Una lista de verificación para inspección de equipamiento es un documento estandarizado que las organizaciones emplean para evaluar y documentar la preparación operativa del equipamiento o las herramientas durante todas las fases de su ciclo de vida.
Las listas de verificación de inspección de equipamiento en sí mismas sirven como equipamiento clave para muchas industrias y lugares de trabajo que dependen de maquinaria pesada, como almacenes, fábricas y sitios de construcción.
Una empresa que utiliza listas de verificación de inspección de equipamiento obtiene los siguientes beneficios:
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Estos primeros pasos le ayudarán a planificar y estructurar su lista de verificación de inspección de equipamiento:
Los siguientes son algunos de los principales resultados positivos obtenidos mediante el uso de una lista de verificación de inspección de equipamiento:
El tipo exacto de lista de verificación que cree depende en gran medida de la industria específica a la que presta servicios. Por ejemplo, si está desarrollando una lista de verificación sobre equipamiento médico extremadamente complicado, esa lista de verificación probablemente tendrá mucha más complejidad que una lista creada en torno a maquinaria más simple.
Aun así, existen algunas constantes que se pueden aplicar en todos los aspectos o en la mayoría de las listas de verificación de inspección de equipamiento:
Para permitir una fácil recuperación de la información, el encabezado en la parte superior de la primera página del informe de inspección debe respaldar el seguimiento de activos mediante la captura de datos vitales sobre esta inspección:
Durante las inspecciones visuales (también llamadas “comprobaciones de recorrido”), el inspector recorre el equipamiento mientras revisa visualmente diferentes aspectos de las operaciones. Algunos ejemplos:
Asegurarse de que los procesos e instrumentos realicen las funciones clave requeridas implica las siguientes pruebas operativas:
Estas incorporaciones finales deberían cerrar cualquier lista de verificación típica de inspección de equipamiento:
Una cualidad que convirtió a Ulysses Grant en un general eficaz durante la Guerra Civil estadounidense fue la forma en que escribía órdenes de batalla a sus comandantes. Los mensajes de Grant eran simples, directos e imposibles de malinterpretar. Lo mismo debe decirse de las listas de verificación de inspección de equipamiento. Estos son algunos de los mejores consejos para ayudar a que sean sumamente útiles:
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