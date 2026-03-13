공급망 계획이란 무엇인가요?

공급망은 변화하는 고객 기대, 경제적 불확실성, 운영 위험에 적응해야 하는 복잡한 글로벌 네트워크입니다. 이러한 압박 요인으로 인해 효과적인 공급망 계획은 많은 조직에서 전략적 우선순위가 됩니다.

최근 몇 년간의 시장 변동성은 공급망 계획의 중요성을 더욱 부각시켰습니다. 전 세계적 팬데믹, 자연재해, 지정학적 긴장 및 기타 요인은 운송 네트워크, 공급자 운영, 생산 능력에 큰 혼란을 초래할 수 있습니다. 이러한 문제는 제품 부족, 리드타임 증가, 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.

계획 수립은 이러한 공급망 위험을 해결하는 데 도움이 됩니다. 신뢰할 수 있는 계획 역량을 갖추면 조직은 고객 수요를 충족하고, 과잉 재고를 줄이며, 비용이 큰 재고 부족 상황을 방지할 수 있습니다. 더 나은 계획은 조직이 효율성과 위험 관리 역량을 향상하는 데에도 도움이 됩니다.

많은 기업이 순수하게 비용 중심의 접근 방식에서 벗어나 복원력과 효율성을 우선시하는 모델로 전환하고 있습니다. 실제로 5년 전보다 60% 더 많은 공급망 리더가 복원력과 민첩성을 경쟁 우위의 중요한 요소로 인식하고 있습니다.1