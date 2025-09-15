Como bases de datos NoSQL, tanto Apache Cassandra como MongoDB admiten sistemas distribuidos, con almacenamiento de datos en múltiples recursos informáticos para mitigar el tiempo de inactividad. Pero, al igual que con sus modelos de datos, la arquitectura subyacente a esta distribución es fundamentalmente diferente.

Apache Cassandra se basa en una arquitectura peer-to-peer. Todos los nodos de un clúster de Cassandra son iguales, sin depender de un nodo maestro. Cuando los datos se colocan en un clúster, se aplica una función hash a la clave de partición de la fila y la salida se utiliza para asignar datos a nodos específicos. Los datos también se copian en otros nodos.

El factor de replicación de una base de datos de Cassandra describe el número de copias de datos almacenados en la base de datos. El motor de almacenamiento de Cassandra emplea un flujo paso a paso (o ruta de escritura) que consta de un registro de confirmación, una tabla en memoria (memtable) y archivos de tabla de cadenas ordenadas (SSTable).

A diferencia de Cassandra, MongoDB utiliza un modelo primario/secundario para su arquitectura distribuida. En MongoDB, un conjunto de réplicas (un grupo de instancias) consta de un nodo principal que maneja todas las operaciones de escritura (adiciones o modificaciones de datos) y nodos secundarios que reflejan los datos en el nodo principal.

Los grandes conjuntos de datos en MongoDB también se pueden distribuir a varias máquinas a través de un proceso conocido como fragmentación. La información se divide en clústeres fragmentados (múltiples conjuntos de réplicas y un enrutador que transmite consultas de las aplicaciones a los conjuntos de réplicas) para mejorar la capacidad del sistema para manejar las solicitudes de datos.

Las bases de datos también emplean diferentes métodos de indexación. En Apache Cassandra, el índice principal es la clave de partición, aunque la documentación de Cassandra cita la indexación adjunta de almacenamiento (que se indexa para columnas que no son particiones) como apropiada para la mayoría de los casos de uso. 4 Cassandra también tiene índices secundarios, que son índices locales almacenados en tablas separadas de los valores que se indexan. MongoDB admite varios tipos de índices diferentes para diferentes casos de uso, incluidos índices geoespaciales, índices multiclave e índices de texto.