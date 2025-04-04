그리드 컴퓨팅이란 무엇인가요?

두 가지 유형의 컴퓨팅 모두 공유 컴퓨팅 인프라에 의존하지만, 그리드 컴퓨팅은 대규모 과학 또는 엔지니어링 문제를 해결하는 데 더 중점을 두는 반면 분산 컴퓨팅은 더 간단한 작업에 중점을 둡니다.

그리드 컴퓨팅은 종종 '그랜드 챌린지'로 알려진 컴퓨팅 유형, 즉 광범위한 애플리케이션을 포함하는 과학 또는 엔지니어링 분야의 컴퓨팅 문제와 관련이 있습니다. 그리드 컴퓨팅이 구동을 지원한 가장 유명한 그랜드 챌린지 중 하나는 아마도 세계에서 가장 강력한 입자 가속기인 CERN의 대형 강입자 충돌기(Large Hadron Collider)일 것입니다.

그리드 컴퓨팅은 그랜드 챌린지를 해결하는 것 외에도, 빅데이터 관리, 고속 데이터 분석, 인사이트 생성, 과학 연구, 복잡한 기상 및 금융 시뮬레이션, 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 다양한 실용적인 비즈니스 목적에도 활용되고 있습니다.