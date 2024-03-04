Ventajas y desventajas de la 5G: lo que los líderes empresariales deben saber

Las redes 5G se dividen en secciones geográficas conocidas como celdas. Dentro de estas células, los dispositivos inalámbricos como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras se conectan a Internet o a la red telefónica enviando ondas de radio entre una estación base y una antena. La tecnología subyacente de una red 5G es la misma que la de una red 3G o 4G, pero sus velocidades de descarga son mucho más rápidas. Las velocidades de descarga de algunas redes 5G pueden alcanzar hasta 10 gigabits por segundo (Gbps) si solo hay unos pocos dispositivos en la red.

A medida que la tecnología 5G llega a más y más clientes y la cantidad de aplicaciones que la respaldan continúa creciendo, también se espera que aumente su popularidad entre las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet (ISP). En Norteamérica, por ejemplo, los proveedores de servicios de Internet más populares para el hogar, Verizon, Google y AT&T, ya la han adoptado y más de 200 millones de hogares están suscritos a esta.

Tres funcionalidades clave distinguen a la tecnología 5G:

Estándares celulares Segmentación de red Redes privadas

He aquí un vistazo más de cerca a cada una de esas áreas, por qué son exclusivas de 5G y cómo ayudan a que la tecnología funcione.

Nuevo estándar celular

El estándar 5G NR (New Radio) para redes celulares es la nueva especificación de tecnología de acceso por radio (RAT) creada específicamente para redes móviles 5G. En 2018, el Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3FPP) se propuso desarrollar un nuevo estándar global para redes móviles para guiar el desarrollo de dispositivos y aplicaciones en redes 5G. Hoy en día, las redes celulares y los fabricantes que desean alimentar o diseñar dispositivos 5G simplemente tienen que seguir el estándar 5G NR para cumplir, lo que aumenta la facilidad y la probabilidad de expansión de 5G. Según un informe reciente de Ericsson , el 45 % de las redes en todo el mundo eran compatibles con 5G a finales de 2023, y ese número pronosticar aumentará al 85 % a finales de la década.

Segmentación de red

En una red 5G, los operadores pueden desplegar varias redes virtuales independientes en la misma infraestructura, alimentando numerosas aplicaciones empresariales y permitiendo a los usuarios realizar tareas aún más complejas de forma remota que en la actualidad. Por ejemplo, las empresas que desean dividir la funcionalidad inalámbrica por caso de uso o modelo de negocio pueden formar una “colección” en una red 5G. Las colecciones brindan a los usuarios de esa red una experiencia más confiable y consistente en el dispositivo móvil de su elección de lo que hubiera sido posible en generaciones anteriores de tecnología inalámbrica.

Redes privadas

La tecnología 5G permite a los usuarios crear una red privada con características de personalización mejoradas, como acceso seguro, control de calidad mejorado y movilidad adicional. Debido a estas características, la 5G privada se está volviendo popular rápidamente entre las empresas globales que quieren toda la potencia y las características del 5G pero con capas de seguridad adicionales para su negocio. Las redes privadas 5G permiten a las empresas gestionar múltiples dispositivos, servicios y aplicaciones en un entorno altamente privado, seguro y eficiente, más que cualquier red pública.