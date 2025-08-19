Métricas de ventas: qué y cómo realizar un seguimiento

La forma más fácil de comprender la diferencia entre los KPI y las métricas de ventas es que los KPI de ventas se centran en objetivos comerciales a largo plazo, mientras que las métricas miden actividades o procesos comerciales específicos.2 Ambas son mediciones cuantitativas, pero se utilizan para diferentes propósitos.

Si, por ejemplo, el objetivo empresarial es tener una tasa de conversión más alta, la empresa necesitaría una serie de métricas diferentes de actividad de ventas y rendimiento que afecten los números de conversión. El KPI en este ejemplo es la tasa de conversión porque mide el progreso en función de un objetivo comercial específico, mientras que las métricas se utilizan para respaldar el objetivo de tasa de conversión más alta o mostrar el progreso hacia dicho objetivo.

Además, los KPI se pueden separar en indicadores principales e indicadores rezagados, y se pueden utilizar para una gestión eficaz de las actividades y para ayudar a los equipos de ventas a cumplir los objetivos de ventas. Los principales indicadores incluyen cosas como llamadas realizadas, invitaciones enviadas a LinkedIn, interacciones en redes sociales y seguimientos. Los indicadores rezagados son cosas como el valor de por vida del cliente (CLV), la tasa de retención del cliente y la tasa de abandono.