Linux 네트워킹이란 무엇인가요?

Linux 네트워킹은 네트워크 인터페이스, 라우터, 도메인 이름 시스템(DNS) 및 방화벽과 같은 일련의 프로토콜과 도구를 통해 많은 기업이 핵심 비즈니스 애플리케이션에 의존하는 유연하고 안전한 네트워킹 인프라를 제공합니다.

네트워킹은 모든 종류의 디지털 커뮤니케이션의 기본이며, 클라우드 컴퓨팅 , 가상화, 소셜 네트워킹 등과 같은 혁신적인 기술을 뒷받침하는 네트워크를 통해 데이터와 리소스를 교환할 수 있도록 합니다.

세계에서 가장 인기 있는 오픈 소스 운영 체제 (OS)인 Linux는 이러한 네트워크, 네트워크 연결 및 네트워크 장치가 구성, 관리 및 보호되는 방식에서 중요한 역할을 합니다.