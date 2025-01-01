استراتيجية مركز البيانات الحديث

تتميز مراكز البيانات ببيئة تقنية معلومات معقدة. لذا فقد تشكِّل إدارة هذه الأنظمة وصيانتها تحديًا. يساعدك برنامج IBM Turbonomic على تبسيط عمليات مركز البيانات من خلال التعديل التلقائي لمستويات موارد التطبيقات وتحسينها في الوقت الفعلي لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في مركز البيانات وأفضل نتائج أعمال.