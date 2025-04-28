حلول الحاويات

تشغيل وتوسيع نطاق أعباء العمل المعبأة في حاويات مع الريادة في الأمان والابتكارات ذات المصدر المفتوح

يوفر التحديث باستخدام الحاويات مزايا عديدة لتطوير البرامج ونشرها. إذ تُسهم الحاويات في تعزيز المرونة وتسريع الابتكار من خلال تمكين دورات تطوير أسرع وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق. كما تحسِّن قابلية النقل والاتساق عبر البيئات المختلفة، ما يجعل من السهل نقل التطبيقات بين مراحل التطوير والاختبار والإنتاج.

Kubernetes وRed Hat OpenShift
يُعَد Kubernetes نظامًا مفتوح المصدر لتنظيم الحاويات، ويوفر الأساس لإدارة التطبيقات المعتمدة على الحاويات. وRed Hat OpenShift هو منصة حاويات جاهزة للاستخدام التجاري، ومبنية على أساس Kubernetes.

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الفوائد
قابلية النقل

تنشئ الحاوية حزمة قابلة للتنفيذ من البرنامج تكون مجردة عن نظام التشغيل المضيف (أي غير مرتبطة به أو معتمدة عليه). وبالتالي، فهي قابلة للنقل ويمكن تشغيلها بشكل موحد ومتسق عبر أي منصة أو سحابة.
رشاقة الأداء

يؤدي تطوير الحاويات ونشرها إلى تعزيز المرونة ويُتيح للتطبيقات العمل في البيئات السحابية التي تلبي احتياجات الأعمال على أفضل نحو.
السرعة

تُعَد الحاويات "خفيفة الوزن"، ما يعني أنها تشترك في نواة نظام التشغيل الخاص بالجهاز. وتُسهم هذه الميزة في تعزيز كفاءة الخوادم، وتقليل تكاليف الخوادم والتراخيص، وتسريع أوقات التشغيل نظرًا لعدم الحاجة إلى تحميل نظام تشغيل كامل.
الحاويات السحابية Red Hat OpenShift on IBM Cloud
نشر مجموعات Red Hat OpenShift عالية التوافر ومُدارة بالكامل بضغطة زر.
IBM Cloud Code Engine
تشغيل التطبيقات دون خوادم مباشرةً من مصدر الرمز أو من صور الحاويات.
IBM Cloud Kubernetes Service
تبسيط نشر Kubernetes وإدارته وتنفيذ عملياته.
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
تشغيل وإدارة أجهزة افتراضية آمنة على منصة سحابية وأصلية للذكاء الاصطناعي عبر IBM Cloud.
منصة البنية التحتية للحاويات حلول Red Hat AI على IBM Cloud
تقديم حلول الذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية الهجينة.
IBM Fusion
تمكَّن من نشر تطبيقات Red Hat OpenShift وwatsonx بسهولة. يتوفر Fusion كخيارين مرنين لدعم احتياجاتك في السحابة الهجينة.
المحاكاة الافتراضية والنقل بالحاويات
شغِّل التطبيقات الافتراضية على IBM Fusion مع Red Hat OpenShift لتوفير المرونة والأمان وتوفير التكاليف نحو الانتقال إلى المستقبل السحابي الموجَّه نحو التطبيقات الأصلية.
خدمات إدارة البيانات
استكشِف الخدمات الخمس لبيانات التطبيقات الأساسية التي توفِّر تجربة متسقة عبر السحابة العامة أوالأجهزة التي تعمل دون نظام تشغيل في البيئات المحلية، أو المنصات الافتراضية.
حاويات لـ Z IBM z/OS Container Platform
تقنيات السحابة المتوافقة مع معايير الصناعة لإنشاء تطبيقات z/OS UNIX وتشغيلها كحاويات على z/OS.

حالات الاستخدام

أثبتت أُطر عمل الحاويات قدرتها الكبيرة على إنشاء مهام سير عمل مستقرة مع أوقات تشغيل محسَّنة وتسليم مستمر.

اقرأ المدونة
تحديث التطبيقات الخدمات المصغرة عمليات التطوير السحابة المتعددة الهجينة بدون خادم
دراسات حالة
The Masters Golf Tournament
Masters
استكشِف الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر حاويات IBM Cloud المتاحة للشركات حول العالم.
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شركة Etihad Airways
اجعل تسجيل الوصول في المطارات أسرع وأسهل من خلال اعتماد بنية الخدمات المصغرة على منصة هجينة مفتوحة وقابلة للتوسع بدرجة عالية.
Electric car parked in solar power charging station
Eljun
اربط مالكي المركبات الكهربائية بمالكي محطات الشحن من خلال توسيع وتقليص البنية التحتية غير المعتمدة على الخوادم حسب الحاجة.
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الحاويات على IBM Cloud

تعرَّف على كيفية تلبية احتياجات عملك باستخدام مجموعة حاويات IBM Cloud.

 استكشف الحاويات السحابية نشر الحاويات بسرعة على IBM Fusion

أسهل طريقة لنشر تطبيقات OpenShift و Watsonx.

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