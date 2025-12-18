إدارة البيانات الرئيسية من IBM (برنامج إدارة البيانات الرئيسية) هي منصة سحابية مبنية على الذكاء الاصطناعي، توحد وتحكم البيانات عبر المجالات. تلغي العزل عن البيانات، وتخلق مصدرا واحدًا للحقيقة وتستخدم التعلم الآلي لحلول الكيانات واكتشاف العلاقات. مع النشر المرن (SaaS، محلي، هجين)، واجهات منخفضة الكود وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، تقدم IBM MDM بيانات موثوقة لتسريع التحول الرقمي وتمكين اتخاذ قرارات واثقة.