영업 지표: 추적 대상 및 방법

영업 지표는 개별 영업 담당자, 영업팀 또는 회사의 영업 성과를 측정하는 데 사용되는 정량화 가능한 데이터 포인트입니다.
영업 지표는 영업 전략이 얼마나 잘 작동하고 있는지에 대한 인사이트를 제공하고, 개선이 필요한 영역을 식별하고, 더 광범위한 비즈니스 목표를 향한 진행 상황을 추적하는 데 도움이 됩니다. 인공 지능(AI)과 자동화를 함께 사용하여 보다 정교한 영업 대시보드와 템플릿을 개발하고, 많은 경우 영업 데이터 분석의 중앙 허브 역할을 하는 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어와의 통합을 간소화할 수 있습니다. 영업 지표 추적은 영업 생산성을 높이고 영업팀이 뛰어난 성과를 내는 조직으로 만들기 위한 매우 중요한 방법입니다.
선택할 수 있는 영업 지표는 많지만, 비즈니스 요구 사항에 맞는 올바른 지표를 추적하고 영업 조직의 성과를 효과적으로 측정하는 것이 중요합니다.1 영업팀의 성과를 완전히 파악하려면 영업 성과, 영업 활동, 영업 프로세스 효율성, 영업 운영 지표 등을 측정하는 지표를 선택해야 합니다.
이러한 중요한 지표를 파악한 후에는 비즈니스 목표에 맞게 조정하여 핵심 성과 지표(KPI)로 만드는 것이 중요합니다. 이러한 지표는 팀 리더가 팀이 전체적인 영업 목표와 비즈니스 목표를 달성했는지 여부를 나타내는 데 사용하는 데이터 포인트입니다.
KPI와 영업 지표의 차이점을 이해하는 가장 쉬운 방법은 영업 KPI가 장기적인 비즈니스 목표에 초점을 맞추는 반면, KPI는 특정 비즈니스 활동이나 프로세스를 측정한다는 것입니다.2 둘 다 정량적 측정이지만, 서로 다른 목적으로 사용됩니다.
예를 들어, 비즈니스 목표가 전환율 증대인 경우 기업은 전환 수에 영향을 미치는 다양한 영업 활동 및 성과 지표가 필요합니다. 이 예에서는 특정 비즈니스 목표에 따라 진행 상황을 측정하기 때문에 KPI는 전환율입니다. 반면에 지표는 더 높은 전환율 목표를 뒷받침하거나 해당 목표를 향한 진행 상황을 보여주기 위해 사용됩니다.
또한 KPI는 선행 지표와 후행 지표로 나뉘며, 효과적인 활동 관리를 위해 사용하거나 영업팀의 영업 목표를 달성을 지원하는 데 사용할 수 있습니다. 선행 지표에는 전화 건수, LinkedIn 초대장 전송, 소셜 미디어 상호 작용 및 후속 조치 등이 포함됩니다. 후행 지표에는 고객 생애 가치(CLV), 고객 유지율, 이탈률 등이 있습니다.
영업 지표와 KPI를 설정하면 영업 사원, 팀 또는 조직은 설정된 목적 및 목표에 대한 성과를 평가할 수 있습니다. 기업은 모든 직원이 한마음으로 움직이길 원하며, 이는 미리 결정된 목표와 기대치 없이는 불가능합니다.
기업은 총 매출, 평균 주문 금액, 매출 성장률 등의 지표를 모니터링함으로써 재무 상황을 평가하고 향후 수입을 예측할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 전략 계획, 투자 확보, 수주율 개선에 필수적입니다.3
전환율, 고객 확보 비용(CAC), 순 고객 추천 지수(NPS), CLV와 같은 KPI는 소비자 선호도, 구매 패턴, 전반적인 만족도에 대한 인사이트를 제공합니다. 이러한 목표는 매출, 수주율, 이탈률, 리드 응답 시간과 같은 영업 지표를 통해 측정할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 마케팅 전략과 제품 개발의 지침이 되어, 기업이 고객의 요구 사항을 효과적으로 충족할 수 있도록 도와줍니다.
영업 지표를 사용하면 영업팀 성과를 쉽게 평가할 수 있습니다. 영업 할당량 달성률, 거래 성공 또는 실패 비율, 판매 주기 길이와 같은 KPI를 통해 관리자는 개인 및 팀의 효율성을 명확하게 파악할 수 있습니다. 이러한 정보는 팀 생산성과 사기를 높이도록 대상 교육 프로그램과 인센티브 구조를 설계하는 데 사용될 수 있습니다.
또한 영업 지표는 재고 관리에도 도움이 됩니다.4 기업은 판매율과 재고 회전율을 분석하여 재고 수준을 최적화하여, 초과 재고를 줄이고 재고 부족을 방지할 수 있습니다.
영업 지표를 마련하면 모든 부서에서 더 나은 의사 결정을 내리는 데 기여할 수 있습니다. 공통 지표에 맞춰 조정함으로써 여러 부서가 공동 목표를 향해 협력할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 지표를 이해하면 마케팅팀이 보다 관련성 높은 제안으로 캠페인을 맞춤 설정하거나, 제품팀이 시장 수요를 더 잘 충족하는 제품을 설계하는 데 도움이 될 수 있습니다.
일반적인 영업 지표에는 영업 성과 지표, 매출 성장 지표, 영업 운영 지표가 포함됩니다. 각 지표는 영업 조직이 실시간으로 성공을 측정하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 영업 파이프라인의 새로운 리드, 성사된 거래, 리드 생성 등에 중점을 둘 때가 많습니다.
이러한 지표는 정량적이며, 영업팀 또는 개별 영업 담당자가 영업 목표를 달성하는 데 있어 효율성과 효과를 평가하는 데 사용됩니다. 또한 판매량, 수익성, 고객 확보, 고객 유지, 팀 생산성 등 영업 프로세스의 다양한 측면에 대한 인사이트를 제공합니다. 몇 가지 일반적인 지표는 다음과 같습니다.
판매 수익: 특정 기간 동안의 판매로 발생한 총 수입입니다.
전환율: 고객으로 전환된 리드의 비율입니다.
평균 거래 규모: 각 거래 또는 성사된 거래의 평균 달러 가치입니다.
영업 할당량 달성률: 영업 담당자 또는 팀이 달성한 영업 목표의 백분율입니다.
고객 확보 비용(CAC): 신규 고객을 확보하는 데 드는 비용입니다.
고객 생애 가치(CLV): 기업이 단일 고객 계정에서 합리적으로 기대할 수 있는 예상 수익입니다.
판매 주기 길이: 초기 접촉부터 판매 성사까지 걸리는 시간입니다.
거래 성공 또는 실패 비율: 성공한 거래와 실패한 거래의 비율입니다.
잠재 고객 수: 영업팀이 소통한 잠재 고객의 총 수입니다.
기회 수: 파이프라인의 총 잠재적 판매 수입니다.
평균 응답 시간: 리드 또는 문의에 응답하는 데 걸리는 시간입니다.
매출 성장 지표는 특히 시간 경과에 따른 회사 매출의 확장 및 수축을 살펴봅니다. 이 지표는 영업 전략의 성과와 비즈니스의 전반적인 상태를 이해하는 데 매우 중요합니다. 일반적인 매출 성장 지표는 다음과 같습니다.
전년 대비(YoY) 성장률: 전년도 같은 기간의 판매 수익 변화율입니다. 이 KPI는 특정 영업 지표를 측정하여 찾을 수 있습니다.
분기 대비(QoQ) 성장률: YoY와 마찬가지로, 이 지표는 현재 분기의 매출을 이전 분기와 비교합니다. 분기별로 매출을 보고하는 회사에 특히 유용합니다.
전월 대비(MoM) 성장률: 이는 전월 대비 매출 변화율을 측정합니다. 단기 추세와 계절성을 추적하는 데 이상적입니다.
매출 성장률: 이 수치는 특정 기간 동안 매출이 증가하거나 감소하는 비율을 나타냅니다. 성장률이 양수이면 확장을 나타내고, 음수이면 수축을 나타냅니다.
연평균 성장률(CAGR): 성장이 일정하다고 가정할 때 특정 기간 동안의 연간 매출 성장률입니다.
신규 고객 대 재방문 고객: 신규 고객과 재방문 고객의 비율을 추적하면 고객 충성도 및 유지율에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
제품별 또는 서비스별 매출: 개별 제품별 또는 서비스별 매출 성장을 모니터링하면 실적이 좋은 영역과 개선이 필요한 영역을 파악하는 데 도움이 됩니다.
지역 또는 채널별 매출: 다양한 영업 채널(예: 온라인, 소매, 도매)에 따른 영업 실적을 추적하면 성공적인 전략과 확장 기회를 파악할 수 있습니다.
영업 운영 지표의 목적은 회사 영업 운영의 효율성과 효과를 모니터링하고 평가하는 것입니다. 이러한 지표는 영업팀을 지원하는 내부 프로세스, 도구 및 시스템에 중점을 두며, 운영을 간소화하고 전반적인 생산성을 높이는 것을 목표로 합니다. 몇 가지 주요 영업 운영 지표는 다음과 같습니다.
판매 주기 길이: 이 지표는 초기 접촉부터 최종 판매까지 거래를 성사시키는 데 소요되는 평균 시간을 평가합니다. 주기가 짧을수록 영업 프로세스가 더 효율적이라는 것을 의미할 때가 많습니다.
리드 응답 시간: 영업팀이 들어오는 리드에 얼마나 빨리 응답하는지 추적하며, 응답성과 효율성을 나타냅니다.
영업 생산성: 영업 담당자의 아웃풋을 측정하며, 일반적으로 영업 담당자당 창출한 수익이나 담당자당 성사된 거래 수로 표현됩니다.
매출 예측 정확도: 예상 매출이 실제 결과와 얼마나 일치하는지 보여주며, 예측 모델을 구체화하고 전략적 계획을 개선하는 데 도움이 됩니다.
영업 프로세스 효율성: 이 지표에는 적격 리드 비율, 영업 퍼널의 각 단계에서의 전환율, 거래를 성사시키는 데 필요한 접점 수가 포함될 수 있습니다.
영업 도구 활용도: 영업팀이 CRM 시스템 또는 영업 지원 플랫폼과 같이 제공된 기술 및 도구를 얼마나 자주 효과적으로 사용하고 있는지 강조합니다.
교육 효과: 이 KPI는 영업 교육 프로그램의 완료율, 교육 후 성과 개선, 참가자의 피드백 점수와 같은 지표를 기반으로 합니다.
영업 구역 분석: 영업 구역 또는 지역의 성과를 측정하여 업무량과 리소스 할당의 균형을 맞추는 데 도움을 줍니다.
고객 만족도: 설문조사 또는 피드백을 통해 영업 프로세스에 대한 고객 만족도를 측정하여 지속적인 개선을 위한 인사이트를 제공할 수 있습니다.
경우에 따라 영업 지표가 사용 방식에 따라 KPI가 될 수도 있습니다. 다음 목록에는 비즈니스 성공에 중요한 10가지 지표가 포함되어 있습니다.
판매 수익 지표는 수익을 창출하고 사업 운영을 지속할 수 있는 회사의 능력을 직접적으로 반영하기 때문에 비즈니스에 매우 중요합니다. 이를 통해 영업 리더는 회사 손익계산서의 최상위 라인을 확인할 수 있습니다. 즉, 공제 또는 비용 이전에 벌어들인 총 수익을 나타내므로 명확한 재무 상황 지표가 됩니다. 또한 영업팀은 월별 반복 수익(MRR)을 검토하여 수익을 더 자주 파악할 수 있습니다.
전환율은 기업의 영업 및 마케팅 전략의 효율성을 요약할 수 있는 또 다른 중요한 영업 지표입니다. 이러한 종류의 영업 분석은 웹사이트 방문자, 적격 리드 또는 잠재 고객이 예상되는 행동을 완료한 비율을 나타내며, 이를 통해 영업 관리자와 팀원은 웹사이트 또는 마케팅 캠페인이 얼마나 잘 수행되고 있는지 자세히 이해할 수 있습니다.
판매 주기 길이 지표는 영업 프로세스와 영업 전략이 비즈니스에 얼마나 효과적인지를 반영합니다. 짧은 판매 주기는 일반적으로 프로세스가 더 효율적이라는 것을 의미하며, 잠재적으로 특정 기간 동안 더 많은 판매량을 달성할 수 있습니다. 또한 이 중요 지표는 고객 행동과 시장 상황에 대한 인사이트를 제공합니다. 이 지표를 통해 영업팀은 평균 판매 주기 시간을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 판매 주기가 길어지면 복잡한 영업을 암시할 수 있으며, 병목 현상을 완화하기 위해 더 많은 고객 교육이 필요합니다.
고객 확보 비용(CAC)은 신규 고객을 확보하는 데 필요한 투자를 정량화하는 핵심 지표입니다. CAC에 대한 이해는 기업이 장기적으로 영업 및 마케팅 노력이 얼마나 지속 가능한지 결정하는 데 도움이 되기 때문에 예산 책정과 수익성에 매우 중요합니다. 또한 CAC는 마케팅 채널 간 비교를 용이하게 하여 리소스를 할당하고 가격 전략을 알리는 데 도움이 될 수 있습니다.
고객 생애 가치(CLV) 지표는 기업이 고객과 관계를 맺는 동안 단일 고객 계정에서 합리적으로 기대할 수 있는 총 수익을 예측하는 또 다른 주요 영업 지표입니다. CLV는 고객당 판매 횟수와 완료된 거래 유형(반복 구매 또는 상향 판매/교차 판매의 결과)을 측정합니다. 이 지표를 통해 기업은 고객 유지 및 로열티 프로그램에 더 스마트하게 투자하여 영업팀이 향후 홍보 활동에서 성공할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
이탈률은 특정 기간 동안 거래를 중단한 고객 수를 기업에 알려주는 핵심 지표입니다. 이 지표는 고객 만족도와 제품 또는 서비스 성과 반영하므로 매우 중요합니다. 또한 충성도 높은 고객 기반에 의존하는 구독 기반 비즈니스와 서비스형 소프트웨어(SaaS) 비즈니스에 특히 중요합니다. 그렇지만 이탈은 시간 경과에 따른 고객 관계를 추적하려는 모든 비즈니스에 중요합니다.
이 지표는 고객으로 전환되는 리드의 비율을 계산하는 데 도움이 되며, 이를 통해 기업은 영업 또는 마케팅 전략이 잠재 고객을 실제 구매자로 전환하는 데 얼마나 효과적인지 파악할 수 있습니다. 영업팀은 리드 전환율을 계산할 때 미래 기간 동안의 벤치마크로서 기존 고객과 데이터 포인트를 유지하는 방법에 대한 더 많은 인사이트를 얻을 수 있습니다.
이 수치를 계산하면 평균적으로 특정 기간 내에 성사된 거래가 얼마나 많은 수익을 창출했는지 나타냅니다. 이 지표는 영업 거래의 일반적인 가치를 알면 영업팀에 향후 영업 활동 및 가격 책정 전략에 대한 정보를 제공할 수 있는 또 다른 주요 영업 측정치입니다.
이 KPI는 각 영업 담당자, 그리고 거래당 평균 매출을 확인하여 비즈니스의 전체 매출에 기여하는 방식에 따라 다릅니다. 이 지표는 기업이 개인 수준에서 영업팀을 평가하여 성사된 거래와 성사율을 파악하는 데 도움이 됩니다. 또한 영업 리더가 개인을 위한 현실적인 영업 목표를 설정하는 데 도움이 될 수 있으며, 필요한 경우 추가 교육을 위한 리소스를 할당할 수 있습니다.
수주율은 영업팀이 성공적으로 수주한 적격 영업 기회의 비율을 나타내는 영업 지표입니다. 이 측정치는 영업팀이 잠재 구매자를 고객으로 얼마나 잘 전환하고 있는지 보여주는 주요 영업 지표 중 하나입니다. 또한 온보딩 기간 동안 미래의 영업 담당자를 교육하는 방식에 영향을 미치고 미래를 위한 더 뛰어난 영업 담당자를 육성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
