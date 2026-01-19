¿Qué es la IA física?

La IA física se refiere a los sistemas de inteligencia artificial (IA) que operan e interactúan con el mundo físico, en lugar de existir solo en software o entornos digitales.
La IA física suele consistir en la combinación de modelos de IA con sensores, actuadores y otros sistemas de control que permiten a los modelos actuar en entornos del mundo real, trasladándolos del ámbito de los bits al de los átomos. Con la IA, los sistemas físicos avanzados ahora pueden percibir el entorno, razonar con el poder de un modelo de lenguaje grande (LLM), actuar en consecuencia y luego aprender del resultado de esa acción.
Otra forma de pensar en la IA física es que se trata simplemente de modelos impulsados por IA aplicados a sistemas en el espacio físico. Por ejemplo, la robótica se centra en la mecánica y el control de máquinas físicas. Antes de la IA, el comportamiento de los robots solía basarse en reglas o guiones, y los robots solo podían realizar tareas muy específicas dentro de entornos diseñados específicamente para ello. Piense en un brazo robótico que suelda la misma costura 1000 veces al día en una línea de producción automotriz, o en una aspiradora robótica de primera generación que sigue reglas de navegación preestablecidas.
Por el contrario, los agentes de IA robótica equipados con la comprensión general de los LLM tienen un “sentido común” limitado, pero aún poderoso sobre el mundo. Estos modelos se pueden combinar con técnicas de aprendizaje por refuerzo en arquitecturas híbridas de alto rendimiento para que los robots puedan poseer tanto conocimientos generales como una comprensión especializada de un caso de uso específico.
Además, la IA física va mucho más allá de los robots individuales a fábricas completas impulsadas por IA, redes inteligentes energéticamente eficientes o flotas de vehículos automatizados. Muchos sistemas que existen en el espacio físico se pueden aumentar con IA.
Varios obstáculos que antes impedían una revolución de la IA física se están superando al mismo tiempo. Lo primero y más importante es la llegada de la IA generativa, impulsada por modelos fundacionales. Los grandes modelos actuales de visión artificial y multimodales son capaces de reconocer objetos, comprender relaciones espaciales y generalizar en distintos contextos. Esto reduce la cantidad de entrenamiento específico requerido para tareas individuales y permite que los sistemas reutilicen la inteligencia en todas ellas.
El segundo desafío ahora está siendo superado por el poder de la simulación moderna, que combina modelado físico de alta fidelidad, representación fotorrealista y paralelización. Esto reduce drásticamente los tiempos de entrenamiento del modelo y hace que la simulación sea útil no solo para las pruebas, sino también como campo de entrenamiento principal. Una tendencia relacionada es el auge de la disponibilidad de recursos informáticos. Los avances en las GPU y los centros de datos han hecho posible el entrenamiento a escala.
Finalmente, el hardware está mejor que nunca. Los robots modernos tienen mejores sensores y materiales más ligeros. Pueden usar los recientes avances de la IA edge y las mejores capacidades de comunicación. Estas innovaciones hicieron viable la experimentación, incluso para pequeñas startups. El resultado es un renacimiento de las iniciativas de automatización física, desde vehículos autónomos hasta robots industriales y bots de atención médica que realizan cirugías y otros procedimientos complicados.
A Jensen Huang, director ejecutivo (CEO) de Nvidia, se le atribuye ampliamente el mérito de popularizar el término “IA física” y enmarcarlo como la próxima gran oleada de innovación impulsada por IA. Durante una entrevista en un podcast de enero de 2026, Huang predijo un futuro con “mil millones de robots”.1 Esta visión implica una nueva economía global en torno al desarrollo y mantenimiento de todos estos nuevos robots, que podrían convertirse en una de las industrias más grandes del planeta, nada menos que una segunda revolución industrial.
Ese mismo mes, Nvidia lanzó una colección de modelos abiertos, marcos e infraestructura de IA avanzada para IA física.2 El lanzamiento promovió nuevas tecnologías para acelerar los flujos de trabajo en “todo el ciclo de vida de desarrollo de robots”.
“El momento ChatGPT para la robótica está aquí”, dijo Huang.
El lanzamiento incluye modelos mundiales abiertos y totalmente personalizables que permiten la generación de datos sintéticos basados físicamente y la evaluación de políticas de robots en simulación para IA física, un modelo de lenguaje de visión de razonamiento abierto y un modelo de acción de lenguaje de visión de razonamiento abierto. Esto vino acompañado de nuevos marcos de simulación y computación.
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Imagine que el objetivo es entrenar una red de robots móviles (AMR) que puedan recoger basura de forma autónoma de aceras, parques y calles sin dañar a las personas ni a sí mismos. La tarea no se define simplemente como “recoger objetos”, sino como detectar basura entre los que no son basura, navegar por entornos abarrotados, elegir caminos seguros, recoger objetos de forma y tamaño variables y otras preocupaciones.
Una vez definidos los objetivos, el robot debe diseñarse con la morfología adecuada. ¿Debería ser un robot humanoide o algo más? ¿Se desplaza con ruedas o con patas? ¿Necesita una pinza que sujete los objetos o un sistema de vacío que los aspire? ¿Qué tipo de cámaras y sensores necesita para navegar por su entorno?
Luego, normalmente se crea un entorno simulado. Dicho entorno puede incluir terreno, basura, objetos aleatorios (rocas, bancos, cercas, etc.), personas, efectos de iluminación y diversas condiciones climáticas.
En este entorno de entrenamiento simulado, el modelo que controla el comportamiento del robot aprende a reconocer los diferentes tipos de basura, desde botellas y latas hasta trozos de papel y pequeños envoltorios de dulces. Aprende a mantener el equilibrio en terrenos irregulares y con vientos fuertes. Aprende la mejor manera de evitar chocar con la gente y cómo agarrar las botellas de vidrio con la fuerza suficiente para levantarlas, pero sin apretarlas tanto como para romperlas.
Cada ejecución de entrenamiento cambia las cualidades de los componentes involucrados: piezas de basura más grandes, diferentes condiciones climáticas, más personas caminando. El robot “nunca ve la misma acera dos veces”.
Cuando el robot realiza una tarea definida correctamente, su comportamiento es “recompensado” con una puntuación alta, lo que refuerza los mejores comportamientos. A través de muchas iteraciones, el robot aprende a hacer su trabajo.
Una vez que el robot supera un cierto umbral de éxito, se despliega en un entorno de entrenamiento del mundo real, como una calle tranquila sin demasiada gente. El robot está ajustado para manejar nuevas condiciones inesperadas que no estaban presentes en la simulación, como el viento que arrastra pequeños trozos de basura.
Esta información se utiliza para mejorar el entorno de entrenamiento simulado para entrenamiento adicional. Luego, el robot puede someterse a pruebas de estrés en entornos más complejos con multitudes densas, con poca iluminación o en superficies mojadas y resbaladizas.
El mecanismo de recompensa descrito anteriormente forma parte del aprendizaje por refuerzo, un tipo de proceso de machine learning en el que los agentes autónomos aprenden a tomar decisiones a partir de interacciones de prueba y error con su entorno. El aprendizaje por refuerzo es crucial para la robótica porque los agentes aprenden el comportamiento a través de la interacción a lo largo del tiempo, que es lo que los robots deben hacer en el mundo físico.
El mundo es caótico: las superficies varían, los objetos se deforman, los datos de los sensores contienen ruido y los seres humanos se comportan de manera impredecible. La escalabilidad no se puede lograr cuando se escriben reglas estrictas para cada situación. El aprendizaje por refuerzo permite a los robots descubrir estrategias por sí mismos experimentando dentro de restricciones. En lugar de que se le diga cómo moverse, el robot aprende qué comportamientos funcionan mejor en condiciones reales.
El aprendizaje por refuerzo sobresale donde otros métodos de machine learning fallan. Por ejemplo, agarrar basura implica acercarse a ella, alinear un manipulador, ajustar la fuerza y levantarla, todo mientras responde al feedback en tiempo real. Los métodos de aprendizaje supervisado pueden etiquetar teóricamente cómo se ve una “buena comprensión”, pero no puede enseñar fácilmente cómo recuperarse de un deslizamiento o adaptarse a mitad del movimiento. El aprendizaje por refuerzo, por el contrario, optimiza secuencias de acción completas en función de los resultados a largo plazo.
Este es solo un ejemplo de cómo se podría entrenar a un robot. Existen muchos otros métodos para los sistemas físicos de IA, como el aprendizaje supervisado y no supervisado, el aprendizaje por imitación y el aprendizaje por demostración (LfD).
El entrenamiento de la IA física funciona de manera diferente al entrenamiento de sistemas autónomos no físicos por varias razones.
Los datos son caros
La física es difícil
El tiempo es esencial
Apuestas reales
Mientras que los modelos de IA tradicionales se entrenan con conjuntos de datos estáticos, incluidos texto, imágenes y audio, la IA física generalmente requiere datos de robots que interactúan con entornos reales. En el entrenamiento tradicional de machine learning, los datos se pueden extraer, copiar y reutilizar fácilmente a bajo costo. No es así con la IA física. Por lo general, uno no puede simplemente “descargar un conjunto de datos”.
La recopilación de datos lleva tiempo. Cada punto de datos requiere que un robot mueva su cuerpo, manipule objetos o simplemente observe las cosas que suceden en su entorno en tiempo continuo. En el mundo real, las máquinas se descomponen. Se sabe que las juntas se rompen, lo que dificulta la recopilación de buenos datos de entrenamiento.
La IA física debe lidiar con la física. Gravedad, fricción, temperatura, par, equilibrio, sincronización, momento, desgaste, ruido, retraso: el mundo real es infinitamente complejo, por eso los modelos que lucen bien en entornos simulados a menudo fallan cuando se prueban en el campo.
Para lidiar con las incertidumbres y complejidades de la física, el entrenamiento podría incorporar modelos basados en la física o sistemas híbridos en los que algoritmos de control más simples garanticen la estabilidad y los modelos de aprendizaje se limiten a manejar la percepción y la toma de decisiones.
Los sistemas físicos operan en tiempo continuo. En muchos casos de uso, se requieren ciclos de feedback estrechos con latencia mínima entre la percepción, la decisión y la acción. Los pequeños retrasos pueden provocar fallas. A menudo, la velocidad es tan o más importante que la precisión. En otros ámbitos de la IA, normalmente todo gira en torno a obtener los resultados más precisos, pero tener en cuenta la necesidad de velocidad supone un gran desafío de ingeniería.
En la mayoría de los entornos de entrenamiento de IA, los errores son inofensivos y se descartan fácilmente. Pero en el mundo real hay mucho en juego. Si un LLM hace una predicción incorrecta en un entorno digital, un humano puede optar por actuar en consecuencia o no. En cambio, si un vehículo autónomo predice incorrectamente la velocidad del vehículo que tiene delante, los resultados pueden ser catastróficos. El entrenamiento a menudo implica limitaciones y aumentos graduales de la autonomía, lo que a veces requiere supervisión humana y otras formas de monitoreo.
Para hacer frente a los inconvenientes anteriores, los investigadores se basan en gran medida en entornos simulados y datos sintéticos, generados por robots, a menudo virtuales, que interactúan con entornos virtuales.
El uso de modelos fundacionales mundiales (WFM) es cada vez más común en robótica. Un WFM es un poderoso sistema de IA que ha aprendido la dinámica del mundo físico (geometría, movimiento, física) a partir de grandes cantidades de datos del mundo real, lo que le permite generar escenarios realistas y conscientes de la física para entrenar la IA física.
Esta simulación a menudo implica la creación de un gemelo digital de un sistema o entorno, como una fábrica. En este espacio virtual, las máquinas autónomas realizan tareas, generando datos sintéticos sobre cómo se desempeñaron estas máquinas en el espacio virtual.
Las técnicas como la aleatorización de dominios, en la que las características de los entornos simulados se generan intencionalmente en todo tipo de formas aleatorias, pueden ayudar a producir datos sintéticos más útiles, lo que da como resultado modelos más robustos que pueden transferir sus habilidades a una realidad caótica y altamente variable. Sin embargo, una dependencia excesiva de los datos sintéticos puede llevar a un sobreajuste.
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