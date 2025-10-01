¿Qué es la consolidación de clientes potenciales?

La consolidación de clientes potenciales sigue a la generación de clientes potenciales. Luego de captar nuevos clientes potenciales, los equipos de ventas y marketing deben involucrarlos, educarlos y guiarlos para que se conviertan en clientes leales y que pagan. Las herramientas de gestión de clientes potenciales y automatización de marketing utilizan inteligencia artificial (IA) para personalizar las interacciones con los clientes y ofrecer contenido valioso con el objetivo de generar confianza y una fuerte lealtad a la marca.

La integración de un centro de comando de IA en una operación de ventas ya está dando sus frutos. Los ejecutivos de ventas pronostican una tasa de crecimiento del volumen un 25 % mayor mediante el uso de IA para la generación de clientes potenciales y puntuación de clientes potenciales, según un informe del IBM Institute for Business Value. Los líderes de alto nivel están reconociendo el papel transformador de la IA, y más de la mitad de los ejecutivos reportan resultados de rendimiento positivos debido a flujos de trabajo impulsados por IA.

A través de un consolidación de clientes potenciales eficaz, el equipo de marketing y el equipo de ventas de una empresa pueden trabajar juntos para mantener una marca en la mente y ofrecer un recorrido del cliente unificado que resuene con la audiencia.