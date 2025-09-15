تقديم Auto DQ: أتمتة جودة البيانات على نطاق واسع

تستثمر المؤسسات بشكل كبير في مبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي، لكن الطريق نحو تحقيق القيمة غالبًا ما يتباطأ -أو حتى يخرج عن مساره- بسبب تحدٍ متكرر: جودة البيانات.

مع صعود المنصات السحابية وظهور بيئات البيانات الهجينة وتزايد تعقيد البيئات التنظيمية، أصبحت المؤسسات تُدير بيانات أكثر ومن مصادر متعددة أكثر من أي وقت مضى. يسعى قادة الأعمال إلى الحصول على رؤى يمكنهم الوثوق بها، لكن غالبًا ما تكون البيانات التي تغذي التحليلات ومبادرات الذكاء الاصطناعي غير مكتملة أو غير متسقة أو غير موثوق بها.

يقدِّر محللو الصناعة أن ضعف جودة البيانات يكلّف المؤسسات ملايين الدولارات سنويًا، ليس فقط في الوقت الضائع، بل أيضًا في القرارات الخطأ، ومخاطر الامتثال، وتراجع ثقة العملاء. لم تَعُد المشكلة تقنية فحسب؛ بل أصبحت استراتيجية. أصبحت البيانات عالية الجودة أساسًا للميزة التنافسية.