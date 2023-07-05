Etiquetas
Mejores prácticas de gestión del ciclo de vida de los activos: creación de una estrategia para el éxito

Una mujer en un almacén

Desde una planta de tratamiento de aguas residuales de la que depende una ciudad entera hasta una empresa de transporte de menor tamaño que se espera que proporcione entregas oportunas, empresas de todos los tamaños confían en los activos y el equipamiento que poseen para crear valor todos los días.

La gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) es un enfoque basado en datos que muchas empresas utilizan para cuidar sus activos, maximizar su eficiencia y aumentar su rentabilidad. Pero, ¿por dónde empezar y cómo saber qué estrategia de ALM es la adecuada para usted?

En este artículo, analizaremos algunas de las mejores prácticas que utilizan las empresas exitosas para cuidar sus activos y extender su vida útil. Sin embargo, primero comencemos con algunas definiciones que serán clave para comprender el valor de ALM para la empresa moderna.

¿Qué es un activo?

Los activos son elementos tanto físicos como no físicos que las empresas poseen y utilizan para crear valor. Ejemplos de activos físicos, o activos de hardware, incluyen maquinaria, fábricas, suministros de oficina, plantas de producción, flotas de vehículos y edificios. Algunos ejemplos de activos no físicos son el software, la propiedad intelectual, las marcas comerciales y las patentes.

¿Qué es la gestión del ciclo de vida de los activos (ALM)?

ALM es un enfoque estratégico para gestionar activos físicos que ayuda a las empresas a extraer el máximo valor de ellos con el tiempo. Las estrategias de mantenimiento que las empresas utilizan con mayor frecuencia se dividen en cuatro etapas del ciclo de vida de los activos.

Las cuatro etapas de ALM

1. Planificación

En la primera etapa del ciclo de vida de los activos, los stakeholders evalúan la necesidad de un nuevo activo, su valor proyectado para la organización y su costo general.

Una parte crítica de la etapa de planificación es evaluar el valor general del activo. Durante esta etapa, los tomadores de decisiones deben considerar muchas piezas diferentes de información para hacer una evaluación precisa. Una técnica que cada vez cobra más importancia en la etapa de planificación es la creación de un gemelo digital.

Un gemelo digital es una representación virtual de un activo que una compañía pretende comprar. Permite a la empresa ejecutar pruebas y predecir el rendimiento basado en simulaciones. Con un buen gemelo digital, es posible predecir cómo se comportará un activo en determinadas condiciones y cuál será su vida útil prevista.

Lea esta entrada en el blog para explorar cómo los gemelos digitales pueden ayudarle a optimizar el rendimiento de sus activos.

2. Adquisición e instalación

Esta etapa se refiere a las operaciones de compra, transporte y la instalación del activo, incluida la forma en que el activo se pondrá en funcionamiento, cómo se integrará con otros activos que posee la empresa y cómo los datos que genera se incorporarán a las decisiones comerciales.

3. Utilización

Esta fase es crítica para maximizar el rendimiento del activo con el tiempo y extender su vida útil. Recientemente, el software de gestión de activos, como los sistemas de gestión de activos empresariales (EAM), se ha convertido en una herramienta indispensable para ayudar a las empresas a realizar un mantenimiento tanto predictivo como preventivo. Profundizaremos en los EAM, las tecnologías que los sustentan, los tipos de mantenimiento que permiten y sus implicaciones para las mejores prácticas de ALM en otra sección.

4. Desmantelamiento y disposición de activos

La etapa final del ciclo de vida del activo es la eliminación del activo. En este punto, es importante sopesar la depreciación del activo frente al costo creciente de su mantenimiento. Los tomadores de decisiones querrán tener en cuenta una variedad de factores para fundamentar esta decisión, incluido el tiempo de actividad de los activos, la vida útil proyectada y los costos cambiantes del combustible y las piezas de repuesto.

Por qué es importante la gestión del ciclo de vida de los activos

¿Qué podría ser más importante para una empresa que el estado de sus activos? Cuando ha invertido capital ganado con tanto esfuerzo en la adquisición de un activo, el proceso de gestión de activos garantiza que funcionará al máximo nivel durante el mayor tiempo posible. Las mejores prácticas de ALM ayudan a las empresas a sistematizar y ejecutar sus procesos y pueden generar una amplia gama de beneficios, incluidos los siguientes:

  • Escalabilidad del sistema: las principales estrategias de ALM actuales utilizan tecnologías de punta junto con enfoques rigurosos y sistemáticos para pronosticar, programar y optimizar las tareas diarias de mantenimiento, independientemente de cuántos activos deban mantenerse o de su complejidad. En otras palabras, a medida que una empresa adquiere más y más activos, siempre que tenga una estrategia sólida de ALM, podrá escalar con éxito sus operaciones y tareas de mantenimiento.
  • Visibilidad en tiempo real del estado del activo: una estrategia de ALM eficaz ayuda a automatizar tareas redundantes y puede mejorar drásticamente las capacidades de toma de decisiones, ya que ofrece a los gerentes y operadores visibilidad en tiempo real del estado del equipamiento y los flujos de trabajo.
  • Reducción de los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad: con la disponibilidad de información de activos gracias al Internet de las cosas (IoT), junto con potentes capacidades de IA y analytics, las empresas que despliegan ALM moderna ahora pueden realizar un mantenimiento preventivo rentable, intervenir antes de que los activos críticos fallen y prevenir riesgos de mantenimiento que pueden causar costosos tiempos de inactividad.
  • Mayor alineación entre las unidades de negocio: las mejores prácticas de ALM ayudan a las empresas a mantener informados a los diferentes departamentos y a la gerencia para mejorar el proceso de toma de decisiones y planificar de manera más eficaz para el futuro.
  • Menor riesgo de violaciones de seguridad: a través del seguimiento de activos en tiempo real y capacidades mejoradas de seguridad de activos, los sistemas ALM líderes en el mercado ahora pueden ayudar a las empresas a rastrear y monitorear sus activos de una manera que ayude a prevenir robos y filtraciones de datos.
  • Mejor cumplimiento: un ALM fuerte ayuda a las compañías a cumplir con las leyes relativas a la gestión y operación de sus activos, independientemente de su ubicación. Los requisitos de gestión y almacenamiento de datos varían ampliamente de un país a otro y están en constante evolución. Una estrategia sólida de ALM garantiza el cumplimiento sin importar dónde se almacenen los datos.

Mejores prácticas de gestión del ciclo de vida de los activos

El objetivo principal de la gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) siempre debe ser la optimización de los activos a lo largo de su ciclo de vida. Hasta hace poco, los gerentes y técnicos confiaban en herramientas manuales como hojas de cálculo de Excel y seguimiento de documentos para lograr esto. Sin embargo, los recientes avances tecnológicos en las capacidades del software de gestión de activos han agregado nuevas dimensiones a las mejores prácticas de ALM, lo que hace que las herramientas manuales como Excel sean insuficientes.

Hoy en día, el software de gestión de activos ayuda a las empresas a mantener la información más importante sobre sus activos (como el estado, el historial de mantenimiento y reparaciones, la ubicación, las licencias y las métricas de rendimiento) de forma más precisa y eficiente.

A continuación se presentan algunas de las mejores prácticas de gestión del ciclo de vida de los activos en las que confían las empresas.

Despliegue un sistema de software integral para agilizar los procesos y mejorar la toma de decisiones

El software de gestión de activos, como un sistema de gestión de activos empresariales (EAM), ayuda a optimizar el rendimiento de los activos desde su adquisición hasta su eliminación de una manera que las herramientas manuales como Excel nunca podrían. En la era de IoT, con todo, desde válvulas hasta vehículos conectados por sensores y sistemas, los operadores de mantenimiento ahora tienen la oportunidad de incorporar analytics avanzados e inteligencia artificial (IA) en todo lo que hacen. Los datos recopilados de los activos instrumentados se pueden analizar mediante técnicas de IA, y los insights resultantes pueden ayudar a los equipos de mantenimiento a tomar decisiones más inteligentes.

Un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) es un software que centraliza la información de mantenimiento y facilita los procesos de las operaciones de mantenimiento. A menudo se despliega como parte de EAM para ayudar a optimizar la utilización y disponibilidad de equipamiento físico como vehículos, maquinaria, comunicaciones, infraestructuras de planta y otros activos.

Centralice la información de los activos y hágala fácilmente accesible para los empleados

Un CMMS que sustenta un sólido enfoque de EAM garantiza que toda la información relevante de los activos se almacene en una única ubicación y sea accesible para cualquier persona que la necesite. Desde cifras de valor actualizadas hasta garantías críticas, licencias de software e información de arrendamiento (así como los últimos análisis de mantenimiento y reparación), las capacidades de CMMS hacen que la información de activo crítico sea fácilmente accesible en caso de una auditoría.

Utilice soluciones modernas para resolver problemas antes de que provoquen averías costosas

Los softwares EAM y CMMS permiten aplicar los enfoques más modernos del mercado, como el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo, para ayudar a las empresas a evitar fallos en el equipamiento.

  • ¿Qué es el mantenimiento preventivo?: en pocas palabras, el mantenimiento preventivo consiste en arreglar las cosas antes de que se rompan. Mediante el uso de las mejores prácticas de gestión de activos y promedios históricos como el tiempo medio entre fallas (MTBF), el mantenimiento preventivo ayuda a los líderes empresariales a planificar estratégicamente el tiempo de inactividad para que puedan reparar los activos en un momento en que el impacto en el negocio en general sea mínimo.
  • ¿Qué es el mantenimiento predictivo?: el mantenimiento predictivo lleva las capacidades de supervisión del mantenimiento asociadas al mantenimiento preventivo un paso más allá. El mantenimiento predictivo evalúa y reevalúa constantemente la condición de un activo en tiempo real a través de sensores que recopilan datos a través de IoT. Luego, esos datos se introducen en CMMS habilitados para IA, donde las herramientas y procesos avanzados de análisis de datos, como machine learning (ML) detectan problemas y ayudan a resolverlos. Esta información se utiliza para crear modelos predictivos del rendimiento de los activos a lo largo del tiempo y ayudar a detectar posibles problemas antes de que surjan.

Maximice el rendimiento de los activos con análisis de datos en tiempo real

El monitoreo remoto impulsado por IA no solo ofrece capacidades de mantenimiento predictivo, sino que también puede ayudar a supervisar el rendimiento de los activos y proporcionar insights sobre cómo mejorarlo. Al agregar datos de todos los departamentos y silos de información, se puede reducir el número de alertas sobre activos que deben gestionar los responsables de mantenimiento y garantizar su precisión. Los datos históricos y en tiempo real recopilados de dispositivos IoT y herramientas analíticas y de diagnóstico pueden ayudar a prolongar el tiempo de actividad de los activos.

Garantizar el estado activo y la seguridad con seguimiento en tiempo real de la ubicación y el estado

Al igual que el monitoreo de condiciones de activos, el seguimiento de activos también ha experimentado grandes avances en los últimos años debido a los avances tecnológicos. Algunos de los dispositivos más utilizados incluyen etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), sistemas de seguimiento habilitados para Wi-Fi, códigos QR y satélites de posicionamiento global (GPS). Cada uno ofrece fortalezas únicas y son actualizaciones de sus predecesores.

Las etiquetas RFID transmiten una variedad de información sobre un activo además de su ubicación, incluida la temperatura y la humedad de su entorno. Los sistemas de rastreo con Wi-Fi usan una etiqueta que se coloca en un activo y transmite información a través de una red Wi-Fi local. Sin embargo, al igual que las RFID, solo son eficaces si un activo está en interiores y dentro del alcance de una red Wi-Fi.

Los códigos QR son una actualización significativa de su predecesor, el código de barras universal, pero a diferencia del código de barras, se pueden leer fácilmente con solo un teléfono inteligente. Los satélites de posicionamiento global se utilizan ampliamente para activos mientras están en tránsito ya que, a diferencia de otros sistemas de seguimiento, permiten a los gerentes ver dónde está un activo al aire libre y lejos de las redes Wi-Fi, en cualquier parte del mundo.

Soluciones de gestión del ciclo de vida de los activos

Muchas de las mejores prácticas actuales en materia de gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) solo son posibles con una solución integral equipada con características tecnológicas avanzadas como IoT, analytics y monitoreo mejorados por IA y las capacidades basadas en la nube.

La IBM Maximo Application Suite es una plataforma totalmente integrada que ayuda a las empresas a evolucionar sus operaciones de mantenimiento desde la programación cronometrada hasta el mantenimiento predictivo basado en condiciones, informado por insights en tiempo real. Tiene un historial comprobado de ayudar a las empresas a impulsar el rendimiento de los activos, extender la vida útil de los activos y reducir los costos y el tiempo de inactividad.

 
