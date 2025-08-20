¿Qué es una red perimetral?

Fecha de publicación: 9 de abril de 2024
Colaboradores: Phill Powell, Ian Smalley
Una red perimetral es un tipo de red basada en la nube diseñada para aligerar las capacidades del centro de datos mediante la reubicación de muchas tareas informáticas del procesamiento del centro de datos a los dispositivos perimetrales, que se encargan de las tareas reales de procesamiento de datos.
Las redes perimetrales se llaman así porque es ahí donde se concentran su capacidad de procesamiento de datos y sus aplicaciones: en el perímetro de las redes. Ese cambio geográfico es clave porque, al trasladar estos flujos de trabajo al perímetro de la red, una organización puede conseguir un funcionamiento más rápido y un rendimiento más seguro.
Las redes perimetrales contribuyen al campo general de la computación perimetral, que es una infraestructura de cómputo distribuida que acerca las aplicaciones empresariales al punto donde se crean los datos y se toman acciones. La computación perimetral ayuda a las organizaciones a limitar la latencia al tiempo que aumenta la velocidad de la red, el ancho de banda y la confiabilidad. Esto da como resultado un análisis de datos más rápido y completo, insights más profundos, tiempos de respuesta más rápidos y experiencias individuales mejoradas. La computación perimetral puede absorber los datos creados y transmitidos por dispositivos perimetrales de endpoint cercanos, y luego emplear un programa de aprendizaje automático para realizar análisis de datos y obtener orientación práctica, basada en dicho análisis.
Los proveedores de servicios ofrecen diversas soluciones para adaptar a las necesidades informáticas de empresas particulares. Una estrategia de red perimetral representa un paradigma (o enfoque) informático diferente, ya que no busca trasladar el procesamiento hacia las instalaciones de almacenamiento de datos, sino alejar la funcionalidad de los activos de los centros de datos y llevarla a los dispositivos perimetrales conectados a través de esta red.
Antes de continuar, es importante explicar en detalle qué entendemos por “dispositivos perimetrales”. El término es esencial para comprender las redes perimetrales, pero debe revisarse dentro del contexto específico empleado porque la frase abarca varios significados.
En cierto sentido, puede referirse a dispositivos que sirven como punto de entrada a diferentes redes, actuando como puertas de enlace de una red a otra. Los enrutadores son un ejemplo importante de dispositivos perimetrales, al igual que los conmutadores de enrutamiento y los dispositivos que brindan acceso a SD-WAN (redes de área amplia definidas por software). En algunos casos, se puede emplear un cortafuegos con el mismo propósito de unir redes. Del mismo modo, los servidores perimetrales son otra forma de dispositivo perimetral y también proporcionan un medio para ingresar a otra red.
Pero esa es solo una de sus interpretaciones. El término también abarca los dispositivos informáticos perimetrales que normalmente se clasifican bajo la designación de Internet de las cosas (IoT), que están diseñados para recopilar y transmitir datos de forma inalámbrica. Los dispositivos IoT incluyen varios tipos de actuadores, dispositivos y sensores, y los emplean ampliamente tanto consumidores como industrias.
Se proyectó que para 2030, habrá casi 30 mil millones de dispositivos IoT en uso en todo el mundo. Teniendo en cuenta que la proyección representa una ganancia de casi 13 mil millones de dispositivos con respecto a los niveles de 2024, es obvio que la cantidad de dispositivos IoT en uso aumentará de manera importante y confiable a medida que la tecnología siga integrándose en más y más hogares y fábricas en todo el mundo.
En ambos mercados, los dispositivos IoT adoptan muchas formas. El mercado de consumo incluye dispositivos IoT tan variados como los de hogar inteligente (por ejemplo, refrigeradores, aparatos de iluminación, termostatos y controles de seguridad doméstica), terminales de pago mejorados e incluso tecnología portátil (wearable).
En el frente industrial, los dispositivos IoT refuerzan los procesos de la cadena de suministro mediante el monitoreo constante de variables como las rutas asignadas (y cualquier complicación de tráfico), el peso de las cargas que se envían y las temperaturas requeridas de los contenedores. Los dispositivos IoT industriales también ayudan en otros procesos empresariales clave, como el seguimiento de activos, el mantenimiento predictivo y las protecciones de control de calidad. Además, las aplicaciones y dispositivos industriales de IoT potencian las actividades de vanguardia, como la entrega de mercancías con drones.
Para las organizaciones que enfrentan problemas de centros de datos sobrecargados, las redes perimetrales ofrecen muchos beneficios útiles.
El principal beneficio que ofrecen las redes perimetrales es el aumento de las tasas de transmisión de datos con un mejor rendimiento, gracias a la disminución de la latencia en comparación con las redes normales. Estas velocidades de descarga pueden alcanzar los 384 Kbps (o entre dos y tres veces más rápido que las redes normales).
Las redes perimetrales también ayudan a las organizaciones a hacer un mejor trabajo al controlar sus propios servicios de red desde una perspectiva de seguridad de la red, reforzando esos esfuerzos con mayor control de acceso, inspección de paquetes y descifrado de datos. Las redes perimetrales también agregan una capa completa de ciberseguridad a los núcleos de la red.
Para lograr un rendimiento constante, las redes perimetrales se pueden identificar por el gran ancho de banda que normalmente se asocia con la computación perimetral. En las redes perimetrales, este ancho de banda pronunciado se combina con una latencia muy reducida que mejora el acceso en tiempo real a la información de la red.
Una característica clave de las redes perimetrales es su confiabilidad. Acredite la casi omnipresencia de los dispositivos perimetrales. Estos almacenan y procesan datos y trabajan en conjunto con los centros de datos perimetrales para contrarrestar y superar cualquier problema ocasional de conectividad de red que puedan experimentar.
Las redes perimetrales se crearon en respuesta a un problema. Para rastrear su origen con precisión, es necesario analizar la evolución de los centros de datos a hiperescala, que también se crearon en respuesta a un problema. Si bien es cierto que muchas organizaciones pequeñas y medianas empresas pueden obtener beneficios definitivos de las redes perimetrales (como una mayor escalabilidad), también es cierto que las redes perimetrales se desarrollaron originalmente como una medida correctiva para remediar la situación de los centros de datos a hiperescala superpoblados, que por su naturaleza tienden a ser masivos y de mayor utilidad para las empresas más grandes que pueden pagar su precio exorbitante, el cual puede ascender a millones o incluso miles de millones de dólares.
Todo esto comenzó en la década de 1990, cuando se comenzaron a emplear las redes de entrega de contenido (CDN) . Una CDN es un grupo de servidores que están distribuidos geográficamente y permiten el almacenamiento en caché de contenido más cerca de los usuarios. Las CDN permitieron el aprovisionamiento de contenido web/video y su almacenamiento en centros de datos.
Los centros de datos fueron resultado de conceptos definidos como la computación en la nube y la virtualización. Sin embargo, a principios de la década de 2000, muchas empresas comenzaron a sobrepasar la capacidad de sus centros de datos locales, lo que estimuló la creación de centros de datos a hiperescala construidos o alquilados a través de instalaciones compartidas. Además, muchas organizaciones necesitaban más escalabilidad además de más espacio de almacenamiento para manejar sus cargas de trabajo masivas.
Los centros de datos a hiperescala ofrecían la escalabilidad deseada, además de la capacidad, el espacio y el ancho de banda para poner en marcha varias aplicaciones dentro de las instalaciones a hiperescala según fuera necesario. Pronto, estos centros de datos a hiperescala comenzaron a aparecer en todo el mundo, ofreciendo computación en red a una escala macro agresiva. La definición de la industria de centro de datos a hiperescala, creada por International Data Corporation (IDC), sostiene que para calificar como un verdadero centro de datos a hiperescala, dicha instalación debe usar al menos 5000 servidores y ocupar al menos 10 000 pies cuadrados de superficie.
Y eso nos lleva al problema actual de los centros de datos a hiperescala, que, irónicamente, ahora están experimentando problemas de almacenamiento de datos. Cuando muchas empresas adoptaron centros de datos a hiperescala, asumieron que ahora tenían suficiente espacio y ancho de banda para almacenar todas las formas posibles de datos. Y efectivamente, pero a un costo: mayor latencia y menores velocidades de transmisión de datos. ¿Los resultados? Algunos de estos centros de datos a hiperescala están tan saturados que apenas pueden funcionar con éxito.
Este problema creó la necesidad de desarrollar redes perimetrales. Desde su introducción, las redes perimetrales se convirtieron rápidamente en una valiosa solución de referencia para la empresa moderna que se ocupa de los datos. El analista de la industria Gartner estudió la situación de las redes perimetrales en 2023 e informó que el 69 % de los directores de sistemas de información (CIO, por sus siglas en inglés) encuestados indicaron que sus organizaciones ya comenzaron a emplear soluciones de computación perimetral o planeaban hacerlo a mediados de 2025.
Solo en términos del mercado estadounidense, se puede ver el crecimiento casi explosivo y la aceptación de la tecnología de red perimetral. Según un informe de del mercado global de computación perimetral, el tamaño del mercado estadounidense de redes perimetrales era de USD 7440 millones en 2021. El mismo conjunto de proyecciones de valor de análisis de mercado pronosticó una asombrosa proyección de valor para 2030 de USD 157.9 mil millones. Esto equivale a una tasa de crecimiento constante y sustancial del 37.9 % año con año.
Si bien los centros de datos a hiperescala permitieron y permiten a las empresas tener una escalabilidad superior, siguen estando sujetos a los mismos problemas de capacidad asociados con los centros de datos normales, lo que significa que cuanto más “carga” de datos transporten, más susceptibles son a presentar velocidades de transmisión de datos más lentas.
Las redes perimetrales actúan para descongestionar la infraestructura de red, de modo que se puedan reducir las tasas de latencia y aumentar las velocidades de transmisión. Las redes perimetrales logran esto al adoptar el diseño de un modelo de red distribuida, en el que diversas tareas informáticas se distribuyen a una variedad de activos para equilibrar la carga general y aumentar la velocidad de los datos.
El centro de la red perimetral alberga su núcleo de procesamiento (casi como el núcleo de un átomo). Los endpoints que irradian hacia afuera desde esa ubicación central son como átomos estacionarios en los confines de la molécula. En el modelo de red perimetral, estos endpoints (o nodos) son donde se encuentran los dispositivos perimetrales, ya sea que su función sea vincular redes o realizar una amplia variedad de tareas de procesamiento.
Las redes distribuidas adquieren una potencia adicional cuando unen fuerzas con el hardware de computación perimetral, lo que produce una situación sinérgica en la que el mayor rendimiento de las redes distribuidas se combina con las cantidades de latencia más bajas asociadas con las redes y los dispositivos perimetrales.
Las siguientes industrias y casos de uso pueden resultar de gran utilidad al implementar una red perimetral.
Las soluciones de red perimetral fomentan la modernización de la red, incluidas las velocidades de datos más rápidas y la creación de nuevos servicios innovadores. Estas soluciones operan en el perímetro y ayudan a ahorrar ancho de banda, respaldar iniciativas de seguridad y limitar la latencia.
Las redes perimetrales incorporan controles de acceso avanzados que ayudan a impedir que los piratas informáticos accedan sin autorización a los sistemas de atención médica. Las redes perimetrales también garantizan una baja latencia para las aplicaciones críticas de atención médica y mejoran la utilización general de los recursos.
Parte de la experiencia contemporánea del cliente en línea es poder encontrar inmediatamente los productos que desea, comprarlos de manera segura y enviarlos rápidamente para su envío. Las redes perimetrales ayudan en todo este proceso a solicitud.
A medida que continúe la llegada de los vehículos conectados, las redes perimetrales desempeñarán un papel cada vez más importante en su implementación. Las redes perimetrales también ejercerán una enorme influencia en el campo de la logística del transporte, manteniendo sistemas de tráfico completos más fluidos y seguros.
Las empresas de servicios públicos de energía deben satisfacer los niveles de suministro obligatorios, actualizar los activos obsoletos y adaptarse a la demanda en constante cambio. Las redes perimetrales admiten redes inteligentes con datos en tiempo real. Esto promueve una toma de decisiones más rápida y el uso de modelos analíticos prescriptivos.
IBM Cloud Satellite le brinda las herramientas que le ayudarán a crear aplicaciones rápidamente. Y al permitirle emplear una única API para establecer una ubicación de IBM Cloud Satellite, puede agregar máquinas host desde cualquier lugar, desde cualquier nube, su centro de datos local o desde el perímetro.
Aproveche el soporte de la automatización operativa de la computación perimetral con las soluciones de IBM Edge Computing, que ayudan a implementar protocolos de seguridad y crear mejores experiencias de usuario, además de proporcionar un medio para abordar la escalabilidad en entornos perimetrales.
Las empresas tienen que actuar con rapidez para satisfacer a los clientes de hoy, y eso incluye a los productos que se ofrecen a solicitud. Los servicios gestionados en la nube le permiten optimizar la agilidad de su organización y reducir la complejidad de TI a nivel de servicio para ayudar a fomentar entornos multinube.
Para muchas organizaciones, el equilibrio de cargas puede volverse complicado a medida que intentan conciliar las prioridades contrapuestas de adquisición y gestión de datos, y las velocidades de procesamiento informático. El almacenamiento eficaz de datos es la clave para mantener el equilibrio, pero ¿qué camino debe tomar una empresa? Muchas empresas progresistas están aprendiendo a amar tener una solución de servicio en la nube de próxima generación que fomente su independencia al permitirles crear aplicaciones rápidamente y ejecutarlas en cualquier plataforma que elijan.