تتميز مراكز البيانات ببيئة تقنية معلومات معقدة. لذا فقد تشكِّل إدارة هذه الأنظمة وصيانتها تحديًا. يساعدك برنامج IBM Turbonomic على تبسيط عمليات مركز البيانات من خلال التعديل التلقائي لمستويات موارد التطبيقات وتحسينها في الوقت الفعلي لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في مركز البيانات وأفضل نتائج أعمال.
توفر منصة Turbonomic تحسينًا مستمرًا يمكنك أتمتته بكل أمان. وهذا يجعلها منصة مثالية لفرق العمل الهندسية، وعمليات تشغيل السحابة، التي تتبنى FinOps (الممارسات المالية والتشغيلية) لتحسين الإنفاق على السحابة، وضمان الأداء، وزيادة القيمة التجارية لأقصى حد.
تستخدم منصة Turbonomic الأتمتة الذكية لزيادة الاستخدام وتقليل تكاليف الطاقة وانبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة.
استخدم حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين تكاليف السحابة من منصة Turbonomic لضمان أداء التطبيقات باستمرار (لكل من السحابة التقليدية والسحابة الأصلية) وتحسين تكاليف البنية التحتية للسحابة.