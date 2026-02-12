¿Qué es la autenticación de API?

La autenticación ayuda a garantizar que los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos que necesitan, protegiendo los datos sensibles y manteniendo la seguridad de la API.
Las interfaces de programación de aplicaciones (API) son pilares clave de los ecosistemas de TI modernos, ya que permiten que las aplicaciones, bases de datos, dispositivos y otros componentes de TI intercambien datos a través de arquitecturas, entornos y protocolos. Las API son ahora la forma principal en que las organizaciones integran servicios y automatizan flujos de trabajo, y el 82 % de las empresas adopta al menos cierto grado de una estrategia que prioriza las API, según Postman. Pero las organizaciones a menudo tienen dificultades para mantener la seguridad y la visibilidad sobre estas conexiones complejas.
Si bien los ecosistemas de TI basados en API ayudan a las empresas a mejorar la agilidad, la escalabilidad y la eficiencia, también pueden exponer a las organizaciones a ciberataques, filtraciones de datos y otras vulnerabilidades de seguridad. La autenticación robusta de API, junto con otras técnicas de gestión de identidad y acceso (IAM), puede ayudar a las organizaciones a beneficiarse de la integración mientras protegen contra amenazas de seguridad.
La autenticación de API es especialmente importante para las empresas más grandes, cuyas plataformas de integración de aplicaciones empresariales (EAI), que permiten la gestión de relaciones con los clientes (CRM), la planificación de recursos empresariales (ERP) y otros sistemas críticos del negocio para comunicarse a pesar de las diferencias arquitectónicas y de datos, pueden incluir cientos o miles de componentes y servicios de integración. Las empresas con al menos 10 000 empleados ahora usan en promedio 660 aplicaciones SaaS, según un estudio de Zylo de 2025.
Con servicios dispersos en entornos on premises, híbridos y multinube, muchas empresas están recurriendo a métodos de autenticación avanzados, como tokens, claves de acceso, autenticación multifactor adaptativa (MFA) y otras técnicas basadas en el cifrado. Estos enfoques pueden ofrecer múltiples capas de protección y un nivel de control más profundo en comparación con las técnicas tradicionales.
La autenticación puede utilizarse para ayudar a proteger muchos tipos de interacciones basadas en API, incluidas las comunicaciones entre microservicios, los intercambios de datos a través de una pasarela de API, así como inicio de sesión único (SSO) y MFA para aplicaciones.
Aproximadamente el 99 % de las organizaciones informa haber encontrado problemas de seguridad de API, y los problemas de autenticación representan el 29 % de los incidentes, según el informe State of API Security 2025 de Salt Lab. Pueden surgir desafíos de seguridad debido a prácticas deficientes de privilegios mínimos, almacenamiento secreto no seguro y gestión desigual de sesiones (cuando las revocaciones, vencimientos y actualizaciones de sesiones se distribuyen de manera incongruente en una organización), entre otros problemas.
Las organizaciones pueden fortalecer sus sistemas de autenticación de API implementando tokens y gestión de acceso privilegiado, manteniendo una supervisión centralizada y utilizando solo bibliotecas de software confiables y bien mantenidas, junto con otras mejores prácticas.
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Tanto la autenticación como la autorización son partes clave de la estrategia de IAM de una organización, pero cumplen funciones distintas. La autenticación de API verifica la identidad de un usuario a través de credenciales de usuario, tokens de acceso y otras técnicas criptográficas.
Mientras tanto, la autorización de API determina si un usuario o servicio tiene permiso para realizar una solicitud de API en particular. Por ejemplo, un líder interno del equipo de TI podría tener acceso a una gama más amplia de servicios en comparación con un contratista externo o un agente impulsado por IA asignado a una tarea específica.
Una forma de entender la diferencia entre autenticación y autorización: cuando un usuario introduce una contraseña en una página de inicio de sesión, este proceso constituye una forma sencilla de autenticación. La autorización es lo que determina a qué servicios tiene acceso el usuario después de iniciar sesión. En muchas configuraciones, la autenticación ocurre primero, y los servidores de autorización devuelven un token de acceso solo luego de verificar la identidad del cliente o usuario.
La autenticación de API funciona de manera diferente según el marco que utilice una organización. Algunos enfoques son ideales para gestionar el acceso interno a las API, como en configuraciones de malla de servicio, mientras que otros son más adecuados para sistemas de API externos.
Las organizaciones pueden tener en cuenta su infraestructura actual, los requisitos de cumplimiento y las necesidades de los desarrolladores, entre otros factores como las configuraciones futuras, a la hora de decidir qué marco de autenticación adoptar. Muchas empresas utilizan una combinación de técnicas de autenticación para adaptarse a diferentes casos de uso. Los mecanismos de autenticación comunes incluyen:
Introducida y formalizada en la década de 1990, la autenticación básica es un enfoque de autenticación relativamente sencillo que verifica la identidad del usuario mediante HTTP como mecanismo de transporte.
Funciona así: primero, el cliente proporciona un nombre de usuario y una contraseña en el encabezado de autorización de una solicitud HTTP. Estas credenciales están codificadas con el esquema Base64 para que puedan transportarse correctamente (las herramientas de línea de comandos, como cURL, HTTPie o Aria2, a menudo se utilizan para automatizar este proceso).
A continuación, el servidor de API decodifica el encabezado HTTP y lo compara con una lista de credenciales aprobadas, que normalmente se almacenan como valores hash. Si hay una coincidencia, el servidor otorga acceso al endpoint protegido o cumple con la solicitud de API.
Debido a que Base64 no ofrece seguridad, la autenticación básica se basa en la seguridad de la capa de transporte (TLS), específicamente, el protocolo HTTPS, para cifrar las llamadas API. Una variante más avanzada llamada TLS mutuo (mTLS) requiere que tanto el cliente como el servidor intercambien credenciales.
Aún así, en la autenticación básica, la seguridad de API es limitada porque las contraseñas no caducan ni se actualizan automáticamente, y las credenciales deben reenviarse para cada solicitud de API, lo que aumenta los riesgos de exposición. Si una contraseña se ve comprometida, los desarrolladores deben revocarla manualmente. Por último, la autenticación básica cuenta con monitoreo integrado limitado y controles de acceso.
A pesar de sus limitaciones, la autenticación básica se utiliza a menudo en entornos de prueba y desarrollo y puede ser suficiente para despliegues internos de baja sensibilidad cuando se utiliza a través de HTTPS. La autenticación básica es ampliamente compatible, fácil de configurar y totalmente sin estado, lo que significa que los equipos de TI no tienen que gestionar el almacenamiento de token ni las sesiones del lado del servidor.
Los marcos de claves de API utilizan claves API(cadenas de caracteres generados aleatoriamente asignadas por el proveedor de API) en lugar de depender de nombres de usuario y contraseñas administrados por el usuario. Estos identificadores únicos suelen corresponder con una aplicación o proyecto en particular, lo que brinda a las organizaciones un control de acceso detallado sobre servicios individuales. Por ejemplo, un equipo puede aplicar límites de velocidad a una aplicación cliente en particular o limitar el acceso del cliente a ciertos endpoints o entornos de producción.
Al igual que la autenticación básica, las claves de API suelen incluirse en el encabezado de la solicitud de una llamada a la API, aunque también pueden integrarse en cadenas de consulta o en cookies. La autenticación de clave de API también es sin estado; se debe agregar una clave de API a cada solicitud de API porque el servidor no almacena el estado de la sesión por solicitud.
En sistemas más grandes, la gestión de claves de API puede volverse difícil, ya que los equipos de TI tienen dificultades para seguir el ritmo de las asignaciones clave. Por ejemplo, si una clave se ve comprometida, el proveedor de API puede identificar solo la clave problemática (que podría compartirse entre varios usuarios), lo que dificulta aislar la fuente de la filtración. La resolución de problemas también puede resultar complicada en los proyectos compartidos, ya que la revocación de una clave de API afecta a todos los que la utilizan.
Debido a que el proveedor de API gestiona cada clave de API, el proveedor puede rastrear fácilmente el uso y descartar claves para revocar el acceso si detecta una amenaza de ciberseguridad o una violación de las pautas de API. El proveedor también puede aplicar permisos detallados para controlar con precisión el ámbito de cada clave. Mientras tanto, en los marcos de autenticación básicos, los usuarios crean sus propias contraseñas y los proveedores de API tienen una capacidad limitada para monitorearlas y gestionarlas. Por último, las organizaciones pueden aplicar límites de velocidad a proyectos concretos, lo que mejora el rendimiento en todos los servicios.
La autenticación de clave API suele ser mejor para entornos de API públicas porque permite a los proveedores de servicios monitorear a los desarrolladores que usan sus API. Por ejemplo, para que un restaurante pueda agregar una integración con Google Maps a su sitio web, necesita una clave de API.
Este acuerdo permite a Google rastrear el uso del restaurante y cobrarle por el acceso a servicios premium. Google Maps no está especialmente preocupado por ocultar sus datos de propiedad exclusiva (los datos ya están disponibles públicamente): solo quiere una forma de rastrear quién los está usando para poder medirlos adecuadamente, una tarea que la autenticación de clave de API puede ayudar a lograr.
El lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML), que surgió a principios de la década de 2000, es un marco de autenticación abierto basado en XML que permite el inicio de sesión único (SSO), es decir, la posibilidad de utilizar un único conjunto de credenciales de inicio de sesión en varias aplicaciones. Una organización podría implementar SSO para que los empleados puedan acceder a recursos humanos, nómina y correo electrónico con un solo inicio de sesión.
En la autenticación básica y la autenticación de clave de API, el cliente envía credenciales directamente a la API. El SAML introduce un paso adicional; utiliza un intermediario externo llamado proveedor de identidad (IdP) para autenticar a los usuarios.
En los marcos SAML, un usuario que desea acceder a un servicio en particular se enruta a un IdP de confianza, como Google, Auth0 o OneLogin, que gestiona las autenticaciones en nombre del proveedor de servicios (el propietario del servicio al que un cliente quiere acceder). Tanto el proveedor de servicios como el IdP pueden intercambiar un documento de metadatos que contenga ID de entidad (URI únicos) para distinguirse de otros servidores de la red y establecer confianza.
El cliente envía credenciales, que luego el IdP utiliza para verificar la identidad del usuario final. A continuación, el IdP emite un token de seguridad llamado aserción SAML, un documento XML firmado que puede incluir la hora de inicio de sesión, el cargo, el ID de empleado y otros datos relevantes del usuario, para demostrar que el usuario ha sido autenticado y proporcionar contexto en torno al usuario. solicitud. El proveedor de servicios recibe la autenticación y, a continuación, la utiliza para determinar qué nivel de acceso debe conceder al usuario.
El proceso se puede repetir en múltiples servicios; si el IdP mantiene su sesión con el usuario, puede responder a un segundo o tercer servicio con la misma aserción SAML, garantizando que el usuario ya ha sido autenticado. Este paso permite al usuario acceder a los servicios conectados sin tener que iniciar sesión nuevamente.
Los flujos de redireccionamiento basados en navegador de SAML funcionan bien para aplicaciones web, pero a menudo llevan a una mala experiencia del usuario en aplicaciones móviles (a menudo se prefiere OAuth 2.0 con OIDC para aplicaciones móviles). El lenguaje de marcado XML también es más detallado que JSON y otras contrapartes. Sin embargo, el impacto en el rendimiento suele ser insignificante en los procesos de autenticación. Por último, los atributos de usuario incluidos en las aserciones SAML no están estandarizados y requieren asignaciones personalizadas entre sistemas.
Sin embargo, SAML proporciona beneficios de seguridad, como registro y auditoría coherentes, a través de la gestión de autenticación centralizada (a través del IdP). Además, reduce la carga sobre los servidores de API, ya que estos ya no tienen que encargarse de la gestión de la autenticación. Finalmente, el SAML es ampliamente compatible, altamente confiable y adecuado para casos de uso B2B.
OpenID Connect (OIDC) es un protocolo de autenticación moderno que, al igual que SAML, logra la autenticación federada a través de SSO. Sin embargo, OIDC está optimizado para aplicaciones móviles, basadas en API y nativas de la nube, y se diferencia de SAML en varios aspectos.
Los pasos iniciales son similares: un usuario intenta acceder a un servicio, se le redirige desde la aplicación a un proveedor de identidad (IdP) para autenticarse y luego vuelve a la aplicación con un token que prueba su identidad.
Sin embargo, en lugar de aserciones basadas en XML, OIDC utiliza tokens web JSON (JWT) para tokens de ID, formateados como “header.payload.signature”, para representar la información de autenticación. Al igual que las aserciones, estos mensajes confirman a un proveedor de servicios que el cliente ha sido autenticado. Debido a que los JWT usan JSON y son más compactos que las aserciones basadas en XML, generalmente se adaptan mejor a las aplicaciones móviles modernas, las API RESTful y las aplicaciones web nativas de la nube.
Por lo tanto, SAML y OIDC usan diferentes identificadores y diferentes conceptos para lograr el mismo resultado: donde SAML usa ID de entidad y aserciones basadas en XML, OIDC usa URL de emisor basadas en JSON/HTTP, cadenas de ID de cliente y JWT, lo que hace que OIDC se adapte mejor a RESTful API y arquitecturas de microservicios.
OIDC es una capa de identidad que se asienta sobre un marco de autorización llamado OAuth 2.0 (a veces denominado OAuth2). OAuth 2.0 permite que una aplicación cliente obtenga tokens de acceso limitados en el tiempo para llamar a API protegidas y recursos de acceso restringido en nombre de un usuario (ya sea humano o agente). OIDC incorpora la verificación de identidad a las funciones de autorización de OAuth mediante la definición de un token de identificación y los puntos finales correspondientes que verifican quién intenta acceder a los recursos.
Por ejemplo, un equipo de desarrollo podría usar una plataforma de integración continua y entrega continua (CI/CD) para automatizar sus despliegues de GitHub. Con OAuth 2.0, el equipo de desarrollo puede dar permiso al servicio de CI/CD para acceder a proyectos relevantes de GitHub en su nombre. El equipo también puede especificar qué repositorios de GitHub quiere compartir y cuáles quiere mantener privados.
Hay escenarios en los que un cliente puede buscar autorización sin realizar primero la autenticación de usuario, como con muchos intercambios de datos de máquina a máquina. Por ejemplo, un agente que envía registros diarios a una plataforma de monitoreo centralizada puede llevar a cabo esta tarea de forma segura sin saber qué usuario inició esta automatización.
Pero en los casos en que el cliente necesita no solo acceder a un servidor de terceros, sino también verificar la identidad de un usuario, por ejemplo, si el cliente necesita presentar información segura al usuario, OAuth 2.0 por sí solo es insuficiente. OAuth 2.0 define solo estándares y roles de autorización y no puede proporcionar autenticación. Para llenar este vacío, OIDC actúa como una extensión opcional de OAuth 2.0, definiendo tokens de ID y endpoints estandarizados de información del usuario, para que los clientes puedan verificar de forma segura la identidad del usuario durante operaciones confidenciales.
En conjunto, OAuth 2.0 y OIDC pueden mejorar la experiencia del usuario y, al mismo tiempo, contribuir a mantener la seguridad de los sistemas API. Cuando un empleado inicia sesión en una plataforma de RR. HH., por ejemplo, puede ser redirigido a un portal de inicio de sesión centralizado habilitado para OIDC, que actúa como capa de autenticación, verificando ante la plataforma de RR. HH. que el empleado es quien dice ser.
Una vez que el usuario inicia sesión, OAuth 2.0 permite que la plataforma de RR. HH. reciba tokens de acceso que la autorizan a llamar a API seguras en nombre del usuario. Estas API pueden entonces recopilar registros relevantes de los empleados (como la identificación del empleado, el título y la fecha de inicio) para que el empleado no tenga que ingresar repetidamente estos datos de forma manual.
OIDC puede ser demasiado complejo para los despliegues internos, lo que requiere experiencia en desarrollo y un amplio mantenimiento, especialmente en industrias altamente reguladas, donde los complejos estándares de cumplimiento y gobernanza complican los despliegues.
Sin embargo, para muchas organizaciones, OAuth 2.0 y OIDC ofrecen un equilibrio deseable entre una seguridad sólida y una experiencia de usuario optimizada. Los tokens de acceso suelen tener una validez de solo unos minutos, lo que reduce los riesgos de seguridad. Al mismo tiempo, los tokens de actualización almacenados de forma segura permiten a los usuarios permanecer conectados durante semanas o meses sin interrupciones.
Además, los tokens OIDC son autónomos y ligeros, lo que los hace muy adecuados para autenticar interacciones de máquina a máquina, así como implementaciones en la nube y móviles.
Ya hemos hablado de JWT en el contexto de OIDC, pero el estándar abierto también tiene un uso más amplio fuera de las implementaciones de SSO. Aunque no es una infraestructura de autenticación por sí misma, JWT puede aplicarse a enfoques de autenticación personalizados, como la autenticación de microservicios, Internet de las cosas (IoT) y autenticación de pasarelas de API.
Las transmisiones JWT suelen contener tres elementos:
Aunque el proceso de intercambio de tokens funciona de manera similar en todos los casos de uso, la parte emisora puede cambiar según la arquitectura de API de la organización. Las organizaciones pueden usar un IdP, un servidor de autorización, servicios en la nube o servicios de backend personalizados para la autenticación.
Por ejemplo, en la autorización de pasarelas de API, un servidor de autorización podría verificar la identidad de un cliente en el proceso ascendente y, a continuación, entregar un JWT firmado al cliente. Cuando el cliente envía una solicitud de API a la pasarela de API, el cliente agrupará su token junto con la solicitud.
Debido a que la pasarela API confía en la autoridad emisora (en este caso, el servidor de autorización), puede leer el token y reenviar la solicitud a los servicios backend correspondientes. El token contiene pruebas de que un cliente concreto fue autenticado, por lo que se puede preservar en el lado del cliente y reutilizar en diferentes microservicios, aplicaciones y capas arquitectónicas dentro de una vida útil predefinida.
Los JWT son muy compactos, autónomos e interoperables, lo que los convierte en una opción natural para los sistemas distribuidos modernos. Sin embargo, el uso de JWT puede tener algunas desventajas notables. Primero, revocar tokens antes de su vencimiento es difícil sin sacrificar su naturaleza sin estado, lo que requiere sesiones relativamente breves para limitar vulnerabilidades de seguridad. Además, es posible que los equipos sobrecarguen las cargas útiles con demasiada información, lo que ralentiza los procesos de autenticación. Por último, los procesos de autenticación de JWT personalizados no se benefician de la estandarización y la interoperabilidad inherentes a OIDC y otras alternativas.
|Autenticación básica
|Clave de API
|SAML
|OIDC
|JWT personalizado
|Formato de credenciales
|Nombre de usuario y contraseña
|Cadena alfanumérica secreta
|Aserción SAML basada en XML
|Token de identificación con formato JWT
|Token de identificación con formato JWT
|Autenticador
|Servidor del recurso
|Proveedor de API
|IdP
|IdP
|IdP, servidor de autenticación o servicio interno en la nube
|Casos de uso clave
|Herramientas internas, entornos de preparación, sistemas heredados
|API públicas, integraciones de terceros
|SSO y federación B2B, SSO basado en navegador
|SSO moderno, inicios de sesión de SaaS de empleados, de máquina a máquina
|Pasarelas API, dispositivos IoT, de microservicio a microservicio
|Limitaciones
|Seguridad débil; experiencia de usuario inflexible; sin monitoreo incorporado
|Mecanismos limitados de identificación de usuarios; requisitos de seguridad adicionales
|XML es voluminoso; no optimizado para dispositivos móviles o la nube
|Puede ser demasiado complejo para despliegues internos
|Control limitado de tokens; carece de definiciones estandarizadas
|Beneficios
|Fácil de configurar; altamente interoperable; rentable
|Control y monitoreo de acceso robustos; ideal para la monetización
|Gestión centralizada; superficie de ataque reducida
|Sólida seguridad centralizada; muy adecuado para casos de uso modernos
|Altamente escalable; seguridad sólida; rendimiento mejorado
Independientemente de los enfoques específicos que utilice una organización, existen algunas mejores prácticas compartidas que pueden ayudar a mitigar los desafíos comunes de autenticación. Las estrategias más comunes incluyen:
Dar demasiado acceso a demasiados usuarios puede exponer a las organizaciones a riesgos innecesarios. Sin una distribución clara de responsabilidades y una supervisión adecuada, un usuario podría introducir involuntariamente desajustes en el pipeline de autenticación.
El principio de privilegio mínimo puede ayudar a resolver este problema. El concepto sostiene que los usuarios solo deben tener autorización para utilizar los servicios que sean necesarios para su trabajo, en función de su rol, ubicación, hora de acceso y otros factores.
Los sistemas de autenticación pueden implementar el aprovisionamiento justo a tiempo para que el acceso a un servicio se revoque inmediatamente después de que un usuario complete su tarea. Los equipos también pueden configurar cuentas de administrador separadas y usarlas exclusivamente para realizar cambios de alto nivel en las políticas y la infraestructura de autenticación. Las auditorías y el monitoreo frecuentes también pueden ayudar a limitar las vulnerabilidades de seguridad.
Sin cifrado, es más fácil para los atacantes robar credenciales de usuario o tokens para obtener acceso a materiales confidenciales. Las organizaciones pueden usar protocolos criptográficos como TLS (la mayoría de las veces a través de HTTPS) para proteger las transacciones basadas en autenticación. TLS se puede complementar con otras medidas de cifrado, como mTLS, que requiere que tanto el cliente como el servidor estén autenticados (también llamado autenticación bidireccional).
En los marcos OIDC, el cifrado web JSON (JWE) puede proporcionar una capa adicional de seguridad durante las transacciones de token de acceso. Por último, los algoritmos de hash (una práctica de seguridad fundamental) pueden ocultar credenciales para mantener un almacenamiento seguro.
Los tokens de corta duración, que se rotan poco después de la emisión (normalmente en cuestión de minutos u horas), pueden limitar la capacidad de los atacantes para interceptarlos. Este proceso suele estar automatizado para que los equipos de TI no tengan que rastrear y revocar manualmente los tokens.
Se puede aplicar un enfoque similar a las credenciales que suelen tener una vigencia prolongada, como las contraseñas y las claves de API. Por ejemplo, las organizaciones podrían implementar una contraseña de un solo uso para complementar el inicio de sesión de un empleado. Con esta estrategia, se evita que los atacantes accedan a materiales confidenciales, incluso si obtienen el nombre de usuario y la contraseña a largo plazo de un empleado. Por otra parte, las organizaciones pueden asignar claves de API a direcciones IP o redes específicas (como una VPN gestionada por la empresa), lo que limita aún más el acceso a los clientes de confianza.
Si bien los flujos de trabajo de autenticación pueden distribuirse en toda la organización, los equipos de seguridad de TI pueden estandarizar y mantener el almacenamiento, la gobernanza y la supervisión de claves API y tokens a través de una plataforma centralizada de gestión de secretos. Un plano de control centralizado ayuda a garantizar la implementación uniforme de los protocolos de autenticación en todos los equipos, departamentos y ciclos de vida de las credenciales.
Muchos métodos de autenticación, incluidos JWT, claves de API y autenticación básica, no tienen estado de forma nativa (el cliente envía tokens de autorización o credenciales con cada solicitud de API), lo que permite que las API cumplan con las solicitudes sin tener que hacer referencia a una sesión externa.
Debido a que la llamada a la API es autónoma, se pueden agregar nuevos servicios sin interrumpir los flujos de trabajo de autenticación, lo que mejora la escalabilidad. Mientras tanto, la autenticación se puede llevar a cabo una sola vez, con credenciales o tokens aplicados a múltiples llamadas a la API, lo que beneficia la eficiencia y el rendimiento del sistema.
Tradicionalmente, las API han facilitado las interacciones iniciadas por los usuarios con servicios y aplicaciones. Pero a medida que la automatización y las capacidades agénticas se convierten en una parte cada vez más crítica de los flujos de trabajo modernos, las organizaciones están repensando sus mecanismos de autenticación para adaptarse mejor a los usuarios no humanos.
Las identidades no humanas (NHI) pueden incluir contenedores, dispositivos IoT, servidores, aplicaciones y agentes de IA. Las plataformas de autenticación modernas a menudo asignan certificados digitales únicos a cada NHI para que puedan monitorearse y protegerse. Esta medida de seguridad es importante, considerando que hay en promedio 92 NHI por cada humano en la empresa moderna, según un estudio de Entro Labs 2025.
La autenticación de NHI presenta distintos desafíos, especialmente porque los bots no pueden realizar MFA ni ingresar contraseñas. En los marcos de OAuth 2.0, los NHI reciben tokens de acceso, que luego pueden usar para llamar a las API relevantes de forma autónoma.
Por su parte, las plataformas en la nube suelen recurrir a sus propios servicios de identidad integrados para autenticar dinámicamente las cargas de trabajo de NHI, en lugar de recurrir a un proveedor de identidad (IdP) externo. Los agentes de IA complican aún más la autenticación, ya que pueden realizar tareas complejas de varios pasos en distintos entornos. Dado que estos agentes pueden funcionar sin intervención humana, la autenticación ayuda a evitar que filtren involuntariamente información confidencial o que se produzcan desajustes.
Los diferentes métodos de autenticación funcionan mejor con diferentes tipos de sistemas agénticos. Por ejemplo, los servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP), que ayudan a los LLM a comunicarse con servicios externos, pueden usar varios métodos de autenticación, incluidos OAuth 2.0 y claves de API, según lo que requiera el servicio externo. Mientras tanto, mTLS podría ser más adecuado para configuraciones de confianza cero. Por ejemplo, los equipos pueden usar la autenticación basada en mTLS para restringir a un agente de despliegues en vivo, al tiempo que le dan acceso a entornos de prueba seguros.
Cada método es ideal para un caso de uso concreto. Sin embargo, mTLS suele considerarse uno de los métodos más seguros, ya que exige que tanto el cliente como el servidor se intercambien certificados digitales, lo que dificulta los ataques de intermediario, en los que los atacantes se intercalan de forma encubierta entre dos servicios que se comunican.
Mientras tanto, OAuth 2.0 con OIDC suele ser una buena opción para los sistemas de autenticación centrados en el usuario porque incorpora controles de acceso granulares, limita las ventanas de ataque con tokens de corta duración y funciona bien con sistemas modernos, como microservicios y aplicaciones en la nube.
Las aplicaciones utilizan “401 no autorizado” y “403 prohibido” para mostrar al cliente que se ha denegado el acceso. Cuando un cliente realiza una llamada a la API para acceder a un recurso protegido, pero recibe un código de estado 401, este error indica que el cliente no ha intentado introducir las credenciales o que las ha introducido de forma incorrecta. Mientras tanto, un código 403 muestra que el cliente se ha autenticado correctamente, pero no está autorizado para acceder al servicio solicitado.
Los agentes de IA pueden autenticarse mediante procesos de autenticación de máquina a máquina, como los que se utilizan para autenticar los intercambios de datos entre microservicios, automatizaciones en la nube, integraciones SaaS y dispositivos periféricos. Un flujo de trabajo típico podría verse así: a un agente se le asigna un identificador único, intercambia sus credenciales por un token de acceso y utiliza el token para realizar una llamada a la API. Cuando un agente actúa en nombre de un usuario, a menudo se le pide a este que primero inicie sesión y le otorgue permisos específicos al agente antes de que este pueda recibir su token de acceso.
Muchos equipos utilizan una solución de seguridad llamada análisis de vulnerabilidades con credenciales para buscar debilidades en sus sistemas de autenticación. Este enfoque asigna a una plataforma de seguridad sus propias credenciales para que pueda iniciar sesión en una red y supervisar sus vulnerabilidades desde dentro.
Los escaneos de seguridad interna pueden identificar errores de programación o configuraciones incorrectas con mayor precisión que los escaneos sin credenciales, ya que permiten hacerse una idea de lo que un atacante podría ver tras obtener acceso a un sistema seguro.
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