المتطلبات المتزايدة للشركات الحديثة، حيث تقدِّم ميزات جديدة قوية تعمل على تعزيز شفافية البيانات والأمان والحوكمة. بفضل تكامل ميزة تتبُّع دورة حياة البيانات المؤتمتة من MANTA، بات بإمكان المؤسسات تتبُّع المسار الكامل لبياناتها - من المصدر إلى الوجهة مرورًا بطريقة انتقالها. تدعم هذه الرؤية تحسين الامتثال وتحليل الأثر والثقة في البيانات. بالإضافة إلى ذلك، تضمن وظيفة "Mask at Read" الجديدة حماية البيانات الحساسة حتى قبل معالجة الاستعلامات، ما يساعد الشركات على الامتثال للوائح الخصوصية الصارمة مع الحفاظ على الأداء.
في خطوة تعزِّز قدراتها، أصبحت ميزة المحاكاة الافتراضية للبيانات تدعم الآن جداول Db2 datalake، لتحل محل جداول Hadoop القديمة، ما يُتيح وصولًا أكثر كفاءة إلى تخزين الكائنات السحابي. يُسهم هذا التحول في تبسيط إدارة البيانات من خلال استخدام بنية SQL المألوفة وتحسين الأداء. وفي الوقت نفسه، يُتيح إدخال الخصائص المشتركة عبر الفهارس الخاضعة للحوكمة تطبيق حوكمة موحَّدة لأصول البيانات عبر مختلَف البيئات، ما يُسهم في تبسيط إدارة الامتثال والبيانات الوصفية. تعمل هذه التحسينات مجتمعة على تمكين الشركات من تحديث البنية التحتية للبيانات مع الحفاظ على التحكم والأمان والمرونة.
مع الإصدار الجديد من IBM Knowledge Catalog (IKC)، أصبحت IBM توفِّر دعمًا أصليًا لبنية IBM Power، ما يوسِّع من قدراتها في حوكمة البيانات المؤسسية لتشمل مجموعة أوسع من بيئات البنية التحتية. كجزء من IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition، يمكِّن IKC on Power المؤسسات من أتمتة عمليات حوكمة البيانات -بما يضمن سهولة الوصول إلى البيانات، والثقة بها، وأمانها، وتحقيق الامتثال- مع الاستفادة من أداء وموثوقية أنظمة IBM Power. يتم دعم القدرات الأساسية بشكل كامل، مثل إثراء البيانات الوصفية للأعمال، وإدارة عناصر الحوكمة، ومساحات العمل التعاونية للمشروعات، والفهارس المركزية، والاتصال الآمن بمصادر البيانات المتنوعة، ما يُتيح للمؤسسات توحيد سير عمل الحوكمة والتحليلات عبر منصات x86 وPower.
يتماشى هذا الإصدار مع جهود IBM الاستراتيجية في التحديث، لتوفير أساس بيانات موحَّد ومهيّأ للذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية الهجينة. رغم توفُّر الميزات الأساسية بالكامل، إلا أن بعض القدرات المتقدمة -مثل Data Quality، وRelationship Explorer، وSemantic Enrichment- لا تزال غير مدعومة على منصة Power، ومن المقرر إضافتها في التحديثات المستقبلية. بشكل عام، يمثِّل هذا التوسُّع خطوة مهمة نحو تمكين أعباء العمل الحرجة المستندة إلى Power من الاستفادة من نفس أدوات الفهرسة وحوكمة البيانات على المستوى المؤسسي المستخدمة في منظومة IBM Cloud Pak for Data.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر IKC الآن مرونة ورؤية أكبر من خلال نوافذ تنفيذ لمهام البيانات الوصفية، وعرض العلاقات غير المباشرة في مساحة الاستكشاف، وأسماء العرض القابلة للتخصيص. تُتيح هذه التحسينات للمستخدمين فهم مشهد البيانات الخاص بهم والتحكم فيه بشكل أفضل، مع الحفاظ على الامتثال والأمان. من خلال تمكين المزيد من المستخدمين من المشاركة في الحوكمة -حتى باستخدام أذونات العرض فقط- يعزز IKC ثقافة إدارة البيانات على نحو أكثر شمولًا وقابلية للتوسُّع، ما يساعد الشركات على اكتشاف رؤى أعمق ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
قدَّمت IBM أيضًا ميزات جديدة قوية في Watson Studio وWatson Machine Learning تعزِّز الإنتاجية والتعاون والنشر في مشاريع الذكاء الاصطناعي.
يحتوي Watson Studio الآن محرر وثائق لإنشاء وثائق المشاريع وإدارتها، ما يعزز التوافق والتنظيم بين أعضاء الفريق. كما يدعم استيراد ونشر أصول watsonx في المشاريع المتكاملة مع Git، ما يجعل من السهل إعادة استخدام الأصول والتحكم في الإصدارات. في الوقت نفسه، يُتيح Watson Machine Learning نشر النماذج باستخدام بيئة التشغيل الأحدث 25.1، ويدعم النماذج المدرَّبة باستخدام Spark 3.5، ما يوفر أداءً محسَّنًا، وقابلية أعلى للتوسُّع، وتوافقًا أفضل.
تمكِّن هذه التحديثات الشركات من تسريع الابتكار، وتقليل التعقيد، وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي بفاعلية أكبر.
مع الإصدار 5.2 من IBM Cloud Pak for Data، تحصل المؤسسات على منصة قوية ومرنة لتوحيد البيانات، وتعزيز الحوكمة، وتسريع الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تُسهم هذه التطورات في تسريع اتخاذ القرار، وتقليل المخاطر، وتوفير أساس أقوى للابتكار في الاقتصاد القائم على البيانات اليوم.