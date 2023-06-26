Los seis casos de uso estratégicos de AIOps

Los beneficios de usar inteligencia artificial para las operaciones de TI son muchos. Al infundir inteligencia artificial (IA) en las operaciones de TI, puede aprovechar el considerable poder de los modelos de procesamiento de lenguaje natural (PLN), big data y machine learning (ML) para automatizar y optimizar los flujos de trabajo operativos, y monitorear la correlación de eventos y la determinación de causalidad.

Para los profesionales de TI de hoy en día, AIOps también es una de las formas más rápidas de obtener un retorno de la inversión (ROI) tangible de las inversiones en transformación digital. La automatización de procesos a menudo se centra en los esfuerzos por optimizar el gasto, lograr una mayor eficiencia operativa e incorporar tecnologías nuevas e innovadoras, que a menudo se traducen en una mejor experiencia del cliente.

Pero, ¿por dónde empezar? En esta entrada en el blog, veremos más allá de los conceptos básicos, como el análisis de causa principal y la detección de anomalías, y examinaremos seis casos de uso estratégicos para AIOps. Además, tenemos siguientes pasos prácticos para guiar su recorrido de AIOps.