¿Qué es el desarrollo basado en especificaciones?

Para ilustrar cómo se ve una especificación efectiva en la práctica, considere este ejemplo para una característica de autenticación de usuario:

Está implementando una característica de inicio de sesión de usuario para una aplicación web. Use la siguiente especificación como su única fuente de información. No haga suposiciones sobre ningún requisito que no se mencione aquí. CARACTERÍSTICA: Inicio de sesión de usuario DESCRIPCIÓN GENERAL: Permita que los usuarios registrados se autentiquen de forma segura utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 1. El formulario de inicio de sesión debe aceptar una dirección de correo electrónico y una contraseña. 2. Si las credenciales son válidas, se redirige al usuario al panel de control. 3. Si las credenciales no son válidas, se muestra un mensaje de error genérico sin especificar qué campo es incorrecto. 4. Se bloquea la cuenta durante 15 minutos después de 5 intentos fallidos de inicio de sesión consecutivos. 5. Transmita contraseñas solo a través de HTTPS; nunca las almacene en texto sin formato FUERA DE ALCANCE: - Inicio de sesión social (OAuth) - Autenticación de dos factores - Flujo de restablecimiento de contraseña CASOS PERIFÉRICOS: - Capturar campos vacíos del lado del cliente antes del envío - Redirigir sesiones caducadas a la página de inicio de sesión con un mensaje informativo - El formulario debe seguir funcionando si JavaScript está deshabilitado No comience la implementación hasta que haya confirmado que comprende los criterios de aceptación.

Estas son similares a las especificaciones funcionales que escriben los gerentes de producto, pero se limitan estrechamente a lo que debe incluir la implementación, o sus criterios de aceptación, y cómo manejar adecuadamente los casos periféricos.

Más comúnmente, esta especificación viviría en el repositorio del proyecto en GitHub como un archivo Markdown como SPEC.md o /docs/auth-login.md , versionado a través de Git junto con la base de código. El agente de programación de IA podría acceder a este si el usuario lo pega en la instrucción o, preferiblemente, hace referencia al archivo a través de una CLI y el agente lo lee desde el directorio del proyecto. Por ejemplo, “Implementar la característica descrita en /docs/auth-login.md ”.

En los flujos de trabajo más automatizados, el archivo de especificaciones se transmite como parte de la línea de comandos del sistema o de la ventana de contexto al inicio de la tarea, lo que le da al agente sus instrucciones antes de que comience.