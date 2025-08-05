Por qué 2025 es un año crucial para la robótica

Es lindo, pequeño, de aspecto tonto y programable en Python. Conozca Reachy Mini, un robot compacto de código abierto de Hugging Face diseñado para ser utilizado por desarrolladores, consumidores habituales e incluso niños. Y desde que Hugging Face anunció el lanzamiento en julio, Reachy Mini, disponible en preventa, ha superado las expectativas, según Pollen Robotics, una empresa de robótica adquirida recientemente por la empresa de IA.
2025 se perfila como el año de la IA física. Según NASDAQ, se prevé que el mercado crezca de 12.770 millones de dólares en 2023 a 124.770 millones de dólares en 2030. NVIDIA también anunció el primer modelo fundacional humanoide abierto, GROOT N1. Y los robots ya se están poniendo a trabajar: Amazon acaba de desplegar su robot número un millón en julio de 2025, y Waymo de Google entregó más de 10 millones de viajes en mayo de 2025.
Pero ¿están los robots preparados para la vida cotidiana? IBM Think se reunió con los fundadores que construyen hacia ese futuro.
Anto Patrex dejó su trabajo en una importante empresa de IA este año para lanzar CosmicBrain, una startup que aborda uno de los mayores desafíos de la robótica: los datos.
“Mucha gente comenzó a construir y usar IA para mejorar la robótica”, dijo en una entrevista con IBM Think. “Esa es una de las razones por las que renuncié a mi trabajo. Sentí que si no estoy en el espacio a partir de hoy, me perderé mucho”.
CosmicBrain construye modelos de simulación para entrenar robots utilizando datos de tareas humanas, recopilados vía cualquier wearable. "Si observamos los robots de las empresas de inteligencia física, se están entrenando mediante la teleoperación", explicó Patrex. "Este no es un método escalable, por lo que cuando se despliegan en un almacén real o en un campo agrícola, no tiene un conjunto de datos diverso".
¿La idea? Una aplicación plug-and-play para robots, para todos: desarrolladores, estudiantes o empresas que deseen entrenar a sus robots. “Estamos creando una Google Play Store o una tienda de aplicaciones para robots”, dijo. "Es como la Matrix moderna. Tendremos cientos de miles de habilidades que podrás incorporar, y el robot sabrá qué hacer.
Patrex dijo que el plan es recopilar más de 50 millones de horas de video en los próximos dos años. El siguiente paso será utilizar estos datos para generar datos sintéticos.
"Hay muchas cosas que no podemos hacer en el mundo real", dijo. “¿Qué sucede si el robot deja caer un paquete? ¿Cómo lo recoge? Podemos enseñar a estos robots a hacer esto, o a reconocer 100 variedades de frutas diferentes, como recoger cerezas en lugar de tomates, manzanas y naranjas”.
CosmicBrain ve su posible impacto en el ecosistema robótico similar al que tuvo Scale IA, que se especializó en anotación de datos, y que Google, Microsoft, Meta, OpenIA o Anthropic tuvo en el auge de la IA generativa. “Excepto que Scale IA vendió sus datos”, dijo. “No venderemos nuestros datos. Más bien, venderemos conjuntos de habilidades como API, por lo que los datos se quedarán con la empresa”.
Hace unos días, Elon Musk, director ejecutivo (CEO) de Tesla, predijo que los robots Optimus de Tesla podrían generar 30 billones de dólares en ingresos, y Patrex los compra. "Pronto, verán [a todos]... construir robots, reparar robots, pintar robots, entrenar robots", dijo Patrex. "Va a haber una gran economía".
Ese futuro ya se está materializando para Jan Liphardt, profesor asociado de bioingeniería en Stanford y fundador de OpenMind, una pila de software abierta y nativa de IA para robots que planea abrir su primera tienda en San Francisco este año.
“Esto está sucediendo este año, no en 2037”, dijo Liphardt a IBM Think. “Y no somos solo nosotros”.
Aficionado desde hace mucho tiempo a los robots de ciencia ficción, Liphardt observó la brecha entre los robots ficticios y las máquinas industriales en la vida real. “Muchos de nosotros hemos visto películas en las que las personas interactúan con robots”, dijo. “Y hasta hace unos años, los robots se construían para mover una pieza de metal y soldarla a otra pieza de metal, con fines industriales. Había una enorme brecha entre el tipo de robots que veíamos en las películas y sobre los que leíamos en la ciencia ficción, con el tipo de robots que veíamos a nuestro alrededor”.
Eso cambió durante el auge de la IA generativa.
“Estaba mirando los LLM como hace unos años”, dijo. "Tenía curiosidad por ver si el conjunto de resultados se puede ampliar de texto a acciones en el mundo real".
Comenzó a escribir software para controlar robots domésticos: ayudar a los niños con la tarea, ladrar a los visitantes desconocidos e incluso trazar mapas de parques. "Los LLM no solo pueden escribir código informático, sino que también pueden emitir comandos al hardware", dijo Liphardt. “Fue realmente emocionante para mí”.
Él cree que los LLM resuelven desafíos centrales como la fusión de datos, el proceso de integración de datos de múltiples fuentes para producir un resultado cohesivo e informativo. “Una ventaja de usar el lenguaje para describir el mundo físico es que encaja naturalmente con la forma en que funcionan los modelos lingüísticos grandes: son excelentes para comprender, continuar y generar historias a partir de esa entrada”.
Aun así, no todo funciona como se espera. Uno de sus robots, por ejemplo, tiende a ladrar a las personas sin hogar. “Por supuesto, no programamos eso”, dijo. "Pero la idea de que una persona sin hogar dé miedo es algo que debe estar en los datos de entrenamiento".
"Este [sesgo en los datos de entrenamiento] no es específico de los robots", dijo Liphardt. “Y lo que es importante para mí es simplemente observar eso y luego pensar en buenas formas de controlar o gobernar la tecnología. Y ese también es un problema completamente sin resolver. Si Think en la intersección de la gobernanza de la alineación y los modelos de lenguaje de gran tamaño, ese es un problema mucho más grande que cualquier esfuerzo de software de robot”.
Impulsar la adopción por parte de los desarrolladores podría ser lo que finalmente empuje a la robótica a la corriente principal. Esa es la apuesta detrás de la decisión de Hugging Face de moverse al espacio. "Con hardware más barato y código abierto, Think que este podría ser el momento ChatGPT para la robótica", dijo el director ejecutivo (CEO) de Hugging Face, Clément Delangue, en un episodio reciente de podcast de TBPN.
K-Scale Labs, una empresa de robótica humanoide de código abierto con sede en San Francisco, está trabajando en la misma premisa. Comenzarán a enviar K-Bot, un robot personal que tendrá locomoción básica, control por voz y un conjunto de comandos predefinidos, en diciembre de 2025.
“Creo que es muy importante tener una plataforma realmente de código abierto para desarrolladores de código abierto”, dijo Benjamin Bolte, fundador y director ejecutivo (CEO) de K-Scale Labs, en una entrevista.
Bolte, exingeniero de Tesla y Meta, cree que, al igual que los primeros días de las PC o las consolas de juegos, el crecimiento real provendrá de los primeros usuarios, desarrolladores y aficionados.
K-Scale Labs está apostando por algunos casos de uso clave y por la apertura. “Tratar de dictar cómo debería funcionar todo es un enfoque equivocado”, dijo Bolte. "Si realmente podemos tener personas que experimenten con robots y realmente construyan la Experiencia del producto por sí mismos, Think que habrá un gran flujo descendente, como un ecosistema de desarrolladores de aplicación para humanoides".
Aprovechando el interés suscitado por Reachy 2, un robot humanoide totalmente de código abierto desarrollado y construido por Pollen Robotics, la empresa ha creado Reachy Mini, un robot personal disponible solo por encargo. Este no es un robot humanoide completo, sino potencialmente un asistente diario que puede moverse por su casa, hablar, escuchar y visualizar su entorno.
"La gama de aplicaciones es enorme", dijo Anne-Charlotte Passanisi, gerente sénior de productos en Pollen Robotics, la empresa de robótica adquirida por Hugging Face a principios de este año. “Estamos construyendo los bloques para permitir que las personas creen cosas increíbles. El objetivo es un robot familiar que cualquiera pueda programar. Todavía no hemos llegado, pero el potencial es enorme”.
