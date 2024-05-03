Los vehículos autónomos (AV) son automóviles y camiones sin conductor que utilizan edge computing para mejorar los sistemas de navegación. Estos sistemas recopilan e interpretan un flujo interminable de datos proporcionados por varias entradas de sensores, como radar, LiDAR y cámaras de tráfico. A medida que las situaciones de tráfico evolucionan continuamente, el sistema de navegación debe interpretar y actuar sobre estos datos en tiempo real.

El Departamento de Energía define los AV como vehículos dotados de la tecnología necesaria para hacerlos funcionar sin el control directo del conductor. En la actualidad, hay al menos 25 fabricantes de automóviles que ya comenzaron a implantar algún tipo de AV. El grupo incluye fabricantes líderes como BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla y Cadillac.

Ahora, entramos en la fase de implementación en la que los fabricantes están probando sus prototipos. Hay numerosos aspectos que hacen que esta etapa de desarrollo sea especialmente complicada.

Por un lado, los vehículos autónomos se probaron y se están probando en condiciones reales de tráfico, donde las circunstancias de conducción pueden cambiar casi instantáneamente. Y ahora, a medida que los fabricantes de automóviles incorporan tecnologías que podrían hacer que algunos conductores presten menos atención a las tareas de conducción, están tomando medidas para abordar posibles distracciones. También están trabajando para agregar características que garanticen que los conductores de AV permanezcan enfocados.

Por ejemplo, el sistema Mercedes Drive Pilot tiene una cámara en el tablero que se enfoca en la cara del conductor. Así que, aunque es cierto que el conductor puede entretenerse jugando a un videojuego real en el panel, el sistema supervisa su actividad. Si la cámara detecta que ha dejado el asiento del conductor o está incapacitado (debido a un sueño accidental), se apaga. Este sistema se está probando como un programa de inicio en Nevada, donde se pueden manejar estos automóviles, pero solo a velocidades inferiores a 40 MPH.

Otro gran punto a considerar es el la administración del tráfico. El edge computing aborda los problemas de gestión del tráfico mediante el procesamiento local de datos recopilados en las intersecciones de tráfico. Este avance tiene varios beneficios, como una mayor seguridad para los peatones, mejores condiciones de tráfico y una coordinación de rutas más fluida para los vehículos de emergencia.

Edge computing incluso admite la "agrupación" de convoyes de camiones, donde un operador humano conduce el camión principal. Los camiones detrás de él permanecen conectados en una cadena de margarita virtual y en completo sincronismo mediante el control de señales de radio.

Además de poder navegar por las rutas, los AV deben estar capacitados para compartir la carretera y tener en cuenta momentáneamente la mala conducción de los conductores humanos y de otros AV. Además, cabe señalar que esta tecnología conlleva más costos de infraestructura. Estos costos incluyen el gasto de adaptar las características del tráfico con dispositivos edge como sensores IoT para comunicarse instantáneamente con los AV que pasan y actualizarlos sobre los patrones de tráfico cambiantes, las actualizaciones de construcción o las advertencias meteorológicas.