사양 주도 개발이란 무엇인가요?

여러분도 실제 현장에서 자신도 모르는 사이 기술 부채를 접한 적이 있을 것입니다. 기술 부채는 바이브 코딩보다 훨씬 이전부터 존재해 왔으며, 속도를 우선시해 지름길을 택할 때 누적되는 소프트웨어 개발의 오랜 문제였습니다. 하지만 바이브 코딩은 생성된 코드를 충분히 이해하거나 검증하지 않은 상태에서도 대량의 코드를 쉽게 만들어낼 수 있게 함으로써 기술 부채를 더욱 빠르게 누적시킵니다. 빠른 출시 압박 때문일 수도 있고, 혹은 바이브 코더가 애초에 기술 부채를 방지할 만큼의 기술적 배경지식을 갖추지 못했기 때문일 수도 있습니다.

AI 지원 개발 환경에서 기술 부채는 여러 형태로 나타날 수 있습니다.

컨텍스트 드리프트 는 한 영역의 버그를 수정하는 과정에서 의도치 않게 다른 영역의 기능이 손상되는 현상을 말합니다. 이는 시스템 전체에 대한 충분한 이해 없이 생성된 코드에서 나타나는 대표적인 징후입니다.

는 한 영역의 버그를 수정하는 과정에서 의도치 않게 다른 영역의 기능이 손상되는 현상을 말합니다. 이는 시스템 전체에 대한 충분한 이해 없이 생성된 코드에서 나타나는 대표적인 징후입니다. 파편화 역시 흔히 나타나는 문제입니다. 새로 생성된 기능이 기존 아키텍처 규칙과 일치하지 못하면서 코드베이스의 일관성과 유지보수성이 점차 저하됩니다.

역시 흔히 나타나는 문제입니다. 새로 생성된 기능이 기존 아키텍처 규칙과 일치하지 못하면서 코드베이스의 일관성과 유지보수성이 점차 저하됩니다. 고려해야 할 운영 비용도 있습니다. 생성 과정을 뒷받침할 명확한 사양이 없으면 개발자는 긴 프롬프팅 반복 과정에 빠질 수 있습니다. 이러한 방식은 잘 정의된 사양이 있었다면 애초에 발생하지 않았을 오류를 해결하는 데 수천 개의 토큰을 소모하게 만들 수 있습니다.

업계의 많은 개발자가 한 번쯤 겪어봤을 법한 상황을 떠올려 보겠습니다. 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 새로운 기능을 개발했고, 이제 출시를 눈앞에 두고 있습니다. 그런데 마감일이 다가오면서 압박을 느낀 나머지 AI에 프롬프트를 입력해 일련의 변경 작업을 서둘러 적용하며 마지막 수정을 진행합니다.

Python이든 다른 언어로 작성되었든 생성된 코드의 기능은 사용자 입장에서는 정상적으로 작동하는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 그 과정에서 여러 보안 취약점이 노출되고, 의존성 충돌이 발생하며, 예외 상황 처리와 테스트는 완전히 누락될 수 있습니다.

사전에 수립된 공식 사양은 누가 코드를 작성하든 관계없이 팀이 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC)의 모든 단계를 관리할 수 있도록 공통 기준을 제공합니다.