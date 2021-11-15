La automatización robótica de procesos (RPA) ayuda a la venta minorista a optimizar los flujos de trabajo críticos, ofrecer experiencias del cliente interesantes y adaptarse a un mundo cada vez más digital. Descubra cómo hacerlo.
Como saben los líderes de venta minorista y de bienes de consumo, el acto aparentemente simple de entregar un producto a las manos de un cliente requiere una compleja orquestación de procesos, incluida la gestión de inventario, la planificación de tiendas, el forecasting de ventas, la gestión de planificación de recursos empresariales (ERP) y la atención al cliente. A medida que evolucionan las expectativas de los clientes, las cadenas de suministro se vuelven más ágiles y las experiencias omnicanal se convierten en la norma, las organizaciones de venta minorista se encuentran en un escenario empresarial cada vez más complicado.
Capgemini estima que la industria de venta minorista podría ahorrar hasta 340 mil millones de dólares al año por la automatización de procesos clave como devoluciones de clientes, gestión de la cadena de suministro, actualización de bases de datos de clientes, mantenimiento de registros de inventario y más. Una de las formas más efectivas de lograr este nivel de automatización en la venta minorista es a través de la automatización robótica de procesos (RPA), una forma de automatización que utiliza bots para llevar a cabo tareas estructuradas y repetitivas que normalmente manejan los humanos.
Al implementar la RPA, se crean bots que siguen scripts establecidos para replicar los pasos que tomaría un trabajador humano para completar una tarea en un entorno de software. La RPA ha disfrutado de una adopción generalizada en las industrias minorista y de comercio electrónico porque ofrece una forma de automatizar y optimizar muchas de las interacciones entre personas, procesos y aplicaciones que sustentan las estrategias de venta minorista exitosas en la actualidad.
Debido a que los bots de RPA imitan las acciones humanas, pueden servir como puntos universales de integración, permitiendo que incluso las aplicaciones y los sistemas de software que carecen de API se integren. Si un miembro del equipo necesitara transferir datos de una hoja de cálculo a un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), un bot podría simplemente ser programado para transferir esos datos entre sistemas como lo haría un humano. No se necesitaría experiencia adicional en programación.
En la venta minorista, la RPA generalmente se aplica a tareas rutinarias como la recopilación de datos, el seguimiento del estado del inventario y el procesamiento simple de devoluciones de clientes.
El beneficio clave de la RPA en la venta minorista es que permite a los trabajadores humanos transferir tareas repetitivas a compañeros de trabajo robots para que los empleados puedan enfocarse en tareas más creativas, estratégicas y de valor agregado. Por ejemplo, la RPA puede reducir los errores en tareas como la transcripción de datos, los pedidos y la atención al cliente. Los bots desatendidos se pueden programar para manejar trabajos repetibles, como actualizaciones de bases de datos durante todo el día, lo que resulta en tiempos de finalización más rápidos. La RPA también se puede utilizar en combinación con chatbots impulsados por IA para ayudar tanto a los clientes como a los agentes de atención al cliente con tareas básicas como la consulta de productos o el proceso de devolución. Cuando un cliente o miembro del equipo realiza una solicitud (por ejemplo, verificar el estado de un pedido), el chatbot puede transmitir la solicitud a un bot de RPA para llevar a cabo la tarea.
Por sí sola, la RPA automatiza tareas sencillas, que consumen mucho tiempo y que están basadas en reglas. Sin embargo, la RPA también puede ser una valiosa puerta de entrada a esfuerzos de automatización de mayor alcance debido a su bajo costo, relativa facilidad de configuración y potencial para integrar múltiples sistemas dispares. Las principales soluciones de RPA a menudo aprovechan plataformas de código bajo o sin código que permiten a los usuarios con pocos conocimientos técnicos crear scripts eficaces para bots, lo que convierte a la RPA en un punto de partida accesible para la hiperautomatización y la optimización de procesos más amplia.
Una vez implementada la RPA, los minoristas pueden aprovechar esta base para automatizar tareas cada vez más complejas aumentando las capacidades básicas de la RPA con herramientas avanzadas de IA y machine learning. Por ejemplo, un sistema de gestión de reglas de negocio (BRMS) puede ayudar a los bots de RPA no solo a imitar las actividades humanas, sino también a tomar decisiones más inteligentes sobre qué tareas llevar a cabo y cuándo. El software de automatización del flujo de trabajo puede crear procesos de RPA totalmente autónomos supervisados por IA. Con los algoritmos de minería de procesos, los minoristas pueden incluso profundizar en los datos sobre el rendimiento de la RPA e identificar más formas de optimizar su despliegue.
En un contexto de venta minorista, la RPA se puede desplegar para realizar funciones tanto administrativas como de cara al cliente. Puede llevar a cabo cualquier tarea que requiera pasos definidos y repetibles o la manipulación de datos estructurados. Las aplicaciones típicas de la RPA en la venta minorista incluyen las siguientes:
La RPA automatiza las tareas repetitivas en beneficio tanto de los clientes como de los empleados. Los empleados pueden enfocarse en tareas más satisfactorias, atractivas y de mayor impacto organizacional, lo que resulta en una mayor satisfacción laboral y productividad. Del mismo modo, los clientes aprecian la facilidad y velocidad de los servicios prestados por la RPA, que impulsan la satisfacción de los clientes e influyen directamente en los ingresos. Según PwC, los clientes están dispuestos a gastar un 16 % más a cambio de excelentes experiencias.
Algunos de los beneficios específicos de la RPA en la venta minorista incluyen los siguientes:
La RPA es más eficaz en la automatización de tareas manuales, repetitivas, propensas a errores y basadas en datos estructurados, con poca o ninguna oportunidad para que los trabajadores humanos agreguen valor. También es una forma eficiente de hacer que sistemas dispares se comuniquen entre sí. Estos son algunos de los casos de uso de la RPA más comunes en la venta minorista:
IBM ofrece una solución RPA de código bajo con todas las funciones que ayuda a los minoristas a automatizar los procesos comerciales y de TI a escala. Con IBM® Robotic Process Automation, las organizaciones pueden combinar la facilidad y la velocidad de la RPA tradicional con insights de IA operativos para una automatización más inteligente y una transformación digital acelerada.
Para obtener más información, explore RPA: A no-hype buyer’s guide y regístrese para la prueba gratuita del software IBM Robotic Process Automation.
Descubra la ventaja que IBM Robotic Process Automation puede aportar a su organización con 992 000 USD en beneficios y un 124 % de retorno de la inversión (ROI).
Descubra la función de RPA en la automatización de procesos de TI, desde aumentar la transformación digital hasta impulsar iniciativas de automatización centradas en el negocio.
IBM Robotic Process Automation es un software que tiene como objetivo automatizar tareas administrativas repetitivas y que consumen mucho tiempo mediante el uso de robots de software que emulan las acciones humanas en una computadora. Forme parte de la solución de IBM para la automatización empresarial.