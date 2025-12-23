يعتمد النجاح في اقتصاد الذكاء الاصطناعي اليوم على ربط البيانات بالنتائج التجارية، وقد وافق 92% من رؤساء إدارة البيانات على ذلك، إلا إن ثلثهم فقط يعتقدون أنهم ينجحون في ذلك بشكل جيد.

يستند هذا التقرير إلى بيانات استطلاع شمل 1,700 من رؤساء إدارة البيانات عبر مختلف الصناعات والمناطق الجغرافية، ليكشف عن الرؤى العملية والمتطلبات الأساسية التي تحتاج إليها مؤسستك لمواصلة التقدم.