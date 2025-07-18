Entre los diferentes tipos de pruebas, las pruebas unitarias proporcionan una visión casi microscópica de una unidad de código, que es el componente individual más pequeño evaluado a través de pruebas de software. El ingrediente clave requerido para las pruebas unitarias adecuadas es el aislamiento para que las funciones de la unidad puedan evaluarse de manera efectiva.

Los beneficios de las pruebas unitarias incluyen el aceleramiento del proceso de desarrollo de software a través de la automatización y la creación de ahorros en costos de mano de obra al incorporar la depuración al principio del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Estos esfuerzos de depuración respaldan la retención de cualquier cambio de código realizado durante el desarrollo y mejoran la calidad del código en todo momento.

Los marcos de pruebas unitarias ayudan a los evaluadores a ejecutar pruebas en unidades individuales y a crear una base de código general más sólida. Las pruebas superadas se producen cuando una prueba comprueba un fragmento concreto de código y comprueba que la prueba se ejecuta correctamente y que todas las comprobaciones asociadas (también denominadas aserciones) se realizaron correctamente. Los pases de prueba indican que la unidad se está comportando como se esperaba.