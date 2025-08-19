영업 지표: 추적 대상 및 방법

KPI와 영업 지표의 차이점을 이해하는 가장 쉬운 방법은 영업 KPI가 장기적인 비즈니스 목표에 초점을 맞추는 반면, KPI는 특정 비즈니스 활동이나 프로세스를 측정한다는 것입니다.2 둘 다 정량적 측정이지만, 서로 다른 목적으로 사용됩니다.

예를 들어, 비즈니스 목표가 전환율 증대인 경우 기업은 전환 수에 영향을 미치는 다양한 영업 활동 및 성과 지표가 필요합니다. 이 예에서는 특정 비즈니스 목표에 따라 진행 상황을 측정하기 때문에 KPI는 전환율입니다. 반면에 지표는 더 높은 전환율 목표를 뒷받침하거나 해당 목표를 향한 진행 상황을 보여주기 위해 사용됩니다.

또한 KPI는 선행 지표와 후행 지표로 나뉘며, 효과적인 활동 관리를 위해 사용하거나 영업팀의 영업 목표를 달성을 지원하는 데 사용할 수 있습니다. 선행 지표에는 전화 건수, LinkedIn 초대장 전송, 소셜 미디어 상호 작용 및 후속 조치 등이 포함됩니다. 후행 지표에는 고객 생애 가치(CLV), 고객 유지율, 이탈률 등이 있습니다.