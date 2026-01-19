¿Qué es la IA física?

Varios obstáculos que antes impedían una revolución de la IA física se están superando al mismo tiempo. Lo primero y más importante es la llegada de la IA generativa, impulsada por modelos fundacionales. Los grandes modelos actuales de visión artificial y multimodales son capaces de reconocer objetos, comprender relaciones espaciales y generalizar en distintos contextos. Esto reduce la cantidad de entrenamiento específico requerido para tareas individuales y permite que los sistemas reutilicen la inteligencia en todas ellas.

El segundo desafío ahora está siendo superado por el poder de la simulación moderna, que combina modelado físico de alta fidelidad, representación fotorrealista y paralelización. Esto reduce drásticamente los tiempos de entrenamiento del modelo y hace que la simulación sea útil no solo para las pruebas, sino también como campo de entrenamiento principal. Una tendencia relacionada es el auge de la disponibilidad de recursos informáticos. Los avances en las GPU y los centros de datos han hecho posible el entrenamiento a escala.

Finalmente, el hardware está mejor que nunca. Los robots modernos tienen mejores sensores y materiales más ligeros. Pueden usar los recientes avances de la IA edge y las mejores capacidades de comunicación. Estas innovaciones hicieron viable la experimentación, incluso para pequeñas startups. El resultado es un renacimiento de las iniciativas de automatización física, desde vehículos autónomos hasta robots industriales y bots de atención médica que realizan cirugías y otros procedimientos complicados.

A Jensen Huang, director ejecutivo (CEO) de Nvidia, se le atribuye ampliamente el mérito de popularizar el término “IA física” y enmarcarlo como la próxima gran oleada de innovación impulsada por IA. Durante una entrevista en un podcast de enero de 2026, Huang predijo un futuro con “mil millones de robots”.1 Esta visión implica una nueva economía global en torno al desarrollo y mantenimiento de todos estos nuevos robots, que podrían convertirse en una de las industrias más grandes del planeta, nada menos que una segunda revolución industrial.

Ese mismo mes, Nvidia lanzó una colección de modelos abiertos, marcos e infraestructura de IA avanzada para IA física.2 El lanzamiento promovió nuevas tecnologías para acelerar los flujos de trabajo en “todo el ciclo de vida de desarrollo de robots”.

“El momento ChatGPT para la robótica está aquí”, dijo Huang.

El lanzamiento incluye modelos mundiales abiertos y totalmente personalizables que permiten la generación de datos sintéticos basados físicamente y la evaluación de políticas de robots en simulación para IA física, un modelo de lenguaje de visión de razonamiento abierto y un modelo de acción de lenguaje de visión de razonamiento abierto. Esto vino acompañado de nuevos marcos de simulación y computación.