El beneficio clave de la RPA en la venta minorista es que permite a los trabajadores humanos transferir tareas repetitivas a compañeros de trabajo robots para que los empleados puedan enfocarse en tareas más creativas, estratégicas y de valor agregado. Por ejemplo, la RPA puede reducir los errores en tareas como la transcripción de datos, los pedidos y la atención al cliente. Los bots desatendidos se pueden programar para manejar trabajos repetibles, como actualizaciones de bases de datos durante todo el día, lo que resulta en tiempos de finalización más rápidos. La RPA también se puede utilizar en combinación con chatbots impulsados por IA para ayudar tanto a los clientes como a los agentes de atención al cliente con tareas básicas como la consulta de productos o el proceso de devolución. Cuando un cliente o miembro del equipo realiza una solicitud (por ejemplo, verificar el estado de un pedido), el chatbot puede transmitir la solicitud a un bot de RPA para llevar a cabo la tarea.

Por sí sola, la RPA automatiza tareas sencillas, que consumen mucho tiempo y que están basadas en reglas. Sin embargo, la RPA también puede ser una valiosa puerta de entrada a esfuerzos de automatización de mayor alcance debido a su bajo costo, relativa facilidad de configuración y potencial para integrar múltiples sistemas dispares. Las principales soluciones de RPA a menudo aprovechan plataformas de código bajo o sin código que permiten a los usuarios con pocos conocimientos técnicos crear scripts eficaces para bots, lo que convierte a la RPA en un punto de partida accesible para la hiperautomatización y la optimización de procesos más amplia.

Una vez implementada la RPA, los minoristas pueden aprovechar esta base para automatizar tareas cada vez más complejas aumentando las capacidades básicas de la RPA con herramientas avanzadas de IA y machine learning. Por ejemplo, un sistema de gestión de reglas de negocio (BRMS) puede ayudar a los bots de RPA no solo a imitar las actividades humanas, sino también a tomar decisiones más inteligentes sobre qué tareas llevar a cabo y cuándo. El software de automatización del flujo de trabajo puede crear procesos de RPA totalmente autónomos supervisados por IA. Con los algoritmos de minería de procesos, los minoristas pueden incluso profundizar en los datos sobre el rendimiento de la RPA e identificar más formas de optimizar su despliegue.