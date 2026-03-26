2026년 기술 부채 줄이기

기업이 회사를 인수할 때, 그 가치를 파악하기 위해 자연스럽게 재무상태표를 확인합니다. 대출이나 부채 형태로 나타나며 결국 상환해야 하는 재무 부채는 인수 과정에서 비교적 분석하기 쉬운 요소입니다.

그러나 소프트웨어 엔지니어링에서 점점 더 중요해지고 있지만 공식적으로는 계상되지 않는 또 다른 유형의 부채가 있습니다. 기술 부채는 취약한 코드, 구식 아키텍처, 그리고 새로운 기술과 트렌드에 적응하지 못하는 시스템으로 나타납니다.

두 경우 모두에서 인수자는 중요한 트레이드오프를 수반하는 선택을 해야 합니다. 대출을 상환하여 “원금”을 줄일 수도 있고, 기술 부채의 경우 시스템을 리팩터링할 수도 있습니다. 재무 조건을 재협상하거나 점진적인 기술 스택 현대화를 통해 구조를 재편할 수도 있습니다. 또는 부채 부담을 그대로 받아들이고 재무적 또는 기술적 민첩성이 저하되는 결과를 감수할 수도 있습니다.

재무 부채와 마찬가지로 기술 부채도 누적되는 특성이 있습니다. 오늘의 지름길 하나하나가 미래의 작업을 더 느리고, 더 위험하며, 더 비용이 많이 들게 만들어 더 많은 지름길을 선택하게 하고, 결국 더 많은 혼란과 지연으로 이어지는 악순환을 만듭니다.

코드베이스가 다루기 어려워질수록 새로운 기능을 추가하는 데 더 오래 걸리며, 엔지니어는 무언가를 망가뜨릴까 봐 업데이트를 피하게 됩니다. 새로운 코드는 기존 코드 위에 덧붙여지며 예측하기 어려운 부작용을 초래합니다. 복잡성은 계속 증가합니다. 버그가 증가하면서 잠재적인 보안 취약점으로 이어집니다. 개발자는 새로운 흥미로운 것을 만들기보다 기존 시스템을 유지하며 문제를 해결하는 데만 시간을 쓰고 있다고 느끼게 됩니다.

개발자 이탈이 발생합니다. 기존 시스템에 익숙한 직원이 떠나면서 조직 내 지식이 사라집니다. 온보딩 시간이 길어집니다. 문서화가 부족해지면서 중복 작업이 발생하고 더 큰 문제를 임시방편으로 덮는 해결 방식이 늘어납니다.

IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면 AI 비즈니스 사례에서 기술 부채 해결 비용을 충분히 반영한 기업은 그렇지 않은 기업보다 ROI가 29% 더 높게 나타납니다. 반대로, 기술 부채를 무시하면 ROI가 18%에서 29% 감소합니다. AI 코딩 툴이 장점과 단점을 모두 동반하며 빠르게 확산되고 있어, 지금은 IT 분야에 매우 흥미로운 시기입니다. 기술 부채를 악화시킬 수 있는 동일한 기술이 이를 해결하는 강력한 툴이 될 수도 있습니다.