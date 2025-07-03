테스트 주도 개발(TDD)이란 무엇인가요?

개발자는 각 테스트를 통과할 수 있을 만큼 충분한 코드를 작성한 다음 테스트와 코드를 모두 개선한 후 새 테스트와 새 기능으로 이동합니다.

테스트 주도 개발은 본질적으로 개발자가 더 짧은 피드백 주기를 통해 코딩의 속도를 늦추고 코드를 검증 및 개선하도록 합니다. 필수는 아니지만 DevOps 팀은 초보자부터 노련한 전문가까지 코더에게 다양한 프로그래밍 언어에서 TDD를 사용하도록 권장합니다. 예를 들어, Java, Python 등과 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 프로그램 애플리케이션에서 TDD를 사용하도록 합니다.

이 스타일의 프로그래밍은 코딩, 테스트(자동화된 단위 수준 테스트 형태) 및 코드 디자인 간의 관계를 강화합니다. 테스트 주도 개발은 초기 개발 시간을 늘릴 수 있지만 코드 기능과 민첩성을 개선하고 전반적인 시간을 절약하는 것으로 입증되었습니다.

TDD를 사용하는 개발자는 오류를 즉시 식별하고 해결함으로써 작은 문제가 더 큰 문제로 발전하는 것을 방지할 수 있습니다. 테스트 주도 개발은 개발자가 코드를 검증하고 개선하도록 하므로 최종 품질 확인과 수정이 간소화됩니다.

대체 테스트 프레임워크에는 모든 자동화된 테스트를 작성하기 전에 프로덕션 코드를 작성하거나 프로덕션 코드를 작성하기 전에 전체 테스트 스위트를 작성하는 것이 포함됩니다. 이러한 방법은 반드시 비효율적인 것은 아니지만, 특히 규모가 크고 복잡한 프로젝트에서는 필수 디버깅 시간을 늘리는 것으로 나타났습니다.

테스트 주도 개발은 일반적으로 새로운 프로덕션 코드를 만드는 데 사용되지만 이전 기술이나 다른 기술로 개발된 레거시 코드의 디버깅을 개선하는 데에도 자주 적용됩니다.

테스트 주도 개발은 개발보다 테스트를 우선시하여 기존 개발 프로세스를 역전시킵니다. 반복적인 접근 방식인 테스트 주도 개발은 단위 수준에서 고품질 코드를 생성하는 테스트 가능한 워크플로를 촉진하여 코드 품질과 가독성을 개선합니다. 개발자는 단위 테스트를 구현할 때 개별 알고리즘과 같은 논리의 작은 부분에 집중합니다. 테스트를 통과하도록 특별히 코드를 작성하면 더 깔끔하고 내구성 있는 코드을 만들 뿐만 아니라 문서를 개선하는 데 도움이 됩니다.