의미 있는 코딩 작업에 집중할 수 있는 조건인 '흐름 상태'에 진입하고 이를 유지하는 엔지니어의 능력은 소프트웨어 분야에서 혁신을 이루고자 하는 조직에 엄청난 가치가 있습니다. 이 상태에서는 주의가 분산되지 않고 진행 상황이 연속적으로 느껴집니다. 엔지니어는 방해받지 않고 시간을 할애할 수 있으므로 더 복잡한 문제를 분석할 수 있습니다.

그러나 흐름 상태는 취약합니다. 때때로 개발자는 한 종류의 문제에서 다른 종류의 문제로 컨텍스트를 전환해야 하는데, 이러한 정신적 전환은 첫 번째 문제의 진도를 방해하여 결국 첫 번째 문제로 돌아갔을 때 다시 0에서 시작해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 버그 보고서에서 발견된 문제인 호텔 예약 유틸리티가 사용자의 시간대에 맞춰 시간과 날짜를 표시하지 않는 이유를 해결하려는 프로그래머를 상상해 보세요. 이는 JavaScript가 근본적인 수준에서 시간을 처리하는 방식과 관련된 까다로운 문제이며, 단순한 서식 문제가 아닙니다. 프로그래머는 타임스탬프가 백엔드와 프론트엔드를 거쳐 UI로 어떻게 이동하는지 추적하고, 로컬 브라우저 설정과 다양한 조건에서 날짜 개체가 작동하는 방식에 대해 고민합니다. 이는 머릿속에 담아두기에는 많은 정보이지만, 프로그래머는 돌파구에 점점 더 가까워집니다.

이제 프로그래머는 편집기를 종료하고 CI/CD 도구를 열고, 서비스에 맞는 파이프라인을 찾고, 이 특정 프로젝트의 배포 방식을 기억해내고, 설정을 수정하고, 파이프라인 실행을 기다리고, 별도의 모니터링 도구를 열어 동작을 확인해야 합니다…

이 과정에서 프로그래머는 문제 추론에서 벗어나 인프라, 도구 및 프로세스를 탐색하는 다른 모드로 전환해야 했습니다. 이후 프로그래머가 버그로 돌아갔을 때, 문제에 대해 쌓은 섬세한 이해는 이미 증발해 버린 상태입니다. 이제 처음부터 다시 시작해야 합니다. 이는 조직에게는 시간 낭비이고, 엔지니어에게는 좌절감을 줍니다. IDP는 3차적인 문제를 처리하여 이러한 낭비를 줄임으로써 출시 시간을 단축하고 개발자의 생산성을 높이며 개발자 경험을 개선합니다.