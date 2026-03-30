¿Qué es el procesamiento automatizado de facturas?

Una factura se refiere a una solicitud de pago por cualquier gasto cobrado a una empresa, ya sea por hardware, software, utilidades, consultoría, transporte, inventario u otro servicio.

El procesamiento automatizado de facturas está estrechamente vinculado al sistema de cuentas por pagar (AP) de una organización. Pero mientras que la automatización de AP tradicionalmente maneja el ciclo de vida de los pagos de extremo a extremo, el procesamiento automatizado de facturas se ocupa solo de un subconjunto de funciones, incluida la captura de facturas, la extracción de datos y la aprobación de facturas.

El procesamiento de facturas tiene un costo inherente. Por ejemplo, las organizaciones deben pagar por el almacenamiento de datos para mantener un registro de sus transacciones. Deben asignar equipos de personas para validar las facturas, gestionar los errores, comunicarse con los proveedores y revisar las excepciones. Y deben pagar comisiones de transacción durante las transferencias bancarias.

Pero si bien los costos de procesamiento de facturas son inevitables, las tarifas pueden ser exponencialmente más altas para las empresas que dependen solo del procesamiento manual de facturas. La diferencia de costos puede ser insignificante por factura, pero los gastos pueden acumularse rápidamente en cientos o miles de transacciones.

Una de las razones es que los procesos manuales introducen errores humanos, lo que resulta en discrepancias en la entrada de datos que pueden dar lugar a costosos cargos por atraso y correcciones que requieren mucho tiempo. El procesamiento manual de facturas también puede ralentizar los flujo de trabajos, ya que las facturas sin procesar se acumulan y crean cuellos de botella.

Estos factores han llevado a un número cada vez mayor de empresas a adoptar soluciones de automatización de facturas escalables y basadas en la nube, que utilizan la automatización para ayudar a reducir las tareas de procesamiento de facturas propensas a errores. El software de automatización de facturas a menudo emplea modelos de inteligencia artificial (IA), que pueden interpretar y organizar facturas con supervisión humana limitada, acelerando los tiempos de procesamiento, mejorando la precisión y, en última instancia, dando como resultado flujos de trabajo de cuentas por pagar más eficientes.

En un estudio de 2024, las organizaciones con pipelines de AP maduros (altamente automatizados) tardaron aproximadamente tres días en completar una factura, en comparación con el promedio de 17 días. Estas empresas también procesaron cada factura a menos de una cuarta parte del costo de la empresa promedio, lo que resultó en importantes ahorros de costos.

Aun así, casi tres cuartas partes de las organizaciones dicen que aún no tienen un sistema de AP totalmente automatizado, mientras que el 27 % no tiene ninguna capacidad de automatización (dependen exclusivamente de la entrada manual de datos), según una encuesta del Institute of Financial Operations and Leadership (IFOL).

Es posible que las organizaciones se muestren reacias a adoptar el procesamiento automatizado de facturas debido a la complejidad de integrar el software de contabilidad impulsado por IA con los sistemas heredados; las preocupaciones sobre el cumplimiento, la confiabilidad y la seguridad; el costo de suscribirse a un servicio de contabilidad de terceros; o la reticencia a interrumpir las funciones y los flujos de trabajo críticos de AP durante la implementación.