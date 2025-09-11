영업 분석이란 무엇인가요?

영업 분석은 판매 데이터 포인트를 수집하고 분석하여 조직이 목표를 향해 어떻게 진행하고 있는지 확인하는 프로세스입니다. 영업 리더는 이러한 분석을 사용하여 성능 인사이트를 생성하고, 무엇이 효과가 있는지, 무엇이 조정이 필요한지 파악하고, 판매 개선을 위한 실행 가능 단계를 만들 수 있습니다.

영업 분석을 통해 조직은 성능을 더 잘 이해하고, 추세와 수익성을 파악하고, 앞으로의 판매 결과를 예측할 수 있습니다. 영업 분석 프로세스는 사일로화된 데이터를 바탕으로 미래의 매출과 수익을 좀 더 정확하게 예측하는 등의 실행 가능한 인사이트를 도출하고, 영업 지표를 사용하여 달성 가능한 목표를 설정하는 데 도움이 됩니다.1 최신 영업 분석 솔루션은 인공 지능(AI)을 도입해서 워크플로를 자동화하고 예측 포캐스팅을 활용합니다.

영업 분석의 주요 목표는 영업 프로세스를 개선하기 위해 실행 가능한 인사이트를 얻는 것인 한편, 영업 인텔리전스는 원시 데이터를 수집하는 별개의 프로세스입니다.2 이상적인 관점에서는 두 프로세스가 함께 작동하며 비즈니스 효율성이라는 상호 목표를 달성합니다. 성공적인 영업 분석 전략에는 영업 담당자, 영업 분석가, 비즈니스 이해 관계자, 기타 도구와 시스템이 개입됩니다.3