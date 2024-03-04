Ventajas y desventajas de la 5G: lo que los líderes empresariales deben saber

Si está en el sector de la tecnología (o realmente, si está involucrado en cualquier negocio que dependa de la tecnología digital), es probable que haya escuchado el zumbido en torno a 5G. El último estándar de red celular de alta velocidad está a punto de transformar la conectividad inalámbrica tal y como la conocemos y marcar el comienzo de una nueva era de transformación digital.
Sin embargo, como cualquier tecnología nueva, es aconsejable dar un paso atrás y considerar los pros y los contras antes de sumergirse. En este artículo, veremos algunas de las ventajas y desventajas de las redes 5G para que pueda tomar una decisión informada para su negocio.
La 5G (tecnología móvil de quinta generación) es el nuevo estándar para las redes celulares. Lanzada por primera vez por las empresas de telefonía móvil en 2019, se basa en frecuencias de radio para la transmisión de datos, al igual que sus predecesores, las redes 3G, 4G y 4G LTE. Sin embargo, las mejoras en la latencia y el ancho de banda le dan a la 5G ciertas ventajas, como velocidades de descarga y carga ultrarrápidas, conectividad mejorada y mayor confiabilidad.
En los cuatro años transcurridos desde su irrupción en el mercado, la 5G ha sido ampliamente promocionada como una tecnología disruptiva, capaz de una transformación a una escala similar a la Inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y el machine learning (ML). A medida que la tecnología de banda ancha móvil se expande, la cantidad de datos generados cada día aumenta exponencialmente hasta el punto en que las infraestructuras de red 3G y 4G simplemente no pueden manejarlo. Entre a la 5G, con sus tiempos rápidos de descarga y carga y anchos de banda más amplios capaces de manejar volúmenes de datos mucho mayores.
Además de velocidades más rápidas y tiempos de carga/descarga, existen otras diferencias importantes entre las redes 5G y 3G/4G que vale la pena señalar:
La 5G utiliza transmisores más pequeños que sus predecesores, lo que permite colocarlos discretamente en edificios, dentro de árboles o en otros lugares apartados. Las celdas (o "celdas pequeñas") de las que dependen las redes inalámbricas para la conectividad también son más pequeñas en las redes 5G y requieren menos energía para funcionar.
El esquema de modulación y programación adaptativa (MCS) de la 5G, un esquema para enviar datos desde dispositivos WiFi, es mejor que el MCS utilizado en las 4G y 3G. El resultado es que la tasa de error de bloque (BER), que se utiliza para medir las frecuencias de errores en una red, es extremadamente baja. En una red 5G, cuando la BER aumenta hasta cierto nivel, el transmisor reduce la velocidad de conexión hasta que disminuye la tasa de error. Básicamente, las redes 5G cambian la velocidad por precisión en tiempo real, por lo que su BER siempre es cercano a cero.
Las redes 5G pueden utilizar una gama mucho más amplia de anchos de banda que las redes anteriores. Al ampliar el espectro de recursos que puede utilizar de menos de 3 GHz a 100 GHz e incluso más, el alcance de 5G puede incluir frecuencias tanto más bajas como más altas. Esto amplía la capacidad general y el rendimiento de la red al permitirle funcionar en un espectro mucho más amplio de anchos de banda, lo que aumenta la cantidad de dispositivos que puede admitir a la vez.
La baja latencia de 5G (la cantidad de tiempo que tardan los datos en viajar de un punto a otro en una red) permite velocidades que hacen que actividades como descargar un archivo o interactuar con la nube sean 10 veces más rápidas que en una red 4G o 3G. Mientras que las redes 4G ofrecen latencias de alrededor de 200 milisegundos, las redes 5G suelen ofrecer latencias tan bajas como un solo milisegundo.
Como cualquier tecnología emergente, hay tantas razones para ser cauteloso con la 5G como para la emoción. Veamos algunas de las preocupaciones que impiden que tanto los consumidores como las empresas la adopten sin reservas.
Si bien los algoritmos de la 5G son aún más completos que sus predecesores, los usuarios siguen siendo vulnerables a los ciberataques. Un área de preocupación es el cifrado. Si bien las aplicaciones en redes 5G están encriptadas, el estándar 5G NR no tiene cifrado de extremo a extremo, lo que lo deja abierto a ciertos tipos de ataques.
Aunque el segmento de red es una característica popular en las redes 5G, también es un área de vigilancia. Al crear una red virtual para una funcionalidad específica, el software de la 5G está expuesto a hackers, malware y otras posibles filtraciones. Una vez que se ha producido una brecha, el malware o spyware tiene el potencial de propagarse a través de la infraestructura de un operador o dispositivos en red, causando problemas en toda la empresa.
Para mover los servicios y la funcionalidad a una red 5G, las empresas deben sopesar el costo y el tiempo necesarios para actualizar su equipamiento para que sea compatible con la 5G. Esto puede llevar mucho tiempo y ser costoso. Por lo general, una empresa que ha dependido de redes 3G o 4G durante algún tiempo ya ha realizado una gran inversión en su equipamiento. Sustituirlo y capacitar a los trabajadores para que puedan desplegar y mantener la nueva infraestructura supone un obstáculo importante.
Con el despliegue de la tecnología 5G en todo el mundo, muchas grandes áreas urbanas ahora tienen cobertura 5G. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 5G aún no está en todas partes y no lo estará por mucho tiempo. Muchas áreas remotas, por ejemplo, no tienen una conexión 5G o solo ofrecen una cobertura limitada. Antes de que las empresas se actualicen a 5G, deben analizar dónde planean usarlo, especialmente si operan en áreas rurales, para asegurarse de que tendrán cobertura 5G.
Las ondas de radio de alta frecuencia por las que viajan las señales 5G se bloquean fácilmente por objetos comunes, como edificios y/o árboles, por lo que garantizar rutas fluidas para que las ondas viajen puede ser un problema. Las fábricas y las oficinas presentan desafíos únicos que han provocado que algunas empresas rediseñen las facilidades de una manera más amigable con la red 5G.
Las redes 5G se dividen en secciones geográficas conocidas como celdas. Dentro de estas células, los dispositivos inalámbricos como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras se conectan a Internet o a la red telefónica enviando ondas de radio entre una estación base y una antena. La tecnología subyacente de una red 5G es la misma que la de una red 3G o 4G, pero sus velocidades de descarga son mucho más rápidas. Las velocidades de descarga de algunas redes 5G pueden alcanzar hasta 10 gigabits por segundo (Gbps) si solo hay unos pocos dispositivos en la red.
A medida que la tecnología 5G llega a más y más clientes y la cantidad de aplicaciones que la respaldan continúa creciendo, también se espera que aumente su popularidad entre las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet (ISP). En Norteamérica, por ejemplo, los proveedores de servicios de Internet más populares para el hogar, Verizon, Google y AT&T, ya la han adoptado y más de 200 millones de hogares están suscritos a esta.
Tres funcionalidades clave distinguen a la tecnología 5G:
He aquí un vistazo más de cerca a cada una de esas áreas, por qué son exclusivas de 5G y cómo ayudan a que la tecnología funcione.
El estándar 5G NR (New Radio) para redes celulares es la nueva especificación de tecnología de acceso por radio (RAT) creada específicamente para redes móviles 5G. En 2018, el Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3FPP) se propuso desarrollar un nuevo estándar global para redes móviles para guiar el desarrollo de dispositivos y aplicaciones en redes 5G. Hoy en día, las redes celulares y los fabricantes que desean alimentar o diseñar dispositivos 5G simplemente tienen que seguir el estándar 5G NR para cumplir, lo que aumenta la facilidad y la probabilidad de expansión de 5G. Según un informe reciente de Ericsson , el 45 % de las redes en todo el mundo eran compatibles con 5G a finales de 2023, y ese número pronosticar aumentará al 85 % a finales de la década.
En una red 5G, los operadores pueden desplegar varias redes virtuales independientes en la misma infraestructura, alimentando numerosas aplicaciones empresariales y permitiendo a los usuarios realizar tareas aún más complejas de forma remota que en la actualidad. Por ejemplo, las empresas que desean dividir la funcionalidad inalámbrica por caso de uso o modelo de negocio pueden formar una “colección” en una red 5G. Las colecciones brindan a los usuarios de esa red una experiencia más confiable y consistente en el dispositivo móvil de su elección de lo que hubiera sido posible en generaciones anteriores de tecnología inalámbrica.
La tecnología 5G permite a los usuarios crear una red privada con características de personalización mejoradas, como acceso seguro, control de calidad mejorado y movilidad adicional. Debido a estas características, la 5G privada se está volviendo popular rápidamente entre las empresas globales que quieren toda la potencia y las características del 5G pero con capas de seguridad adicionales para su negocio. Las redes privadas 5G permiten a las empresas gestionar múltiples dispositivos, servicios y aplicaciones en un entorno altamente privado, seguro y eficiente, más que cualquier red pública.
Ahora que tenemos una imagen más completa de los pros y los contras a considerar cuando se trata de 5G y cómo funciona la nueva tecnología, echemos un vistazo a cómo se aplica en el mundo real.
