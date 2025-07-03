테스트 주도 개발(TDD)이란 무엇인가요?

8분
테스트 주도 개발(TDD)은 소프트웨어 개발에서 해당 기능에 앞서 소프트웨어 테스트를 작성하는 접근 방식입니다.
개발자는 각 테스트를 통과할 수 있을 만큼 충분한 코드를 작성한 다음 테스트와 코드를 모두 개선한 후 새 테스트와 새 기능으로 이동합니다.
테스트 주도 개발은 본질적으로 개발자가 더 짧은 피드백 주기를 통해 코딩의 속도를 늦추고 코드를 검증 및 개선하도록 합니다. 필수는 아니지만 DevOps 팀은 초보자부터 노련한 전문가까지 코더에게 다양한 프로그래밍 언어에서 TDD를 사용하도록 권장합니다. 예를 들어, Java, Python 등과 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 프로그램 애플리케이션에서 TDD를 사용하도록 합니다.
이 스타일의 프로그래밍은 코딩, 테스트(자동화된 단위 수준 테스트 형태) 및 코드 디자인 간의 관계를 강화합니다. 테스트 주도 개발은 초기 개발 시간을 늘릴 수 있지만 코드 기능과 민첩성을 개선하고 전반적인 시간을 절약하는 것으로 입증되었습니다.
TDD를 사용하는 개발자는 오류를 즉시 식별하고 해결함으로써 작은 문제가 더 큰 문제로 발전하는 것을 방지할 수 있습니다. 테스트 주도 개발은 개발자가 코드를 검증하고 개선하도록 하므로 최종 품질 확인과 수정이 간소화됩니다.
대체 테스트 프레임워크에는 모든 자동화된 테스트를 작성하기 전에 프로덕션 코드를 작성하거나 프로덕션 코드를 작성하기 전에 전체 테스트 스위트를 작성하는 것이 포함됩니다. 이러한 방법은 반드시 비효율적인 것은 아니지만, 특히 규모가 크고 복잡한 프로젝트에서는 필수 디버깅 시간을 늘리는 것으로 나타났습니다.
테스트 주도 개발은 일반적으로 새로운 프로덕션 코드를 만드는 데 사용되지만 이전 기술이나 다른 기술로 개발된 레거시 코드의 디버깅을 개선하는 데에도 자주 적용됩니다.
테스트 주도 개발은 개발보다 테스트를 우선시하여 기존 개발 프로세스를 역전시킵니다. 반복적인 접근 방식인 테스트 주도 개발은 단위 수준에서 고품질 코드를 생성하는 테스트 가능한 워크플로를 촉진하여 코드 품질과 가독성을 개선합니다. 개발자는 단위 테스트를 구현할 때 개별 알고리즘과 같은 논리의 작은 부분에 집중합니다. 테스트를 통과하도록 특별히 코드를 작성하면 더 깔끔하고 내구성 있는 코드을 만들 뿐만 아니라 문서를 개선하는 데 도움이 됩니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
테스트 주도 개발에는 두 가지 주요 수준이 있습니다.
인수 TDD(행동 주도 개발(BDD)이라고도 함)의 경우 프로그래머는 하나의 인수 테스트를 작성한 다음 이를 통과하기에 충분한 새 코드를 작성합니다. 인수 테스트는 고객 테스트 또는 고객 인수 테스트라고도 합니다.
이 테스트는 일반적으로 제품 이해 관계자가 설명한 최소 기능에 필요한 테스트 사례로 이해할 수 있습니다. ATDD는 상세하고 실행 가능한 요구 사항을 식별하기 위해 노력합니다. 인수 테스트는 Fitnesse 또는 RSpec과 같은 다양한 테스트 도구를 사용하여 수행할 수 있습니다.
간단히 TDD라고도 하는 개발자 TDD는 코더가 ATDD 테스트에 대한 자체 솔루션을 평가하기 위해 단일 테스트를 작성하도록 합니다. 개발자 TDD는 JUnit이나 VBUnit과 같은 테스트 자동화 도구를 사용합니다.
테스트 주도 개발 전략을 사용할 때 코더는 먼저 소프트웨어의 각 개별 요소 또는 기능을 확인하는 테스트를 작성하여 해당 개별 테스트를 통과할 수 있는 충분한 코드를 작성합니다. 소프트웨어가 완성되면 다시 테스트를 거치고, 테스트에 통과하면 코드를 개선하여( 리팩토링이라고 하는 프로세스) 필수 요소만 포함시킵니다. 그런 다음 개발자는 이후의 각 소프트웨어 기능에 대해 이 과정을 반복합니다.
테스트 주도 개발 프로세스는 5가지 개별 단계로 나뉩니다.
간단히 말해서, 테스트 주도 개발 프로세스는 레드-그린-리팩터링 주기라고 하는 반복 가능한 루프를 따릅니다. 주기의 단계는 다음과 같습니다.
테스트 주도 개발의 구체적인 기원은 알려져 있지 않지만 테스트를 먼저 작성하고 프로덕션 코드를 두 번째로 작성한다는 개념은 1990년대 중반까지 일반적인 관행이 아니었습니다. 그 전에는 테스트 프레임워크에서 개발자를 자체 코드베이스 테스트와 분리했습니다. 그러나 소프트웨어 엔지니어링이 발전함에 따라 DevOps 팀은 특히 빠르게 변화하는 이해 관계자의 요구 사항을 처리할 때 이해 관계자의 요구를 충족하기 위해 더 빠르고 유연한 방법론이 필요했습니다.
테스트 주도 개발은 다양한 새로운 테스트 프레임워크에서 발전했으며 다양한 다른 프레임워크에도 모듈식 구성 요소로 채택되었습니다. 특히 TDD는 개발자의 소프트웨어 품질과 개발자의 삶의 질을 모두 향상시키기 위해 개발된 민첩한 소프트웨어 개발 프레임워크인 익스트림 프로그래밍(XP)의 개념에 포함되어 있습니다.
민첩성 커뮤니티의 주요 인물이자 익스트림 프로그래밍의 창시자인 소프트웨어 엔지니어 Kent Beck은 테스트 주도 개발을 '재발견'한 공로를 인정받고 있습니다. Beck의 말에 따르면:
"TDD에 대한 원래 설명은 프로그래밍에 관한 아주 오래된 책에 있었습니다. 그 책에서는 입력 테이프를 가져와 예상한 아웃풋 테이프를 수동으로 입력한 다음 실제 아웃풋 테이프가 예상 아웃풋과 일치할 때까지 프로그래밍하라고 했습니다. Smalltalk에서 첫 번째 xUnit 프레임워크를 작성한 후 이 글을 읽은 기억이 나서 사용해 보았습니다. 이것이 바로 TDD의 기원이었습니다. 나이든 프로그래머에게 TDD에 대해 설명할 때 저는 종종 이런 말을 듣곤 합니다. "물론이죠. 그렇지 않으면 어떻게 프로그래밍을 할 수 있을까요?" 따라서 저는 제 역할을 TDD '재발견'이라고 부릅니다."
테스트 주도 개발의 발전 과정에서 주목할 만한 시기는 다음과 같습니다.
익스트림 프로그래밍의 구성 요소인 테스트 주도 개발은 더 나은 코드를 만드는 것뿐만 아니라 더 뛰어난 코더가 되는 것에도 도움이 되는 것으로 밝혀졌습니다. TDD를 통해 코더는 프로젝트에 대한 더 나은 인사이트를 얻고 프로그램 설계를 추진할 수 있습니다. 개발자는 각 기능을 구현하기 전에 테스트 케이스를 중심으로 클라이언트 또는 사용자가 함수를 사용하는 방식을 시각화해야 합니다. 이 접근 방식은 구현 전에 제품 인터페이스를 배치하고 개발자가 더 사용자 중심적인 애플리케이션을 만들 수 있도록 합니다.
테스트 주도 개발의 몇 가지 추가 이점은 다음과 같습니다.
(테스트 주도 개발TDD)를 사용하면 많은 중요한 이점이 있지만 문제가 없는 것은 아닙니다. 이러한 문제의 심각도는 프로젝트에 따라 달라지거나 다양한 다른 기술로 완화될 수 있지만 TDD의 몇 가지 단점은 다음과 같습니다.
지능형 자산 관리 및 공급망을 위한 AI 기반 솔루션으로 복원력이 뛰어난 비즈니스를 구축합니다.
풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용하여 IBM과 함께 최적화 프로세스를 통합하고 비즈니스 운영을 혁신하세요.
IBM Cloud Pak for Business Automation은 운영 관리 및 자동화를 위한 통합 소프트웨어 구성요소의 모듈식 세트입니다.
업계 최고의 IBM 솔루션으로 비즈니스 운영을 혁신하세요. 지능형 워크플로와 자동화 기술을 통해 생산성, 민첩성, 혁신성을 강화하세요.