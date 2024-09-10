La industria del automóvil apuesta por completo a la robótica. El sector automotriz se ha convertido en el número uno en adoptar robots industriales, representando el 33 % de todas las instalaciones en los EE. UU. el año pasado, según un estudio de 2024 realizado por la Federación Internacional de Robótica. Las razones clave incluyen la transición a más vehículos eléctricos, así como la escasez de mano de obra.
Los fabricantes de automóviles emplean una variedad de robots que van desde robots colaborativos (o "cobots") hasta brazos robóticos de seis ejes. Pero la tecnología más reciente y más popular son los robots humanoides que se abren camino hacia la planta de producción.
Recientemente, la empresa de robótica californiana Figure, que recaudó 675 millones de dólares a principios de este año, publicó un video en el que se muestra cómo funciona su humanoide Figure 01 en una fábrica de BMW; en agosto lanzó Figure 02, que puede mantener conversaciones naturales gracias a la integración de OpenAI y que BMW está probando actualmente. Y este verano, Tesla mostró su Optimus Gen 2 en la conferencia mundial de IA en Shanghái y dice que planea usarlo pronto en las fábricas de Tesla; Elon Musk ha sugerido que Optimus tiene el potencial de volverse más valioso que los otros productos de Tesla combinados. Mercedes-Benz y la china Nio también están experimentando con humanoides en sus fábricas.
Anteriormente, Hyundai compró Boston Dynamics en 2021, aunque todavía no se sabe nada sobre el uso del humanoide Atlas de BD en las fábricas de Hyundai; más sobre ellos en un minuto.
"Los robots existen desde hace muchos años", dice Jose Favilla, líder global de Industria 4.0 en IBM. "La clave en el futuro es evolucionarlos de realizar tareas repetitivas a ser más 'inteligentes', es decir, tener la capacidad de realizar una variedad más amplia de tareas de acuerdo con las diferentes condiciones que enfrentarán en un entorno de planta". Sus interacciones con los sistemas de las plantas serían más eficientes porque no tendrían que acceder a los sistemas a través de pantallas como lo hacen las personas, añade. "Recibirán mensajes digitales directos sobre posibles problemas, podrán buscar registros de mantenimiento anteriores y utilizar sus propios sistemas inteligentes o acceder a otros para hacer arreglos a una máquina".
“Las manos humanoides son un tema importante de investigación y es posible que se produzca un gran avance en los próximos años”, afirma el Dr. Yue Hu, director del Laboratorio de Robótica Activa e Interactiva de la Universidad de Waterloo. "Dado que [los humanoides] también están equipados con piernas y generalmente tienen forma de humanos, no hay necesidad de que las fábricas remodelen su entorno". Actualmente, las plantas automotrices ocupan mucho espacio porque necesitan alojar grandes máquinas dedicadas a una sola tarea, señala Hu. "Esto puede conducir a un futuro más sostenible y a fábricas más pequeñas donde los humanoides de uso general podrían realizar múltiples tareas en un espacio muy reducido".
"Los sistemas con patas tienen la ventaja de poder moverse de una manera más versátil a través de entornos complejos, como subir escaleras y [pasar] obstáculos, a diferencia de los robots con ruedas", dice Hu. Pero siguen siendo propensos a la inestabilidad, añade, que es donde los robots con ruedas tienen una ventaja.
Las propias empresas de robótica tienen opiniones firmes al respecto. "Los robots andantes de dos patas son esencialmente inútiles dada la tecnología actual de actuadores", dice Geordie Rose, CEO y cofundador de Sanctuary AI, que fabrica el humanoide con ruedas Phoenix. En abril, la empresa anunció una asociación con Magna de Canadá, un proveedor mundial de piezas de automóviles con 343 fábricas.
"Cualquier empresa que construya robots de dos patas se limitará a casos de uso de nicho, como mover contenedores vacíos, que se realizan mejor con robots de propósito especial", continúa Rose. "Esto se debe a que caminar en dos piernas es intrínsecamente inestable, ineficiente desde el punto de vista energético y restringe en gran medida la calidad de los motores en la parte superior del cuerpo debido a la necesidad de hacer que la parte superior del cuerpo sea lo más ligera posible. Los robots móviles de manipulación diestra para el trabajo requieren bases con ruedas, que es como se diseñan nuestros sistemas. Las ruedas no son solo una buena idea: son necesarias para un producto de manipulación móvil”.
Agility Robotics, que fabrica el humanoide Digit, considera que las piernas bien diseñadas son esenciales. "Digit se diseñó para asumir un conjunto diverso de tareas y sus piernas son un gran diferenciador", dice Daniel Diez, director de estrategia de Agility. Digit se utiliza actualmente en almacenes para Amazon y Spanx; Agility está trabajando con empresas automotrices en este momento, pero aún no han dicho cuáles.
Agility estudió la biometría de cómo caminan y corren los animales y llegó a la conclusión de que lo ideal eran unas patas similares a las de las aves, con tobillos y dedos gigantes (vea a Digit en acción aquí). Las patas de estilo aviar significan que el robot puede agacharse recto hacia abajo y plegarse para el almacenamiento. "El diseño de las piernas de Digit le permite moverse de la misma manera que lo hace una persona", agrega Diez. "Esto le permite realizar un conjunto más diverso de tareas complejas y es una de las principales razones por las que hoy podemos desplegar comercialmente nuestros robots".
De vuelta a Boston Dynamics: esta primavera, la empresa de robótica retiró su humanoide Atlas de una década y presentó una nueva versión poco después. Un video viral del Atlas actualizado acumuló seis millones de visualizaciones, y los movimientos tan poco humanos del robot en el clip llevaron a Elon Musk a sugerir que estaba poseído.
Atlas aún se encuentra en etapas experimentales. En el ámbito automotriz, el verdadero perro de trabajo de la empresa es Spot, el robot cuadrúpedo que ha estado deambulando por las fábricas de automóviles desde hace un tiempo. De hecho, IBM colaboró con Boston Dynamics para desarrollar soluciones basadas en IA para Spot en 2021.
La última compañía conjunta de Spot es con BMW. En una planta de BMW en las afueras de Birmingham, Inglaterra, Spot realiza inspecciones industriales de forma autónoma y retroalimenta datos para que los equipos puedan realizar un mantenimiento predictivo. Un ejemplo es su sensor acústico, que puede detectar una fuga de aire comprimido antes de que se convierta en una reparación costosa (una sola fuga de un cuarto de pulgada puede costar hasta 8000 USD al año, según nos dice un representante de Boston Dynamics). Los robots se pueden seguir en un mapa de facilidad usando software de gestión de flotas especialmente diseñado que permite a los operadores planificar rutas, programar misiones, monitorear el progreso y controlar robots de forma remota.
¿Los robots basados en animales tienen una ventaja sobre los humanoides? “Cada uno tiene pros y contras”, dice Favilla. “Los robots basados en humanoides pueden ser más versátiles y fáciles de integrar en los entornos de planta existentes. Los robots basados en animales pueden ser mejores para tareas específicas, como gatear dentro de lugares pequeños, lo que sería difícil de hacer para los humanoides”.
Debido a que los robots humanoides parecen, bueno, humanos, ¿hay alguna preocupación de que sus compañeros de trabajo vivos puedan comenzar a antropomorfizarlos?
"Think que las máquinas introducidas en entornos de fábrica donde tienen tareas repetitivas y dedicado se percibirán como otras Tecnologías que se han introducido en entornos similares", dice Hu. "Tal vez al principio habrá un período de transición, pero se normalizaría más rápido [en comparación] con otros entornos que requieren más interacciones sociales".
La investigación de Hu examina la interacción entre humanos y robots (HRI) y busca formas en que los robots puedan realizar sus tareas sin dejar de parecer socialmente aceptables. Señala que la forma en que las personas perciben socialmente a los robots es un factor crucial en los entornos de cuidados o educación, pero “en una fábrica o entorno de automatización esto se mitigaría en gran medida”.
"Los robots a menudo se convierten en un pararrayos para la automatización y las inseguridades laborales", dice Diez. “Es comprensible, especialmente cuando la tecnología toma la forma de un humanoide. Al pensar en robots humanoides o automatización en general, es importante recordar que los avances tecnológicos no disminuyen la cantidad de empleos disponibles. Simplemente ha cambiado el tipo de trabajos disponibles”.
"Actualmente hay 8.2 millones de vacantes en Estados Unidos, pero solo 6.5 millones de trabajadores desempleados", dice Rose. “El mundo necesita más trabajadores, especialmente en los tipos de trabajos que son demasiado aburridos, sucios o peligrosos para que la gente los haga”.
"Las empresas necesitan automatizar su salida de este problema", agrega Diez, "o el éxito del negocio en sí podría estar en juego".
