تعزيز كفاءة البيانات: ما الجديد في IBM Cloud Pak for Data 5.2

مع الإصدار الجديد من IBM Knowledge Catalog (IKC)، أصبحت IBM توفِّر دعمًا أصليًا لبنية IBM Power، ما يوسِّع من قدراتها في حوكمة البيانات المؤسسية لتشمل مجموعة أوسع من بيئات البنية التحتية. كجزء من IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition، يمكِّن IKC on Power المؤسسات من أتمتة عمليات حوكمة البيانات -بما يضمن سهولة الوصول إلى البيانات، والثقة بها، وأمانها، وتحقيق الامتثال- مع الاستفادة من أداء وموثوقية أنظمة IBM Power. يتم دعم القدرات الأساسية بشكل كامل، مثل إثراء البيانات الوصفية للأعمال، وإدارة عناصر الحوكمة، ومساحات العمل التعاونية للمشروعات، والفهارس المركزية، والاتصال الآمن بمصادر البيانات المتنوعة، ما يُتيح للمؤسسات توحيد سير عمل الحوكمة والتحليلات عبر منصات x86 وPower.

يتماشى هذا الإصدار مع جهود IBM الاستراتيجية في التحديث، لتوفير أساس بيانات موحَّد ومهيّأ للذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية الهجينة. رغم توفُّر الميزات الأساسية بالكامل، إلا أن بعض القدرات المتقدمة -مثل Data Quality، وRelationship Explorer، وSemantic Enrichment- لا تزال غير مدعومة على منصة Power، ومن المقرر إضافتها في التحديثات المستقبلية. بشكل عام، يمثِّل هذا التوسُّع خطوة مهمة نحو تمكين أعباء العمل الحرجة المستندة إلى Power من الاستفادة من نفس أدوات الفهرسة وحوكمة البيانات على المستوى المؤسسي المستخدمة في منظومة IBM Cloud Pak for Data.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر IKC الآن مرونة ورؤية أكبر من خلال نوافذ تنفيذ لمهام البيانات الوصفية، وعرض العلاقات غير المباشرة في مساحة الاستكشاف، وأسماء العرض القابلة للتخصيص. تُتيح هذه التحسينات للمستخدمين فهم مشهد البيانات الخاص بهم والتحكم فيه بشكل أفضل، مع الحفاظ على الامتثال والأمان. من خلال تمكين المزيد من المستخدمين من المشاركة في الحوكمة -حتى باستخدام أذونات العرض فقط- يعزز IKC ثقافة إدارة البيانات على نحو أكثر شمولًا وقابلية للتوسُّع، ما يساعد الشركات على اكتشاف رؤى أعمق ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.