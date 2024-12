¿Por qué hay escasez de talento tecnológico?

Un déficit de personal calificado afecta la capacidad de una empresa de tecnología para buscar nuevos proyectos e iniciativas centradas en la innovación que conecten software, hardware, red, datos y cloud. Pero, lamentablemente, simplemente “capacitar más rápido” no es una respuesta completa.

Debido a que la tecnología avanza tan rápidamente, la vida media de ciertas habilidades tecnológicas se reduce día a día. El número de nuevos puestos de trabajo creados en torno al conocimiento de IA, especialmente en relación con la IA generativa, se disparó. Esto incluye ingenieros de software, científicos de datos y desarrolladores que pueden crear y emplear nuevos modelos de IA y herramientas. Las habilidades técnicas en disciplinas como la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML), la automatización, la ciberseguridad, la computación en la nube y la arquitectura de sistemas son las más demandadas. Pero las habilidades muy técnicas de nicho expiran o se vuelven obsoletas en alrededor de 2.5 años, por lo que necesitan ser actualizadas con frecuencia.

No son solo las grandes empresas de tecnología las que buscan talento tecnológico. Otras industrias, como la legal, la venta minorista, los recursos humanos y la educación,también buscan personas capacitadas con conocimientos avanzados de IA, ciberseguridad y datos. Se espera cada vez más que el empleado promedio tenga una comprensión básica de cómo funcionan estas diversas tecnologías e interactúan con sus trabajos o clientes. Los encuestados ejecutivos de un estudio de 2023 realizado por el Institute for Business Value de IBM estiman que en los próximos tres años, el 40 % de su fuerza laboral necesita volverse a capacitar. Esto se debe a que la IA y la automatización se integran en las operaciones.