Linux 네트워킹이란 무엇인가요?

Linux 네트워킹은 Linux 시스템이 다른 컴퓨팅 장치와 통신하고 네트워크를 통해 정보를 교환할 수 있도록 하는 도구 및 구성 시스템입니다.
Linux 네트워킹은 네트워크 인터페이스, 라우터, 도메인 이름 시스템(DNS) 및 방화벽과 같은 일련의 프로토콜과 도구를 통해 많은 기업이 핵심 비즈니스 애플리케이션에 의존하는 유연하고 안전한 네트워킹 인프라를 제공합니다.
네트워킹은 모든 종류의 디지털 커뮤니케이션의 기본이며, 클라우드 컴퓨팅 , 가상화, 소셜 네트워킹 등과 같은 혁신적인 기술을 뒷받침하는 네트워크를 통해 데이터와 리소스를 교환할 수 있도록 합니다.
세계에서 가장 인기 있는 오픈 소스 운영 체제 (OS)인 Linux는 이러한 네트워크, 네트워크 연결 및 네트워크 장치가 구성, 관리 및 보호되는 방식에서 중요한 역할을 합니다.
Linux는 1960년대에 개발된 컴퓨팅 장치용 최초 운영 체제 중 하나인 Unix를 기반으로 하는 오픈 소스 운영 체제(OS)입니다. 1991년 처음 등장한 Linux는 Microsoft Windows 및 Apple macOS와 같은 독점 플랫폼에 대한 무료 대안을 제공하며 가장 널리 사용되는 운영 체제 중 하나로 성장했습니다. 오늘날 Linux는 많은 PC, 서버, 휴대폰 및 기타 다양한 장치에서 실행됩니다.
Linux 네트워킹은 시스템의 하드웨어와 소프트웨어를 사용자가 제어하여 효과적으로 작동하도록 하는 컴퓨터 프로그램인 Linux 커널에 크게 의존합니다. 모든 Linux 시스템은 커널을 사용하여 사용자로부터 Linux 명령을 전달하고 수신합니다.
네트워킹은 PC, 모바일 장치, 라우터 또는 애플리케이션과 같은 컴퓨팅 장치를 연결하여 데이터를 교환하고 리소스를 공유할 수 있도록 하는 방법입니다. 네트워크를 통해 연결된 장치(네트워크 장치라고도 함)는 프로토콜이라는 일련의 규칙을 사용합니다. 이러한 프로토콜은 물리적 및 무선 연결을 통해 데이터를 보내고 받는 방법을 정의합니다.
컴퓨터 네트워킹이 발명되기 전에는 컴퓨터와 컴퓨팅 장치가 정보와 리소스를 공유하기 위해서는 물리적으로 이동해야 했는데, 이는 크고 무거운 장치이기 때문에 다루기 힘든 프로세스였습니다. 국방부는 1960년대 후반 정보와 리소스 공유를 용이하게 하기 위해 최초의 컴퓨터 네트워크인 ARPANET을 만들었습니다.
오늘날 컴퓨터 네트워킹은 인터넷, 검색, 소셜 미디어 등을 포함하여 세계에서 가장 혁신적인 기술들을 뒷받침하고 있습니다.
Linux 네트워킹은 다음 네 가지 주요 개념에 따라 작동합니다.
이러한 개념은 네트워크를 설정하는 방법, 장치를 배치할 수 있는 위치, 장치가 정보를 공유하는 방법을 간략하게 설명합니다. 각각을 자세히 살펴보겠습니다.
Linux 네트워크 구성은 네트워크 기능에 중요한 네트워크 인터페이스, 라우팅, DNS와 같은 네트워크 관련 측면을 관리하는 것입니다. Linux 네트워킹 구성에서 네트워크 인터페이스는 디바이스가 Linux (물리적 또는 가상) 네트워크에 연결되는 방법을 설명합니다. 라우팅 및 라우팅 테이블은 네트워크 트래픽이라고도 하는 정보가 네트워크를 인수할 수 있는 경로를 나타냅니다.
네트워크 구성을 활성화하기 위해 Linux는 TCP/IP, DHCP, ICMP, IPv4, IPv6 및 UDP와 같이 장치 간에 네트워크 트래픽을 공유할 수 있는 방법을 제어하는 다양한 프로토콜(규칙)을 지원합니다. 또한 문제 해결을 위한 도구도 포함되어 있습니다. netstat, ifconfig, traceroute 및 tcpdump와 같은 명령줄 도구는 사용자가 OS를 통해 네트워크와 직접 상호 작용할 수 있는 텍스트 기반 인터페이스입니다.
도메인 이름 시스템(DNS)는 특정 도메인 이름(예: 웹 주소)을 인터넷 프로토콜(IP) 주소로 변환하여 네트워크에 있는 장치에서 액세스할 수 있도록 합니다. IP 주소는 복잡한 숫자로 이루어져 도메인 이름보다 사용자가 외우기 어려운 경우가 많기 때문에 네트워크 구성에서 IP 주소는 매우 중요한 역할을 합니다.
마지막으로 방화벽은 네트워크 구성 시 설정하는 시스템으로, 네트워크의 모든 수신 및 발신 트래픽을 모니터링하여 네트워크의 보안을 유지합니다.
Linux 네트워크 관리란 네트워크 트래픽, 서비스 및 연결을 모니터링하기 위한 도구와 관행의 집합입니다. 이러한 도구와 관행은 간단한 네트워크 인터페이스를 구축하는 것부터 다양하며, 최신 클라우드 환경을 위한 복잡한 네트워크 인프라의 설치 및 구성까지 확장됩니다.
네트워크 모니터링은 Linux 네트워크 관리의 핵심적인 측면입니다. 여기에는 네트워크 활동을 추적하고 네트워크 성능에 영향을 미칠 수 있는 문제를 식별 및 해결하기 위한 도구가 포함됩니다. 한 가지 예로 Linux 네트워크 연결의 성능, 라우팅 및 인터페이스에 대한 정보를 제공하는 명령줄 Linux 도구인 netstat를 들 수 있습니다.
기능과 기술이 향상됨에 따라 Linux 네트워크 관리는 점점 더 자동화에 의존하고 있습니다. 오늘날 시스템은 네트워크 인터페이스 구성, 트래픽 모니터링, 시스템 상태 확인과 같은 많은 작업을 자동으로 처리하여 중요한 프로세스를 간소화하고 단순화합니다.
Linux OS를 실행하는 연결된 시스템인 Linux 네트워크는 다양한 도구와 기술을 사용하여 무단 침입으로부터 사용자와 시스템을 보호합니다. 다음은 가장 효과적인 몇 가지 예입니다.
가상화는 하나의 물리적 머신에서 여러 컴퓨팅 리소스를 공유할 수 있게 해주는 기술입니다. Linux 네트워크 가상화는 라우터 및 스위치와 같이 일반적으로 하드웨어에 의존하는 네트워크 리소스를 가상화하여 보다 효율적으로 할당하고 사용할 수 있도록 도와줍니다.
이 프로세스를 지원하기 위해 Linux 네트워크는 애플리케이션과 하드웨어 사이에 추상화 계층을 생성하여 애플리케이션을 통한 하드웨어 관리를 간소화합니다. 추상화 계층은 가상화된 환경에서 애플리케이션의 이식성과 유연성을 높이는 데 중요합니다.
Linux 네트워크는 오픈 소스 특성으로 인해 가상화에 매우 적합합니다. 또한 Linux 커널에 내장된 가상화 모듈인 KVM(커널 기반 가상 머신)을 사용하여 하이퍼바이저처럼 작동할 수 있습니다.
하이퍼바이저는 각각 고유한 OS가 있는 수많은 VM 인스턴스를 하나의 물리적 서버에서 동시에 실행할 수 있도록 하는 소프트웨어입니다. Linux가 아닌 시스템에서는 하이퍼바이저가 가상 머신에 다양한 컴퓨팅 리소스를 할당하는 반면, Linux 시스템에서는 KVM이 이 리소스 할당을 처리합니다.
Linux 네트워크는 전 세계에서 가장 성공적인 비즈니스 기업들에서 핵심 비즈니스 애플리케이션과 프로세스를 연결하고 활성화하는 데 널리 사용됩니다. Linux 네트워킹의 가장 인기 있는 몇 가지 이점은 다음과 같습니다.
Linux는 오픈 소스 특성으로 인해 엔터프라이즈 수준에서 특히 비용 효율적인 솔루션입니다. 글로벌 개발자 커뮤니티는 다른 독점 네트워크에 필요한 일반적인 라이선스 비용 없이 Linux 네트워크를 적극적으로 모니터링하고 문제가 발생하면 지속적으로 문제를 해결합니다.
Linux와 같은 오픈 소스 OS에 의존하는 또 다른 이점은 Linux의 강력한 보안 기능입니다. Linux 커뮤니티는 최신 공격으로부터 Linux 네트워크를 보호하기 위해 모든 Linux 배포판을 검토하는 수많은 사이버 보안 전문가들로 구성되어 있습니다. 이러한 노력은 새로운 위협에 대한 강력한 방어를 보장하는 데 도움이 됩니다.
Linux 네트워크는 특히 빈도가 높은 거래를 수행하는 금융 애플리케이션과 같은 복잡한 워크로드를 실행할 때 매우 안정적인 것으로 간주됩니다. Linux 네트워크의 기능은 고성능과 높은 안정성으로 인해 이러한 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.
Linux OS 및 Linux 네트워크는 사용자 지정이 가능하므로 사용자가 개별 요구 사항에 맞게 네트워크 인프라를 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다. Linux 네트워킹 도구를 통해 사용자는 소스 코드를 수정하고, 컴퓨팅 환경을 사용자 지정하며, 다양한 기능과 플랫폼을 통합할 수 있습니다.
Linux OS와 Linux 네트워킹 지원은 커뮤니티를 기반으로 하며 무료입니다. Linux 시스템을 사용하는 개발자와 전문가의 글로벌 커뮤니티는 사용자에게 문제 해결을 위한 다양한 옵션을 제공하는 포럼과 튜토리얼을 포함하여 광범위한 리소스를 제공합니다.
개방성, 유연성 및 보안 기능으로 인해 다양한 산업 분야에서 모든 규모의 기업은 가장 복잡한 네트워킹 요구 사항을 위해 Linux 네트워킹에 의존하고 있습니다. 다음은 엔터프라이즈 수준에서 가장 인기 있는 Linux 네트워킹 사용 사례 중 일부입니다.
Linux OS 및 Linux 네트워킹은 수백만 개의 비즈니스 웹사이트 및 데이터 센터를 호스팅하는 데 널리 사용됩니다. 이러한 시스템은 전자 상거래, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 판매 등과 같은 핵심 비즈니스 기능을 지원합니다.
Linux는 리소스를 많이 사용하는 비즈니스 애플리케이션을 지원하는 웹 및 애플리케이션 서버를 안정적이고 안전하게 실행할 수 있는 환경을 제공합니다. Enterprise Apps에서 작년에 발표한 보고서에 따르면 Linux는 전 세계 상위 100만 개 웹 서버 중 96% 이상을 구동합니다.1
Linux OS는 대부분의 엔터프라이즈급 IT 환경의 기반이 된 컴퓨팅 리소스에 대한 온디맨드 액세스인 클라우드 컴퓨팅의 대부분의 인스턴스를 지원합니다. Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, Google Drive 등 세계에서 가장 인기 있는 클라우드 플랫폼은 모두 Linux 및 Linux 네트워킹에서 실행됩니다.
오늘날 운영되는 많은 첨단 기업은 복잡한 사이버 공격으로부터 네트워크를 보호하기 위해 Linux 네트워킹과 강력한 보안 기능 제품군을 사용합니다.
Linux 네트워크는 Linux 환경에 고유한 iptables 및 nftables와 같은 특수 도구를 사용하여 세계에서 가장 잘 설계된 방화벽을 갖추고 있습니다.
