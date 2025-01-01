يُعدُّ تحسين التكلفة بشكل دائم مع الحفاظ على استقرار التطبيقات والخدمات التي تدعم الأعمال، من المهام الحساسة التي ينبغي أن يضطلع بها مهندسو السحابة وفرق العمليات التي تعمل في مجال العمليات المالية المتقدمة. ويمكن لهذه الفرق إدارة تكلفة السحابة مع الحفاظ على الأداء من خلال توزيع الموارد بشكل مدروس يضمن توافق موارد السحابة مع متطلبات أحمال التشغيل المناسبة، وتجنب الموارد المهدرة من خلال توفير ما هو ضروري فقط.

كما أن ®IBM® Turbonomic يقدم نهجًا فريدًا في مرحلة التحسين والتشغيل ضمن العمليات المالية، إذ يركز على تحقيق الإنفاق الأمثل من خلال إجراءات تحسين تضع الأداء بعين الاعتبار ويمكن أتمتتها بأمان في الوقت الحقيقي.

باستخدام IBM Turbonomic، يمكن لمهندسي السحابة وفرق العمليات: