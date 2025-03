IA generativa para ventas

La IA generativa ofrece numerosas ventajas para los equipos de ventas, ya que les permite trabajar de forma más inteligente, aumentar la eficiencia y centrarse en la creación de relaciones en lugar de en tareas rutinarias. Una encuesta realizada por Institute for Business Value (IBV) a usuarios de Salesforce arrojó que dos terceras partes de los ejecutivos que refuerzan los flujos de trabajo con IA demostraron una ventaja sobre sus pares en materia de valor de la marca, lealtad de los clientes, rentabilidad y otras métricas. En la misma encuesta, el cuádruple de líderes empresariales que utilizan la IA afirmaron que pueden prever las necesidades de los clientes mejor que sus pares. Estos beneficios ciertamente no se limitan a los entornos de empresa a consumidor (B2C, business-to-consumer). Según McKinsey, de los líderes comerciales B2B que han adoptado la IA generativa en ventas, más del 85 % están “muy entusiasmados” con la capacidad de la tecnología para mejorar el crecimiento de los ingresos y revolucionar la experiencia del cliente3.

Algunos de los beneficios clave de integrar la IA generativa en las ventas incluyen: