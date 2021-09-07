La automatización inteligente (IA) está generalizada en todas las industrias para optimizar los procesos y crear eficiencias que brinden más precisión, un tiempo de respuesta más rápido y un producto de mayor calidad. Estos son algunos ejemplos:

Inmuebles

En la industria inmobiliaria, la IA proporciona la primera línea de respuesta a los compradores interesados. Los bots utilizan la automatización inteligente para proporcionar respuestas más rápidas y congruentes e involucrar a los compradores antes de involucrar a un representante. Los bots también se utilizan para valorar propiedades comparando casas similares y crear un promedio de ventas para prescribir el precio de venta óptimo.

Los bots predicen el incumplimiento de los préstamos mediante machine learning y analytics para crear modelos que predicen el riesgo. Además, la RPA puede automatizar el proceso de aprobación de préstamos y ayudar a reducir el sesgo humano.

Producción

En un entorno de producción, la RPA optimiza las operaciones comerciales y reduce el riesgo de errores al automatizar tareas y procesos repetitivos, desde la gestión del inventario de piezas en la trastienda hasta la línea de montaje. La RPA también se puede utilizar para anticipar el inventario mediante analytics de datos para evaluar las tasas de uso del inventario existente y recopilar esa información para generar una recomendación.

Un entorno de producción, o cualquier entorno que se base en las relaciones con los proveedores, puede tener un beneficio de la IA para analizar y seleccionar proveedores. La IA emplea OCR (reconocimiento óptico de caracteres) para recopilar y analizar datos de múltiples entradas en diferentes formatos y utiliza analytics de datos para comparar capacidades de proveedores, confiabilidad y comparar precios.

Tendencias de automatización inteligente (IA) y dirección futura

El futuro de la IA no tiene límites. Un ejemplo de nueva tecnología en desarrollo que utiliza la IA para aportar un mayor valor a nuestras interacciones diarias con la tecnología es la automatización cognitiva. La automatización cognitiva es una progresión de la IA que utiliza grandes cantidades de datos, herramientas conectadas, diagnósticos y análisis predictivos para crear soluciones que imitan el comportamiento humano. Utilizando procesamiento de lenguaje natural (PLN), reconocimiento de imágenes, redes neuronales, aprendizaje profundo y otras herramientas, la automatización intenta imitar más el comportamiento humano, incluyendo reacciones emocionales y otras interacciones humanas naturales. Un ejemplo de automatización cognitiva en uso es la adopción de robótica para complementar la atención a los pacientes en residencias y hospitales.

La hiperautomatización lleva la IA al siguiente nivel, automatizando tantos procesos y aplicaciones como sea posible, utilizando herramientas como la gestión de procesos de negocio para estandarizar el enfoque de automatización en toda la organización y crear aún mayor valor para el negocio.

