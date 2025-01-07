네트워크 구성이란 무엇인가요?

네트워크 구성은 장치와 시스템이 컴퓨팅 네트워크를 통해 통신할 수 있도록 하는 정책, 제어 및 데이터 흐름을 설정하는 프로세스입니다.
이는 네트워크의 모든 물리적 및 가상 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소와 데이터 간에 데이터가 이동하는 방식을 지시하는 프로토콜로 구성됩니다.
효과적인 네트워크 구성은 트래픽 흐름을 최적화하고 네트워크 보안을 강화하며 전반적인 네트워크 안정성을 향상시키는 데 중요합니다. 오늘날 지리적으로 분산된 하이브리드 및 멀티클라우드 환경의 복잡성을 고려할 때 네트워크 구성 관리 툴을 사용하는 것이 디바이스 구성 및 유지 관리 작업을 자동화하는 가장 좋은 방법입니다.
네트워크 구성 툴은 개발자에게 자동화된 실시간 데이터 추적 및 보고 기능을 제공하므로 관리자는 문제가 있는 구성 변경 및 잠재적인 보안 위험을 신속하게 식별할 수 있습니다. 대량 변경(예: 장치가 손상되었을 때 암호 업데이트)을 용이하게 하고, 팀이 네트워크 설정을 이전 구성으로 신속하게 롤백할 수 있도록 하며, 기업이 장애 후 네트워크 장치를 다시 시작할 수 있도록 지원합니다.
자동화된 네트워크 구성 기능을 통해 기업은 물리적 및 가상 네트워크 장치의 유지 관리 및 수리를 간소화하여 사용자의 네트워크 중단을 줄이고 관리자의 네트워크 기능을 최적화할 수 있습니다.
네트워크 구성은 여러 요인(종종 동시에)으로 정의할 수 있지만 일반적으로 사용되는 두 가지 매개변수는 규모 와 토폴로지입니다. 규모는 네트워크 구성 요소 및 장치의 지리적 범위인 반면, 토폴로지는 네트워크 내 노드 및 연결의 물리적, 논리적 배열입니다.
PAN은 일반적으로 30피트 미만의 작은 범위를 가지며 개인이 사용하는 주변 장치를 위한 것입니다. 다른 구성과 달리 PAN은 작동하기 위해 활성 인터넷 연결이 필요하지 않습니다.
PAN은 단일 장치를 게이트웨이로 사용하는 LAN(근거리 통신망) 및 기타 상위 수준 네트워크 유형(예: Bluetooth 컨트롤러를 게임 콘솔에 연결)에 연결할 수 있습니다.
무선 및 케이블 연결도 PAN을 생성할 수 있습니다. 관리자는 Wi-Fi 및 Bluetooth와 같은 근거리 통신 프로토콜을 사용하여 데이터 중심 애플리케이션을 위한 무선 개인 영역 네트워크(WPAN)를 만들 수 있습니다. 그리고 유선 PAN을 생성하기 위해 USB(Universal Serial Bus)와 같은 기술을 사용할 수 있습니다.
노트북이나 모바일 장치를 집이나 직장의 네트워크에 연결하면 LAN에 연결됩니다.
LAN은 특정 사용자가 일반적으로 1마일 이내, 종종 한 건물 내부의 중앙 위치에서 동일한 시스템 연결에 제한 없이 액세스할 수 있도록 하는 사설 컴퓨터 네트워크입니다. LAN 구성에서 사용자 디바이스의 네트워크 인식 운영 체제는 리소스와 디바이스(예: 프린터 및 스캐너)를 공유할 수 있습니다.
LAN은 기업의 네트워킹 요구 사항 및 목표에 따라 스타, 버스 및 트리를 포함한 다양한 토폴로지를 사용할 수 있습니다.
가상 LAN 또는 VLAN은 LAN을 공유하는 네트워크 디바이스의 하위 집합을 그룹화하고 각 그룹의 네트워크 트래픽을 격리하는 논리적 오버레이 네트워크입니다. 조직에서 VLAN은 관리자가 더 빠르고 안전한 데이터 전송을 위해 네트워크 세그먼트를 생성할 수 있기 때문에 크고 복잡한 컴퓨팅 환경에서 작업하는 조직에서 일반적으로 사용됩니다.
WLAN 구성을 통해 사용자는 이더넷 와이어를 운반하거나 연결된 상태를 유지하는 번거로움 없이 커버리지 영역을 자유롭게 이동할 수 있습니다.
WLAN은 무선 네트워킹의 가능성을 크게 확장했으며, 그 결과 모바일 무선, 고정 무선(케이블 대신 전파를 사용하는 고정 광대역 접속), 휴대용 무선(“모바일 핫스팟”이라고도 함), 그리고 적외선 무선(케이블 대신 적외선 빔을 사용해 데이터 전송을 가능하게 함)과 같은 혁신적인 기술들이 등장하게 되었습니다.
VPN은 사용자가 공용 네트워크(예: 인터넷)에 연결되어 있는 동안 데이터 패킷을 숨기는 암호화된 연결을 제공합니다. VPN은 연결된 장치 간에 터널링하여 네트워크를 통과할 때 데이터를 캡슐화 및 암호화하여 민감한 정보(예: IP 주소, 검색 기록, 권한 있는 서신 및 물류)가 온라인에 공개되지 않도록 합니다.
VPN은 원격 액세스 및 사이트 간 구성을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 원격 액세스 VPN은 원격 작업자가 어디서나 장치를 회사 사무실 네트워크에 안전하게 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 지사에서 근무하는 직원은 사이트 간 VPN을 사용하여 플래그십 사무실 네트워크에 안전하게 연결할 수 있습니다.
네트워크 역학에 관계없이 VPN은 개인정보 및 민감한 정보를 마이닝, 가로채기 또는 훔치려는 사이버 공격으로부터 네트워크 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.
중형 네트워크라고도 하는 MAN은 LAN보다 더 많은 영역을 커버하지만 광역 네트워크(WAN)보다 덜 광범위합니다. 일반적으로 네트워크 장치 간의 기본 연결 경로 역할을 하는 지점 간 고용량 백본 기술을 사용하여 함께 연결된 여러 LAN으로 구성됩니다.
MAN은 공통 로컬 및 지역 리소스를 사용하여 네트워크의 장치를 연결하는 DSL 및 케이블 TV 네트워크의 경우와 같이 여러 건물 또는 전체 도시를 커버할 수 있습니다.
WAN은 지정된 단일 공급자를 사용하여 다양한 유형의 미디어에 대한 액세스를 제공합니다. 특정 지역에 국한되지 않으며 지리적 제한도 없습니다.
WAN은 전용 연결을 통해 장치들이 서로 데이터를 주고받는 포인트 투 포인트 방식일 수도 있고, 데이터를 짧은 메시지(“패킷”)로 나누어 여러 경로를 통해 분할 전송하는 패킷 교환 네트워크 방식일 수도 있으며, 이러한 방식은 공유 회선을 기반으로 동작합니다.
하이브리드 WAN 및 소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN)는 VPN(가상 사설망)을 포함하여 여러 유형의 네트워크 연결을 사용할 수 있습니다.
네트워크 스토리지는 비즈니스 연속성을 향상하므로 데이터 스토리지를 극대화하고 구성 백업을 자동화하는 방법을 찾는 것이 중요합니다. SAN은 기업이 이러한 우선순위를 해결하는 데 도움이 됩니다.
서버 뒤의 네트워크인 SAN은 모든 방향에서 스토리지에 대한 액세스를 제공하도록 설계된 고속 컴퓨터 네트워크입니다. SAN의 주요 목적은 서로 다른 스토리지 장치 간, 스토리지 장치와 컴퓨터 네트워크 간의 대용량 데이터 전송을 용이하게 하는 것입니다.
버스 토폴로지에서 모든 노드는 버스 경로에서 분기되는 버스 정류장과 같은 단일 케이블(버스 또는 백본이라고 함)에 연결되며 데이터는 케이블을 따라 양방향으로 이동합니다.
버스 네트워크는 비용 효율적이고 구현하기 쉽지만 네트워크에 단일 장애 지점이 발생합니다. 버스에 장애가 발생하면 전체 네트워크가 다운됩니다. 또한 공유 백본으로 인해 보안이 취약할 수 있습니다.
또한 더 많은 노드가 버스 구성에서 중앙 케이블을 공유하기 때문에 데이터 충돌 위험이 증가하여 네트워크 효율성이 떨어지고 네트워크 속도가 느려질 수 있습니다.
링 토폴로지는 각 노드에 정확히 두 개의 이웃이 있는 순환 방식으로 노드를 연결합니다. 데이터는 링을 중심으로 한 방향으로 흐르지만 이중 링 시스템은 양방향으로 데이터를 보낼 수 있습니다.
링 네트워크는 일반적으로 설치 및 확장 비용이 저렴하며 데이터가 빠르게 흐릅니다. 그러나 버스 토폴로지와 마찬가지로 단일 노드의 장애로 인해 전체 네트워크가 다운될 수 있습니다.
이중 링 네트워크는 하나가 아닌 두 개의 동심 링을 사용하여 이러한 유형의 오류로부터 보호합니다. 링은 반대 방향으로 데이터를 전송하고, 첫 번째 링에 장애가 발생하면 네트워크가 두 번째 링으로 전환되어 네트워크에 중복성을 추가합니다.
스타 네트워크에서는 모든 노드가 중앙 허브에 연결됩니다. 노드는 중앙 허브 주위에 대략 별과 비슷한 모양으로 배치됩니다. 단일 노드에 장애가 발생하더라도 중앙 허브가 작동 중인 경우 나머지 네트워크는 영향을 받지 않습니다.
스타 토폴로지는 일반적으로 문제 해결 및 관리가 쉽기 때문에 LAN에 널리 사용됩니다. 또한 중앙 집중식 구조를 통해 장치를 비교적 쉽게 추가하거나 제거할 수 있으므로 다른 구성보다 확장이 더 쉽습니다.
그러나 전체 네트워크의 성능은 중앙 허브에 달려 있습니다.
스파인-리프 토폴로지라고도 하는 트리 네트워크는 버스 네트워크와 스타 네트워크의 요소를 결합하여 계층적 구조를 만듭니다. 이 구성에서 중앙 허브는 개별 노드가 아닌 여러 스타 네트워크에 연결하는 루트 노드 역할을 합니다.
트리 네트워크의 노드는 중앙 허브에 의존하므로 네트워크 성능에 영향을 미칠 수 있는 종속성이 생성됩니다. 트리 토폴로지는 또한 버스 및 스타 네트워크 모두에서 취약점을 상속합니다. 중앙 허브의 단일 장애 지점은 전체 네트워크를 방해할 수 있습니다.
그러나 트리 토폴로지는 더 많은 장치가 중앙 데이터 센터에 연결할 수 있도록 하여 데이터 흐름을 최적화합니다. 또한 스타 네트워크와 같은 트리 토폴로지는 개별 노드에서 간단한 문제 식별 및 해결을 용이하게 합니다.
메시 토폴로지는 각 노드가 여러 노드에 직접 연결된 고도로 상호 연결된 네트워크 구조입니다.
풀 메시 구성에서 모든 노드가 단일 네트워크 내의 다른 모든 노드에 연결되어 데이터 전송을 위한 중복 경로를 생성합니다. 높은 수준의 상호 연결성은 연결이 실패할 때 데이터가 대체 경로를 통해 다시 라우팅될 수 있으므로 네트워크 복원력과 내결함성을 향상시킵니다.
일부 노드만 다른 모든 노드에 직접 연결되는 부분 메시 토폴로지는 풀 메시의 견고성과 단순한 토폴로지의 비용 효율성 사이의 균형을 제공합니다.
메시 네트워크의 분산형 구조는 단일 지점에 대한 의존도를 줄여 네트워크 보안과 효율성을 모두 향상시킬 수 있습니다. 또한 메시 네트워크는 데이터 전송을 가속화하고 확장성을 높입니다.
그러나 이는 네트워크 관리 및 설계에 더 많은 복잡성을 초래합니다. 또한 메시 토폴로지의 수많은 연결은 특히 대규모 네트워크의 풀 메시 구성에서 구현 및 유지 관리 비용을 증가시킬 수 있습니다.
이러한 문제에도 불구하고 메시 토폴로지는 중요한 인프라, 무선 네트워크 및 고급 안정성과 성능이 필요한 시나리오를 관리하는 데 매우 중요할 수 있습니다.
하이브리드 토폴로지는 특정 네트워킹 요구 사항을 충족하기 위해 서로 다른 토폴로지의 요소를 결합합니다. 예를 들어, 네트워크는 스타 및 메시 구성 설정을 사용하여 확장성과 안정성의 균형을 맞출 수 있습니다. 트리 네트워크(스타 네트워크와 버스 네트워크를 결합함)는 하이브리드 토폴로지의 한 유형입니다.
각 하이브리드 네트워크 토폴로지는 특정 사용 사례 및 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 그러나 맞춤형 네트워크 아키텍처를 구축하는 것은 어려울 수 있으며 다른 구성보다 더 많은 케이블링과 네트워크 장치가 필요하므로 네트워크 유지 관리 비용이 증가합니다.
구성에 관계없이 컴퓨팅 네트워크를 설정하려면 기본 매개변수를 설정하고 다음과 같은 몇 가지 주요 작업을 완료해야 합니다.
IP 주소 지정을 사용하려면 네트워크 관리자가 고정 및 동적 IP 주소와 서브넷 마스크를 포함하여 네트워크의 각 장치에 고유 식별자를 적용해야 합니다.
고정 IP 주소는 영구 주소가 필요한 장치(서버, 프린터 및 네트워크 하드웨어)에 수동으로 할당되는 반면, 동적 IP 주소는 DHCP 서버에 의해 자동으로 할당되며 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다(휴대폰 및 노트북과 같은 사용자 장치와 마찬가지로).
서브넷은 네트워크를 "서브넷"이라고 하는 더 작고 관리하기 쉬운 세그먼트로 나누어 네트워크가 IP 주소를 효율적으로 사용하고 네트워크 정체를 방지하는 데 도움이 됩니다.
네트워크 프로토콜은 포맷 및 통신 규칙을 적용하여 장치가 네트워크 인프라 전반에 걸쳐 데이터를 교환하는 방법을 지시합니다.
일반적으로 사용되는 통신 프로토콜에는 TCP/IP, DNS 및 HTTP가 포함됩니다. 예를 들어, DNS 프로토콜은 인간에게 친숙한 도메인 이름을 컴퓨터가 네트워크에서 서로를 식별하는 데 사용하는 IP 주소로 변환합니다. 구성 파일의 JSON 및 XML과 같은 형식 표준을 사용하면 서로 다른 네트워크 장치 간의 상호 운용성이 가능합니다.
라우터 구성에는 데이터가 소스에서 목적지로 이동하는 최적의 경로를 결정하는 라우팅 테이블 생성이 포함됩니다. 프로토콜과 기본 게이트웨이(사용자 네트워크와 인터넷 사이에 있는 라우터 등의 장치)는 데이터 흐름을 최적화하고 네트워크 지연 시간을 최소화합니다.
방화벽은 조직의 사전 정의된 보안 정책에 따라 들어오고 나가는 트래픽에 대한 액세스 제어를 설정합니다.
방화벽을 구성하기 위해 관리자는 네트워크 트래픽을 차단하거나 허용하는 규칙을 설정하여 무단 액세스 및 잠재적인 위협으로부터 네트워크를 보호합니다. VPN 및 비무장 영역은 고급 방화벽 구성의 일부인 경우가 많습니다.
권한 및 인증 프로토콜은 네트워크에 액세스하려는 사용자가 해당 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
이 과정은 수동 또는 자동으로 이루어질 수 있으며, 전송 중인 데이터를 암호화하는 보안 소켓 계층/전송 계층 보안(SSL/TLS) 프로토콜과, 각 IP 패킷을 인증하고 암호화하여 IP 통신을 보호하는 인터넷 프로토콜 보안(IPsec) 프로토콜을 포함한 여러 보안 프로토콜을 사용합니다.
제로 구성 네트워킹(zeroconf)은 네트워크 설정을 자동화하는 기술 제품군입니다. 관리자와 IT 팀이 IPv4 및 IPv6 주소, DNS 서버 또는 기타 네트워크 서비스를 수동으로 구성하는 대신 zeroconf 지원 장치가 자동으로 네트워크를 검색하고 연결할 수 있습니다.
Zeroconf 네트워킹은 네트워크 설정이 자주 변경되거나 기술 지식이 없는 사용자(예: 가정 사용자)가 네트워크 설정을 담당하는 상황에서 연결 및 통신을 더 쉽게 만드는 것을 목표로 합니다.
특히 대규모 네트워크나 특정 보안 또는 성능 표준을 충족해야 하는 네트워크에서 기존 구성을 대체하기 위한 것은 아니지만 제로 구성 네트워킹은 파일 및 프린터 공유, 미디어 스트리밍, 사물인터넷(IoT) 장치 간의 통신을 가능하게 할 수 있습니다.
역사적으로 네트워크 구성 관리(NCM)는 개발자가 네트워크 장치를 설정하기 위해 명령줄 인터페이스(CLI)에 변경 사항을 수동으로 입력해야 하는 노동 집약적인 작업이었기 때문에 구성 오류가 빈번했습니다. 또한 이전 버전으로 되돌릴 수 있는 규정도 없었습니다.
NCM 툴은 구성 수정을 자동화하는 동시에 컴퓨터 네트워크의 각 구성 요소에 대한 자세한 정보를 구성하고 유지 관리합니다. 수리, 수정, 확장 또는 업그레이드가 필요한 경우 네트워크 관리자는 구성 관리 데이터베이스를 참조할 수 있습니다. 이 데이터베이스에는 설치된 모든 하드웨어 장치, 프로그램, 구성 버전 및 업데이트의 위치, 인터페이스 이름, 네트워크 또는 IP 주소 및 기본 설정 세부 정보가 포함됩니다.
구성 관리 툴의 주요 목표는 네트워크 인터페이스, 펌웨어 및 소프트웨어를 포함하여 조직의 네트워크 장치와 관련된 정보를 모니터링하고, 유지하고, 구성하고, 중앙에 모으는 것입니다. 이러한 프로세스를 통해 장애 발생 후 네트워크 디바이스를 신속하게 재구성하고 교체할 수 있으며 사용자가 네트워크 대기 시간이나 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
또한 AI 및 머신 러닝(ML) 기반 기술이 확산됨에 따라 NCM 툴은 네트워크 데이터 트래픽을 분석하고 지속적으로 학습하며 구성 워크플로를 동적으로 조정하여 네트워크 속도와 안정성을 극대화할 수 있습니다.
NCM 솔루션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
IBM NS1 Connect는 네트워크 안정성, 보안 및 성능을 개선하도록 설계된 강력한 DNS 관리 서비스를 제공합니다. 고급 기능으로 DNS 인프라를 개선하여 최적의 애플리케이션 전송을 보장하고 다운타임을 최소화하세요.
IBM Cloud 네트워킹 솔루션은 안전하고 확장 가능한 고성능 옵션을 제공하여 비즈니스 연결성을 강화합니다. 클라우드 인프라를 보호하고 애플리케이션 성능을 개선하며 쉽게 확장할 수 있습니다.
네트워크 모니터링은 IT 인프라의 지속적인 상황과 성능을 보장합니다. 모니터링의 툴과 혜택을 알아보고 네트워크 안정성, 보안 및 운영 효율성을 개선하는 방법을 알아보세요.
복잡한 네트워크를 위한 안전하고 확장 가능한 자동화 오케스트레이션 및 커뮤니케이션을 촉진하세요.
인사이트를 행동으로 전환하고 운영을 간소화하는 기능을 통해 애플리케이션 인식 네트워크 관측 가능성을 강화하세요.
업계 요구 사항을 탐색하여 의미 있는 영향을 빠르게 확장하는 디지털 혁신을 제공합니다.