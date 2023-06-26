Los seis casos de uso estratégicos de AIOps

Los beneficios de usar inteligencia artificial para las operaciones de TI son muchos. Al infundir inteligencia artificial (IA) en las operaciones de TI, puede aprovechar el considerable poder de los modelos de procesamiento de lenguaje natural (PLN), big data y machine learning (ML) para automatizar y optimizar los flujos de trabajo operativos, y monitorear la correlación de eventos y la determinación de causalidad.
Para los profesionales de TI de hoy en día, AIOps también es una de las formas más rápidas de obtener un retorno de la inversión (ROI) tangible de las inversiones en transformación digital. La automatización de procesos a menudo se centra en los esfuerzos por optimizar el gasto, lograr una mayor eficiencia operativa e incorporar tecnologías nuevas e innovadoras, que a menudo se traducen en una mejor experiencia del cliente.
Pero, ¿por dónde empezar? En esta entrada en el blog, veremos más allá de los conceptos básicos, como el análisis de causa principal y la detección de anomalías, y examinaremos seis casos de uso estratégicos para AIOps. Además, tenemos siguientes pasos prácticos para guiar su recorrido de AIOps.
Hoy en día, tiene opciones aparentemente infinitas sobre dónde residen sus sistemas y aplicaciones de TI: en la nube, on-prem e incluso en el perímetro. El atractivo de esta estrategia de nube híbrida es que puede tener todos los recursos que necesita para garantizar el rendimiento de las aplicaciones. Pero estar "siempre activo" es costoso, y demasiadas organizaciones se aprovisionan en exceso para mitigar los riesgos de rendimiento (y el gasto excesivo en el proceso).
Par tratar este desperdicio, considere implementar FinOps (Finanzas + DevOps). Esta práctica de gestión financiera en la nube es una forma para que los equipos multifuncionales, como Ingeniería, Finanzas y Producto, trabajen juntos y se apropien del uso de la nube. AIOps le ayuda a poner en práctica este enfoque mediante el uso de decisiones basadas en datos de gasto en la nube para equilibrar de forma segura el costo y el rendimiento. Al utilizar software, no personas, puede tomar las medidas adecuadas y proporcionar a las aplicaciones los recursos que necesitan cuando los necesitan. También creará una automatización confiable para sus equipos de TI, ya que cada acción está respaldada por datos. El resultado: costos reducidos, menos fatiga alerta, menos desperdicio y retorno de la inversión (ROI) para sus esfuerzos de automatización.
Según un estudio del IBM Institute for Business Value, los directores ejecutivos (CEO) clasificaron la sustentabilidad como el principal desafío, por delante de las regulaciones, los riesgos cibernéticos y la infraestructura tecnológica. Hay muchas maneras de abordar este desafío, pero los CEO más exitosos están aprovechando sus inversiones en sustentabilidad para optimizar las operaciones y adoptar la transformación digital: un escenario de beneficio mutuo que combina el rendimiento de la sustentabilidad con mejores resultados financieros.
Para enfrentar sus propios desafíos de sustentabilidad, comience por optimizar su centro de datos: los centros de datos en todo el mundo representan entre el 1 y el 1.5 % del uso global de electricidad. Puede tener un impacto inmediato tomando decisiones basadas en datos sobre la asignación de recursos de aplicaciones. Cuando las aplicaciones consumen solo lo que necesitan para funcionar, puede aumentar la utilización, reducir los costos de energía y las emisiones de carbono, además de lograr operaciones con eficiencia continua.
El pipeline de integración continua y entrega continua, comúnmente conocido como el pipeline de CI/CD, es un flujo de trabajo ágil de DevOps centrado en un proceso de entrega de software frecuente y confiable. Permite a los equipos de DevOps escribir código, integrarlo, ejecutar pruebas, entregar versiones y desplegar cambios en el software de forma colaborativa y en tiempo real. Una característica clave del pipeline de CI/CD es el uso de la automatización para garantizar la calidad del código.
Al considerar formas de mejorar sus sistemas de TI, emplear la observabilidad para crear un pipeline de CI/CD de alto rendimiento es un excelente caso de uso para AIOps. La observabilidad, impulsada por IA y automatización, reemplaza a las herramientas de monitoreo de rendimiento más antiguas y más manuales. Obtiene visibilidad full stack para comprender mejor su entorno y acelerar la innovación. También dispondrá de detección, supervisión y validación automáticas del rendimiento y la integridad de las aplicaciones en producción, incluida su infraestructura en la nube, máquinas virtuales, microservicios basados en contenedores, infraestructuras compartidas de múltiples inquilinos y sistemas de almacenamiento, todos con informes sobre métricas como uso, disponibilidad y tiempos de respuesta.
Para muchas organizaciones, sus aplicaciones son su negocio. Garantizar que esas aplicaciones funcionen de manera constante y coherente, sin aprovisionamiento ni gasto excesivos, es un caso de uso crítico de AIOps.
Al igual que FinOps y una TI más sustentable, este caso de uso adopta la idea de que la automatización es clave para optimizar los costos de la nube. Esto se debe a que los equipos de TI, por muy capacitados que sean, no tienen la capacidad de determinar continuamente las configuraciones exactas de cómputo, almacenamiento y bases de datos necesarias para ofrecer rendimiento al menor costo. El software puede identificar cuándo y cómo se utilizan los recursos, y satisfacer la demanda real en tiempo real. Al igual que muchos casos de uso de AIOps, puede comenzar con pequeños pasos y tomar acciones reversibles y no disruptivas que reduzcan los costos de inmediato, mejoren el rendimiento y generen confianza.
Las organizaciones buscan constantemente aumentar la resiliencia de los sistemas de TI de extremo a extremo para mitigar los riesgos asociados con fallas, interrupciones y tiempo de inactividad del sistema. Al aplicar este caso de uso de AIOps, puede fortalecer la resiliencia de TI de extremo a extremo y garantizar la disponibilidad ininterrumpida del servicio.
Al aprovechar las capacidades de análisis de causa principal en tiempo real impulsadas por IA y automatización inteligente, AIOps permite a los equipos de ITOps identificar rápidamente las causas subyacentes de los incidentes y tomar medidas inmediatas para reducir los incidentes tanto del tiempo medio de detección (MTTD) como del tiempo medio de resolución (MTTR). Las soluciones de plataforma AIOps también consolidan los datos de múltiples fuentes y correlacionan los eventos en incidentes, garantizando una visibilidad clara de todo el entorno de TI a través de visualizaciones dinámicas de la infraestructura, capacidades de IA integradas y acciones de corrección sugeridas.
Con la gestión predictiva de TI, sus equipos de TI pueden aprovechar los algoritmos de IA y machine learning para automatizar las operaciones de TI y de red para resolver incidentes de manera rápida y eficiente, y prevenir problemas de manera proactiva antes de que ocurran, mejorar las experiencias de los usuarios, reducir costos e impulsar el éxito empresarial.
A todos nos ha pasado: justo cuando dominamos una herramienta empresarial, aparece otra. De hecho, el 53 % de las organizaciones afirma que sus equipos de TI necesitan dedicar aún más tiempo a gestionar tecnologías e infraestructuras. Esta proliferación de herramientas de TI (múltiples herramientas y aplicaciones en todo el entorno de TI) genera complejidad, ineficiencia y mayores esfuerzos de gestión.
Para un proceso de gestión de incidentes más ágil y optimizado y una mejor experiencia de los empleados, el caso de uso de las herramientas AIOps es convincente. Una plataforma AIOps le brinda una visión holística de sus operaciones de TI y le permite consolidar varias herramientas de TI en una solución centralizada: un panel central para el monitoreo y la gestión. Aprovechando la IA y la automatización, una plataforma AIOps agrega, correlaciona y analiza grandes cantidades de datos de diversas fuentes. También puede activar notificaciones, alertas y acciones de corrección, y eliminar el simulacro de incendio de las reuniones de emergencia interdisciplinarias.
Si está buscando formas de infundir sus operaciones con automatización, no está solo. El 97 % de sus colegas profesionales de TI cree que la IA, cuando se aplica a las operaciones de TI, proporcionará el tipo de insights aplicables en la práctica que necesitan para ayudar a automatizar y mejorar las operaciones generales de TI.
Y aunque implementar los seis casos de uso puede ser el sueño, es importante tener en cuenta que aplicar solo uno puede ayudarle a lograr la transformación digital. Podrá encontrar y solucionar problemas de forma más rápida y eficiente, aumentar la productividad de los empleados y ofrecer una mejor experiencia del cliente.
