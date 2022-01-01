حلول أمن السحابة

لا يقتصر دمج السحابة في برنامج الأمن المؤسسي الموجود لديك على مجرد إضافة بعض عناصر التحكم أو الحلول النقطية الإضافية. يتطلب الأمر إجراء تقييم لمواردك واحتياجات عملك لإعداد نهج جديد لثقافتك واستراتيجية أمن السحابة التي تعتمد عليها. لإدارة برنامج أمن شامل على سحابة متعددة هجينة، تحتاج إلى إنشاء رؤية وتحكم. يمكن أن تساعدك منتجات وخبراء IBM Security في دمج عناصر التحكم المناسبة وتنظيم نشر أحمال التشغيل وإنشاء إدارة فعالة للتهديدات.
شكلت سرقة البيانات وتسريبها 32% من آثار الهجمات الإلكترونية في عام 2023. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة أفضل السبل لحماية موظفيك وبياناتك.
فهم الحالة المستقبلية لأعمالك وبرنامج الأمن القائم على المخاطر. إنشاء أمن السحابة في كل طبقة من طبقات السحابة لتمكين تحقيق أهداف عملك.
يمكنك دمج عناصر التحكم في أمن السحابة الأصلية، وتنفيذ منهجية التصميم الآمن، وإنشاء تنسيق وأتمتة الأمن لتحديد برنامج أمن السحابة الخاص بمؤسستك وتطبيقه.
من خلال الرؤية المركزية والتحكم المركزي، ستتمكن مؤسستك من مراقبة عالم التهديدات والتكيف معها. يمكنك اكتشاف واحتواء الهجمات من خلال تنسيق الاستجابة الفعالة للحوادث على مستوى المنظمة.
يمكنك إدارة التهديدات ومعلومات الأحداث باستخدام معارف دقيقة للتكيف مع التهديدات الجديدة وسرعة الكشف عن الهجمات والرد عليها.
يمكنك تحديد موقع بياناتك الحساسة وتصنيفها وتأمينها وإدارتها أينما كانت. احتفظ بمفاتيح تشفير بيانات السحابة الخاصة بك معك دائمًا.
يمكنك تحديد وإدارة من لديه مستويات الوصول المناسبة في بيئة السحابة المتعددة الهجينة.
اتصل بمصادر البيانات دون نقل بياناتك، وتصرف بشكل أسرع من خلال التنسيق والأتمتة على مستوى الأدوات والفرق.
يمكنك إدارة أجهزتك المحمولة وحمايتها من وحدة تحكم واحدة ومنع حدوث التهديدات الإلكترونية مثل التصيّد الاحتيالي.
مصادقة بيانات العملاء، وكشف الاحتيال والحماية من المستخدمين الضارين عبر جميع القنوات.
ابدأ باستراتيجية أمن سحابة شاملة قائمة على المخاطر وحوكمة وخطة الجاهزية.
إنشاء أحمال التشغيل بمنهجية التصميم الآمن ونشرها وإدارتها.
قم بإشراك فريق عالمي من المخترقين لمحاولة اختراق منظمتك والكشف عن الثغرات الأمنية الخطرة.
استخدام إطار عمل أمني أكثر ذكاءً لإدارة دورة حياة التهديدات الكاملة.
احصل على حماية شاملة لبيانات المؤسسة الأكثر حساسية.
انتقل في رحلتك إلى ترحيل برنامج إدارة الهوية والوصول (IAM) السحابية بنجاح.
تعاقدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية الرقمية NHS Digital مع IBM كشريك استراتيجي لمركز عمليات الأمن الإلكتروني (CSOC) لتقديم الدعم والخدمات الأمنية المحسنة.
دخل البنك التجاري الدولي (CIB) في شراكة مع شركة IBM للحد من جهود إدارة الهوية اليدوية من خلال توفير إدارة هوية آمنة وشفافة للتحقق من هوية 8000 موظف.
استكشف تقرير تكلفة خرق البيانات واكتشف كيفية تخفيف التكاليف.
احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.
يمكنك فهم أمن السحابة، وهي مجموعة من الإجراءات والتقنيات المصممة لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية لأمن الأعمال، وكيفية تطبيقها.
يمكنك الحصول على معارف قابلة للتنفيذ للتعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
تعرّف على كيفية تأمين سحابتك الهجينة وتعزيز الابتكار وتنسيق الاستجابة للحوادث لتقليل المخاطر التي تتعرض لها منظمتك.
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