قد تتفاقم الإصابة ببرامج الفدية الضارة وتكون مكلفة ومدمرة، خاصة إذا كان دفع الفدية للمجرمين الإلكترونيين هو الطريقة الوحيدة لعودة أعمالك إلى عملياتها العادية، وهو ما يؤكد وجود ثغرات أمنية أمام المتسللين. كيف يمكنك إيقاف تهديدات برامج الفدية الضارة ومنعها من مقاطعة استمرارية الأعمال وسرعة الاسترداد عند حدوث هجمات برامج الفدية الضارة؟



باستخدام نهج الثقة الصفرية، يمكنك الكشف عن برامج الفدية والاستجابة لها من خلال الكشف الفعال عن التهديدات في نقاط النهاية، من خلال إدارة تهديدات الأمن الإلكتروني بشكل استباقي في الوقت الفعلي تقريبًا، وتحديد الثغرات الأمنية الفورية، وتقليل تأثير هجمات برامج الفدية الضارة باستخدام برامج الحماية من برامج الفدية.