La inteligencia artificial (IA) amplía la automatización robótica de procesos (RPA) y aumenta la eficiencia empresarial.
La automatización inteligente (IA), una solución integral de automatización inteligente que combina la automatización robótica de procesos (RPA) y la inteligencia artificial (IA), puede aportar numerosos beneficios que facilitan la transformación digital de una organización.
La IA es el complemento perfecto para la RPA, ya que en conjunto proporciona una automatización más precisa y eficiente impulsada por una base de conocimientos informada. La IA es el proceso detrás del esfuerzo por simular la inteligencia humana en las máquinas, mientras que la RPA automatiza los procesos que utilizan datos estructurados y lógica.
La automatización inteligente (IA) es la combinación de tecnologías de IA y automatización, como la automatización cognitiva, el machine learning, la automatización de procesos de negocio (BPA) y la RPA. Las capacidades de IA simplifican los procesos. Esta simplificación permite al usuario pensar en el resultado o el objetivo en lugar del proceso utilizado para obtener ese resultado o los límites entre las aplicaciones.
El uso de herramientas inteligentes, como asistentes virtuales y chatbots, equipa a las organizaciones con insights clave que ayudan a la eficiencia de la automatización y a una respuesta más rápida a los clientes. Por ejemplo, herramientas como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) permiten a las industrias que utilizan mucho papel, como la atención médica o los servicios financieros, automatizar el análisis de texto e impulsar una mejor toma de decisiones.
La IA tiene muchos usos, todos los cuales, en última instancia, ayudan a proporcionar una mejor experiencia del cliente. Algunos de los usos incluyen los siguientes:
Aristóteles creía, en referencia a la percepción humana, que “el todo es mayor que la suma de sus partes”. La extensión de la RPA con capacidades de IA integradas personifica esta afirmación. La IA utiliza información recopilada de diversas fuentes y la transmite a herramientas y productos para aumentar el valor de sus interacciones. La RPA proporciona valor en la automatización de procesos basados en datos estructurados, muchos de los cuales antes requerían intervención manual. Por sí solos, cada uno aporta valor. Pero la combinación de los dos (es decir, IA) proporciona un enorme valor en la creación de soluciones que utilizan una base de conocimientos tecnológicos para optimizar los procesos y las interacciones entre aplicaciones. Las soluciones posteriores son más rápidas y precisas, y contribuyen a obtener las siguientes cuatro eficiencias:
Varios conceptos erróneos amenazan con ralentizar la adopción de la IA, pero se disipan fácilmente. Algunos de estos conceptos erróneos incluyen los siguientes:
La adopción de IA no está exenta de desafíos. Sin embargo, esos desafíos pueden remediarse de manera efectiva. Algunos de los desafíos incluyen los siguientes:
La automatización inteligente (IA) está generalizada en todas las industrias para optimizar los procesos y crear eficiencias que brinden más precisión, un tiempo de respuesta más rápido y un producto de mayor calidad. Estos son algunos ejemplos:
En la industria inmobiliaria, la IA proporciona la primera línea de respuesta a los compradores interesados. Los bots utilizan la automatización inteligente para proporcionar respuestas más rápidas y congruentes e involucrar a los compradores antes de involucrar a un representante. Los bots también se utilizan para valorar propiedades comparando casas similares y crear un promedio de ventas para prescribir el precio de venta óptimo.
Los bots predicen el incumplimiento de los préstamos mediante machine learning y analytics para crear modelos que predicen el riesgo. Además, la RPA puede automatizar el proceso de aprobación de préstamos y ayudar a reducir el sesgo humano.
En un entorno de producción, la RPA optimiza las operaciones comerciales y reduce el riesgo de errores al automatizar tareas y procesos repetitivos, desde la gestión del inventario de piezas en la trastienda hasta la línea de montaje. La RPA también se puede utilizar para anticipar el inventario mediante analytics de datos para evaluar las tasas de uso del inventario existente y recopilar esa información para generar una recomendación.
Un entorno de producción, o cualquier entorno que se base en las relaciones con los proveedores, puede tener un beneficio de la IA para analizar y seleccionar proveedores. La IA emplea OCR (reconocimiento óptico de caracteres) para recopilar y analizar datos de múltiples entradas en diferentes formatos y utiliza analytics de datos para comparar capacidades de proveedores, confiabilidad y comparar precios.
El futuro de la IA no tiene límites. Un ejemplo de nueva tecnología en desarrollo que utiliza la IA para aportar un mayor valor a nuestras interacciones diarias con la tecnología es la automatización cognitiva. La automatización cognitiva es una progresión de la IA que utiliza grandes cantidades de datos, herramientas conectadas, diagnósticos y análisis predictivos para crear soluciones que imitan el comportamiento humano. Utilizando procesamiento de lenguaje natural (PLN), reconocimiento de imágenes, redes neuronales, aprendizaje profundo y otras herramientas, la automatización intenta imitar más el comportamiento humano, incluyendo reacciones emocionales y otras interacciones humanas naturales. Un ejemplo de automatización cognitiva en uso es la adopción de robótica para complementar la atención a los pacientes en residencias y hospitales.
La hiperautomatización lleva la IA al siguiente nivel, automatizando tantos procesos y aplicaciones como sea posible, utilizando herramientas como la gestión de procesos de negocio para estandarizar el enfoque de automatización en toda la organización y crear aún mayor valor para el negocio.
