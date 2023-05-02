IBM watsonx هو منصة للذكاء الاصطناعي والبيانات من المستوى التالي وجاهزة للمؤسسات مصممة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وتسريع تأثيره. ويتكون من ثلاثة عروض متكاملة، ™IBM® watsonx.ai™، IBM® watsonx.data ​و ™IBM® watsonx.governance يستطيع بائعو البرامج المستقلون استخدام ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية هذه والتي تقوم عليها منتجات IBM بمرونة لتعزيز التطبيقات الحالية أو إنشاء تطبيقات جديدة بكفاءة أكبر.

مع watsonx، يتم تمكين أحد شركاء أعمال IBM من تدريب وضبط ونشر نماذج الأساس القابلة للتخصيص من أجل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي المبنية على بنية مستودع بيانات مفتوحة، ومراقبة دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها وإدارتها.