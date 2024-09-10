La industria del automóvil apuesta por completo a la robótica. El sector automotriz se ha convertido en el número uno en adoptar robots industriales, representando el 33 % de todas las instalaciones en los EE. UU. el año pasado, según un estudio de 2024 realizado por la Federación Internacional de Robótica. Las razones clave incluyen la transición a más vehículos eléctricos, así como la escasez de mano de obra.

Los fabricantes de automóviles emplean una variedad de robots que van desde robots colaborativos (o "cobots") hasta brazos robóticos de seis ejes. Pero la tecnología más reciente y más popular son los robots humanoides que se abren camino hacia la planta de producción.

Recientemente, la empresa de robótica californiana Figure, que recaudó 675 millones de dólares a principios de este año, publicó un video en el que se muestra cómo funciona su humanoide Figure 01 en una fábrica de BMW; en agosto lanzó Figure 02, que puede mantener conversaciones naturales gracias a la integración de OpenAI y que BMW está probando actualmente. Y este verano, Tesla mostró su Optimus Gen 2 en la conferencia mundial de IA en Shanghái y dice que planea usarlo pronto en las fábricas de Tesla; Elon Musk ha sugerido que Optimus tiene el potencial de volverse más valioso que los otros productos de Tesla combinados. Mercedes-Benz y la china Nio también están experimentando con humanoides en sus fábricas.

Anteriormente, Hyundai compró Boston Dynamics en 2021, aunque todavía no se sabe nada sobre el uso del humanoide Atlas de BD en las fábricas de Hyundai; más sobre ellos en un minuto.