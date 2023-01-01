حلول الحماية من برامج الفدية الضارة
هل مؤسستك مؤمَّنة ضد هجمات برامج الفدية الضارة الخطيرة باهظة الثمن؟
احصل على دليل عام 2023 بشأن برامج الفدية الضارة
منظر جوي لمنصة استخراج النفط
تعزيز مرونتك وقدراتك على استرداد البيانات بعد الإصابة ببرامج الفدية الضارة

قد تتفاقم الإصابة ببرامج الفدية الضارة وتكون مكلفة ومدمرة، خاصة إذا كان دفع الفدية للمجرمين الإلكترونيين هو الطريقة الوحيدة لعودة أعمالك إلى عملياتها العادية، وهو ما يؤكد وجود ثغرات أمنية أمام المتسللين. كيف يمكنك إيقاف تهديدات برامج الفدية الضارة ومنعها من مقاطعة استمرارية الأعمال وسرعة الاسترداد عند حدوث هجمات برامج الفدية الضارة؟

باستخدام نهج الثقة الصفرية، يمكنك الكشف عن برامج الفدية والاستجابة لها من خلال الكشف الفعال عن التهديدات في نقاط النهاية، من خلال إدارة تهديدات الأمن الإلكتروني بشكل استباقي في الوقت الفعلي تقريبًا، وتحديد الثغرات الأمنية الفورية، وتقليل تأثير هجمات برامج الفدية الضارة باستخدام برامج الحماية من برامج الفدية.
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لمعرفة رؤى أكثر تفصيلًا بخصوص أساليب المهاجمين.
استكشف IBM QRadar، مجموعة XDR الرائدة في الصناعة لأمن نقاط النهاية
تقليل مخاطر تعطل الأعمال وبرامج الفدية الضارة باستخدام نهج الثقة الصفرية
ما الأسباب التي تدفعك لاستخدام منصة IBM لحماية بياناتك من الأنواع الخطيرة من برامج الفدية الضارة؟  لمنع ومكافحة هجمات برامج الفدية الحديثة وتهديدات البرامج الضارة عمومًا، تستخدم IBM رؤى بمساحة 800 تيرابايت من بيانات نشاط التهديد، ومعلومات عن أكثر من 17 مليون هجوم بريد عشوائي وتصيد، وبيانات السمعة لنحو مليون عنوان IP ضار من شبكة مكونة من 270 مليون نقطة نهاية.
استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف الاستباقي عن برامج الفدية الضارة 

يمكنك تضمين الذكاء الاصطناعي، والتحليلات، والتعلم العميق لتوفير حماية استباقية في الوقت الفعلي تقريبًا من برامج الفدية الضارة، والتعلم الآلي لكشف التهديدات بشكل أكثر دقةً، والأتمتة، والتحليل لحماية أسرع من برامج الفدية الضارة.
استرداد البيانات بشكل أسرع

يمكنك إنشاء نُسخ احتياطية غير قابلة للتغيير ونُسخ معزولة من البيانات الحساسة تلقائيًّا لمساعدة شركتك على تقليل فترات التعطل واسترداد البيانات بشكل أسرع بعد الهجوم الإلكتروني الذي يستهدف الأمن.

 تعرَّف على كيفية التعامل مع الهجمات الإلكترونية
نظام بنائي أمني مفتوح

استخدم X-Force Exchange، وهي منصة استعلامات التهديدات المستندة إلى السحابة ضد الهجمات الإلكترونية، حيث يتعاون 750,000 مستخدم نشط مع نظرائهم لتطوير خطط الاستجابة ومعالجة العناوين من خلال التخفيف، وتنفيذ جهود المعالجة، وحلول حماية البيانات المحسنة. 

 تعرّف على المزيد عن IBM X-Force
احمِ بياناتك من تهديدات برامج الفدية الضارة الخطيرة للوقاية من برامج الفدية الضارة، اتبع الخطوات الفعالة الثلاث التالية: الكشف، والاستجابة، والاسترداد. تساعدك منتجات IBM Security ويساعدك الخبراء لدينا في فحص التحليلات العميقة لأمن البيانات، ودمج أدوات الأمن للحصول على رؤى حول التهديدات، وإعداد وتجهيز فرق العمل لديك باستخدام دليل إرشادي عن الاستجابة.
كشف تهديدات برامج الفدية الضارة والوقاية منها

يمكنك تسريع تحليل الحوادث والتخفيف منها ومعالجتها من خلال الحصول على رؤى في الوقت الفعلي للحوادث المحتملة، وهو ما يتيح لمحللي الأمن كشف مختلف أنواع هجمات برامج الفدية والبرامج الضارة عمومًا والاستجابة لها، والحد من تأثير المجرمين الإلكترونيين باستخدام حلول الحماية من برامج الفدية الضارة.

 استكشف IBM QRadar SIEM
كشف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)

يمكنك منع الإصابة ببرامج الفدية الضارة من خلال معالجة الثغرات الأمنية والحماية من رسائل البريد الإلكتروني التصيدية التي تستغلها هذه البرامج. احصل على أمن نقطة النهاية باستخدام أداة EDR التي تحظر البرامج الضارة وبرامج الفدية الضارة وتعزلها في جميع نقاط النهاية، سواء البعيدة منها أو المحلية.

 استكشف IBM QRadar EDR
المرونة الإلكترونية في المتجر

يمكن حماية بياناتك والتعرف على تهديدات الأمن الإلكتروني باستخدام طريقة الكشف المضمَّنة التي تكتشف تلف البيانات من خلال التعلم الآلي لمراقبة أنماط البيانات التي تبحث عن سلوكيات حالات الخلل التي تشير إلى هجوم برامج الفدية الضارة.

 استكشف IBM FlashSystem Cyber Recovery Guarantee
خدمات الحماية من برامج الفدية الضارة يمكنك إحداث تحول في أعمالك وإدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في مجال استشارات الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمن المُدارة.  خدمات الاستجابة للحوادث

تساعدك خدماتنا الأمنية الدفاعية في الكشف عن حوادث الأمن الإلكتروني والاستجابة لها واحتوائها قبل حدوث أضرار جسيمة، وهي تتضمن برامج الاستعداد للحوادث والكشف عنها والاستجابة للحوادث الطارئة، وهذه البرامج متاحة على أساس الاشتراك فيها.

 استكشف خدمات IBM X-Force Incident Response خدمات إدارة المخاطر

من خلال دمج إدارة المخاطر الأمنية في استراتيجية عملك الشاملة، بما في ذلك الحماية من برامج الفدية الضارة، يمكن للمديرين التنفيذيين اتخاذ قرارات أفضل عن طريق القياس الكمي للمخاطر الأمنية من الناحية المالية. 

 استكشف خدمات إدارة المخاطر خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية

يمكن لمحللي الأمن لدينا توفير المراقبة، والتحليل، والاستجابة للتنبيهات الأمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عند الطلب عبر البيئات السحابية الهجينة. اقرأ كيف يمكنهم مساعدتك على التنبؤ بتهديدات الأمن الإلكتروني ومنعها والاستجابة لها وزيادة مرونة الأعمال.

 استكشف خدمات IBM Cyber Threat Management
دراسة حالة
منع هجمات برامج الفدية والبرامج الضارة باستخدام حماية نقطة النهاية شاهد كيف نجحت شركة شحن دولية في استخدام IBM QRadar EDR، المعروف سابقًا باسم ReaQta، لنشر حماية نقطة النهاية المؤتمتة على السفن ذات الاتصال المحدود بالشبكة. فمن خلال تثبيت حل الحماية من برامج الفدية الضارة على جميع نقاط نهاية السفن، ساعدت الاستجابة المؤتمتة والمعالجة الشركة على إيقاف هجمات برامج الفدية الضارة. اقرأ دراسة الحالة
موارد الحماية من برامج الفدية الضارة
ما هي برامج الفدية الضارة؟

تعرَّف على هجمات برامج الفدية الضارة وكيف تعمل على سرقة بياناتك. استكشف كيفية إيقاف هجمات برامج الفدية الضارة باستخدام حلول الحماية منها وأهمية تحديث أدوات الأمن الإلكتروني كتطبيقات مكافحة البرامج الضارة ومكافحة الفيروسات وجدران الحماية.
اقرأ تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2023

تعرف على كيفية تخفيف المخاطر والحصول على معايير التكلفة لمختلف الدول والصناعات. اقرأ عن الكيفية التي أتاحت لحلول الحماية من برامج الفدية الضارة المساعدة في إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني والثغرات الأمنية. يمكنك تجاوز حلول مكافحة الفيروسات الأساسية لتقليل فرص الهجوم باستخدام حلول الحماية من برامج الفدية الضارة لحماية أعمالك.
IBM X-Force Threat Intelligence Index

تمثل هجمات برامج الفدية الضارة نوعًا من الابتزاز، حيث يستخدم المتسللون برامج ضارة لاحتجاز البيانات الحساسة كرهينة، وتشكل أكبر تهديد للأمن الإلكتروني، حيث تشكل 21% من الهجمات الإلكترونية وفقًا لتقرير X-Force عن استعلامات التهديدات.
ما المقصود ببرامج الفدية الضارة كخدمة (RaaS)؟

تعرَّف على كيفية استخدام مطوري برامج الفدية الضارة لبرامج RaaS، وهو نموذج أعمال الجرائم الإلكترونية، لبيع رمز برنامج الفدية الخاص بهم إلى قراصنة أو مجرمين إلكترونيين الآخرين، الذين يستخدمونه بعد ذلك لتنفيذ هجمات برامج الفدية الخاصة بهم.
ابحث عن الحل المناسب لأعمالك

سواء بمساعدة خبير أمني لإرشادك أو من خلال الاستكشاف بنفسك، يمكنك العثور على الحل المناسب لمكافحة برامج الفدية الضارة بما يلائم احتياجات حماية أعمالك هنا. 
المزيد عن برامج الفدية الضارة والهجمات الإلكترونية استكشف IBM QRadar EDR استكشف IBM QRadar SIEM استكشف IBM X-Force استكشف حلول IBM Storage FlashSystem استكشف خدمات إدارة المخاطر استكشف حلول أمن الأجهزة المحمولة