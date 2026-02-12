¿Qué es la autenticación de API?

La autenticación ayuda a garantizar que los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos que necesitan, protegiendo los datos sensibles y manteniendo la seguridad de la API.

Las interfaces de programación de aplicaciones (API) son pilares clave de los ecosistemas de TI modernos, ya que permiten que las aplicaciones, bases de datos, dispositivos y otros componentes de TI intercambien datos a través de arquitecturas, entornos y protocolos. Las API son ahora la forma principal en que las organizaciones integran servicios y automatizan flujos de trabajo, y el 82 % de las empresas adopta al menos cierto grado de una estrategia que prioriza las API, según Postman. Pero las organizaciones a menudo tienen dificultades para mantener la seguridad y la visibilidad sobre estas conexiones complejas.

Si bien los ecosistemas de TI basados en API ayudan a las empresas a mejorar la agilidad, la escalabilidad y la eficiencia, también pueden exponer a las organizaciones a ciberataques, filtraciones de datos y otras vulnerabilidades de seguridad. La autenticación robusta de API, junto con otras técnicas de gestión de identidad y acceso (IAM), puede ayudar a las organizaciones a beneficiarse de la integración mientras protegen contra amenazas de seguridad.

La autenticación de API es especialmente importante para las empresas más grandes, cuyas plataformas de integración de aplicaciones empresariales (EAI), que permiten la gestión de relaciones con los clientes (CRM), la planificación de recursos empresariales (ERP) y otros sistemas críticos del negocio para comunicarse a pesar de las diferencias arquitectónicas y de datos, pueden incluir cientos o miles de componentes y servicios de integración. Las empresas con al menos 10 000 empleados ahora usan en promedio 660 aplicaciones SaaS, según un estudio de Zylo de 2025.

Con servicios dispersos en entornos on premises, híbridos y multinube, muchas empresas están recurriendo a métodos de autenticación avanzados, como tokens, claves de acceso, autenticación multifactor adaptativa (MFA) y otras técnicas basadas en el cifrado. Estos enfoques pueden ofrecer múltiples capas de protección y un nivel de control más profundo en comparación con las técnicas tradicionales.

La autenticación puede utilizarse para ayudar a proteger muchos tipos de interacciones basadas en API, incluidas las comunicaciones entre microservicios, los intercambios de datos a través de una pasarela de API, así como inicio de sesión único (SSO) y MFA para aplicaciones.

Aproximadamente el 99 % de las organizaciones informa haber encontrado problemas de seguridad de API, y los problemas de autenticación representan el 29 % de los incidentes, según el informe State of API Security 2025 de Salt Lab. Pueden surgir desafíos de seguridad debido a prácticas deficientes de privilegios mínimos, almacenamiento secreto no seguro y gestión desigual de sesiones (cuando las revocaciones, vencimientos y actualizaciones de sesiones se distribuyen de manera incongruente en una organización), entre otros problemas.

Las organizaciones pueden fortalecer sus sistemas de autenticación de API implementando tokens y gestión de acceso privilegiado, manteniendo una supervisión centralizada y utilizando solo bibliotecas de software confiables y bien mantenidas, junto con otras mejores prácticas.