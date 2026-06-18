Las organizaciones que manejan materiales peligrosos como parte de sus procesos de actividad principal confían en sistemas instrumentados de seguridad para mantener a los trabajadores seguros y reducir la probabilidad de incidentes catastróficos como incendios, explosiones, liberaciones de productos químicos tóxicos y fusiones nucleares.

Los sistemas instrumentados de seguridad están estrechamente relacionados con otro tipo de sistema de procesos de negocio conocido como sistema básico de control de procesos (BPCS). Sin embargo, mientras que un BCPS se centra en mantener las operaciones de negocio normales, un SIS se centra exclusivamente en la seguridad. Cuando un SIS detecta condiciones peligrosas, inicia una respuesta predefinida, como liberar presión de una válvula o activar un sistema de apagado de emergencia.

Los sistemas instrumentados de seguridad se utilizan principalmente en industrias de procesos, que son aquellas que fabrican productos transformando materias primas a través de procesos químicos, físicos, biológicos o térmicos. Estas industrias incluyen petróleo y gas, fabricación, generación de energía, productos farmacéuticos y tratamiento de aguas. Para gestionar el riesgo, las empresas que operan en estas industrias despliegan sistemas relacionados con la seguridad para detectar condiciones peligrosas y restaurar los sistemas a un estado seguro.