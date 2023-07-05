Mejores prácticas de gestión del ciclo de vida de los activos: creación de una estrategia para el éxito

El objetivo principal de la gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) siempre debe ser la optimización de los activos a lo largo de su ciclo de vida. Hasta hace poco, los gerentes y técnicos confiaban en herramientas manuales como hojas de cálculo de Excel y seguimiento de documentos para lograr esto. Sin embargo, los recientes avances tecnológicos en las capacidades del software de gestión de activos han agregado nuevas dimensiones a las mejores prácticas de ALM, lo que hace que las herramientas manuales como Excel sean insuficientes.

Hoy en día, el software de gestión de activos ayuda a las empresas a mantener la información más importante sobre sus activos (como el estado, el historial de mantenimiento y reparaciones, la ubicación, las licencias y las métricas de rendimiento) de forma más precisa y eficiente.

A continuación se presentan algunas de las mejores prácticas de gestión del ciclo de vida de los activos en las que confían las empresas.

Despliegue un sistema de software integral para agilizar los procesos y mejorar la toma de decisiones

El software de gestión de activos, como un sistema de gestión de activos empresariales (EAM), ayuda a optimizar el rendimiento de los activos desde su adquisición hasta su eliminación de una manera que las herramientas manuales como Excel nunca podrían. En la era de IoT, con todo, desde válvulas hasta vehículos conectados por sensores y sistemas, los operadores de mantenimiento ahora tienen la oportunidad de incorporar analytics avanzados e inteligencia artificial (IA) en todo lo que hacen. Los datos recopilados de los activos instrumentados se pueden analizar mediante técnicas de IA, y los insights resultantes pueden ayudar a los equipos de mantenimiento a tomar decisiones más inteligentes.

Un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) es un software que centraliza la información de mantenimiento y facilita los procesos de las operaciones de mantenimiento. A menudo se despliega como parte de EAM para ayudar a optimizar la utilización y disponibilidad de equipamiento físico como vehículos, maquinaria, comunicaciones, infraestructuras de planta y otros activos.

Centralice la información de los activos y hágala fácilmente accesible para los empleados

Un CMMS que sustenta un sólido enfoque de EAM garantiza que toda la información relevante de los activos se almacene en una única ubicación y sea accesible para cualquier persona que la necesite. Desde cifras de valor actualizadas hasta garantías críticas, licencias de software e información de arrendamiento (así como los últimos análisis de mantenimiento y reparación), las capacidades de CMMS hacen que la información de activo crítico sea fácilmente accesible en caso de una auditoría.

Utilice soluciones modernas para resolver problemas antes de que provoquen averías costosas

Los softwares EAM y CMMS permiten aplicar los enfoques más modernos del mercado, como el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo, para ayudar a las empresas a evitar fallos en el equipamiento.