네트워크 구성이란 무엇인가요?

이는 네트워크의 모든 물리적 및 가상 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소와 데이터 간에 데이터가 이동하는 방식을 지시하는 프로토콜로 구성됩니다.

효과적인 네트워크 구성은 트래픽 흐름을 최적화하고 네트워크 보안을 강화하며 전반적인 네트워크 안정성을 향상시키는 데 중요합니다. 오늘날 지리적으로 분산된 하이브리드 및 멀티클라우드 환경의 복잡성을 고려할 때 네트워크 구성 관리 툴을 사용하는 것이 디바이스 구성 및 유지 관리 작업을 자동화하는 가장 좋은 방법입니다.

네트워크 구성 툴은 개발자에게 자동화된 실시간 데이터 추적 및 보고 기능을 제공하므로 관리자는 문제가 있는 구성 변경 및 잠재적인 보안 위험을 신속하게 식별할 수 있습니다. 대량 변경(예: 장치가 손상되었을 때 암호 업데이트)을 용이하게 하고, 팀이 네트워크 설정을 이전 구성으로 신속하게 롤백할 수 있도록 하며, 기업이 장애 후 네트워크 장치를 다시 시작할 수 있도록 지원합니다.

자동화된 네트워크 구성 기능을 통해 기업은 물리적 및 가상 네트워크 장치의 유지 관리 및 수리를 간소화하여 사용자의 네트워크 중단을 줄이고 관리자의 네트워크 기능을 최적화할 수 있습니다.