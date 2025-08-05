Por qué 2025 es un año crucial para la robótica

Ese futuro ya se está materializando para Jan Liphardt, profesor asociado de bioingeniería en Stanford y fundador de OpenMind, una pila de software abierta y nativa de IA para robots que planea abrir su primera tienda en San Francisco este año.

“Esto está sucediendo este año, no en 2037”, dijo Liphardt a IBM Think. “Y no somos solo nosotros”.

Aficionado desde hace mucho tiempo a los robots de ciencia ficción, Liphardt observó la brecha entre los robots ficticios y las máquinas industriales en la vida real. “Muchos de nosotros hemos visto películas en las que las personas interactúan con robots”, dijo. “Y hasta hace unos años, los robots se construían para mover una pieza de metal y soldarla a otra pieza de metal, con fines industriales. Había una enorme brecha entre el tipo de robots que veíamos en las películas y sobre los que leíamos en la ciencia ficción, con el tipo de robots que veíamos a nuestro alrededor”.

Eso cambió durante el auge de la IA generativa.

“Estaba mirando los LLM como hace unos años”, dijo. "Tenía curiosidad por ver si el conjunto de resultados se puede ampliar de texto a acciones en el mundo real".

Comenzó a escribir software para controlar robots domésticos: ayudar a los niños con la tarea, ladrar a los visitantes desconocidos e incluso trazar mapas de parques. "Los LLM no solo pueden escribir código informático, sino que también pueden emitir comandos al hardware", dijo Liphardt. “Fue realmente emocionante para mí”.

Él cree que los LLM resuelven desafíos centrales como la fusión de datos, el proceso de integración de datos de múltiples fuentes para producir un resultado cohesivo e informativo. “Una ventaja de usar el lenguaje para describir el mundo físico es que encaja naturalmente con la forma en que funcionan los modelos lingüísticos grandes: son excelentes para comprender, continuar y generar historias a partir de esa entrada”.

Aun así, no todo funciona como se espera. Uno de sus robots, por ejemplo, tiende a ladrar a las personas sin hogar. “Por supuesto, no programamos eso”, dijo. "Pero la idea de que una persona sin hogar dé miedo es algo que debe estar en los datos de entrenamiento".

"Este [sesgo en los datos de entrenamiento] no es específico de los robots", dijo Liphardt. “Y lo que es importante para mí es simplemente observar eso y luego pensar en buenas formas de controlar o gobernar la tecnología. Y ese también es un problema completamente sin resolver. Si Think en la intersección de la gobernanza de la alineación y los modelos de lenguaje de gran tamaño, ese es un problema mucho más grande que cualquier esfuerzo de software de robot”.