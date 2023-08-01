La gestión de incidentes es el proceso mediante el cual las organizaciones identifican, rastrean y resuelven los incidentes que podrían interrumpir los procesos comerciales normales. A menudo es un proceso reactivo en el que ocurre un incidente y la organización proporciona una respuesta ante el incidente lo más rápido posible.

Un aumento en las organizaciones que buscan la transformación digital y otras operaciones impulsadas por la tecnología hace que la gestión de incidentes sea aún más importante dada la dependencia de la tecnología para ofrecer soluciones a los clientes.

Los servicios de TI de las organizaciones se componen cada vez más de un complejo sistema de aplicaciones, software, hardware y otras tecnologías, todos los cuales pueden ser interdependientes. Los procesos individuales pueden colapsar, interrumpiendo el servicio que brindan a los clientes, costando dinero a la empresa y creando problemas de reputación. Las organizaciones han adoptado procedimientos de operaciones de desarrollo avanzadas (DevOps) para minimizar los incidentes, pero necesitan un proceso de resolución para cuando ocurran.

Todos los días, las organizaciones enfrentan y necesitan gestionar incidentes menores y mayores, todos los cuales tienen el potencial de interrumpir las funciones comerciales normales. Las organizaciones deben prestar atención a varios tipos de incidentes, incluidas interrupciones no planificadas como interrupciones del sistema, problemas de configuración de red, errores, incidentes de seguridad, pérdida de datos y más.

A medida que las pilas de tecnología han aumentado en complejidad, se vuelve aún más importante gestionar estratégicamente el proceso de gestión de incidentes. Para garantizar que todos en la organización sepan qué hacer si se encuentran con un incidente.

Los sistemas de gestión de incidentes han evolucionado a partir de herramientas contundentes en las que los empleados registraban los incidentes que observaban (que podían ocurrir horas después de ocurrir). A una práctica sólida y siempre activa con automatización y software de gestión de incidentes de autoservicio, que permite a cualquier persona de la organización informar un incidente al service desk.

Es importante resolver los incidentes de inmediato y evitar que vuelvan a ocurrir. Esto permite a las organizaciones mantener su acuerdo de nivel de servicio (SLA), que puede garantizar una cierta cantidad de tiempo de actividad o acceso a los servicios. No cumplir con un SLA podría poner a su organización en riesgo legal o de reputación.

El gestor de incidentes es el stakeholder clave del proceso de gestión de incidentes. Un administrador de incidentes es responsable de gestionar la respuesta a un incidente y comunicar el progreso a los stakeholders clave. Es un rol complejo de servicios de TI que requiere que el empleado se desempeñe en condiciones estresantes mientras se comunica con stakeholders con diferentes roles y prioridades en el negocio.