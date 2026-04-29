유연 예산이란 무엇인가요?

유연 예산은 실제 사업 성과의 변화에 따라 조정되는 재무 계획 방식입니다.
재무 계획에는 매출, 생산량, 자원 가용성의 실시간 변화와 같은 실제 운영 상황이 반영됩니다. 이러한 조정은 사업 실적과 운영 수준에 따라 자동으로 이루어집니다.
정적 예산은 회계 기간이 시작될 때 예산 수치를 고정합니다. 유연 예산은 사업 환경이 변화함에 따라 예상 매출과 변동비를 함께 조정합니다.
이 모델은 단일 예측이나 특정 예산 기간이 아니라 실제 사업 활동 수준을 기반으로 구축됩니다. 실제 생산량이나 판매량이 확정되면 예산은 해당 활동 수준에서 발생했어야 할 비용과 매출을 반영하도록 다시 계산됩니다. 이처럼 예산을 다시 계산하면 관리자는 성과와 실제 실적을 보다 정확하게 평가할 수 있는 기준을 확보할 수 있습니다.
유연 예산은 재무 조직이 보다 역동적이고 변화에 신속하게 대응하는 계획 체계로 전환하는 흐름의 일부입니다. 많은 조직이 인공 지능(AI), 자동화, 예측 분석을 활용한 재무 예측 모델을 도입하고 있습니다. 최근 IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서에 따르면 재무 계획 및 예산 편성 프로세스의 41%는 어느 정도 동적으로 운영되고 있으며, 34%는 새로운 상황에 대응하기 위해 정기적으로 업데이트되고 있습니다. 그러나 완전히 동적이며 변화에 즉각적으로 대응할 수 있는 프로세스는 8%에 불과했습니다.
다양한 산업의 조직들은 이러한 통합 재무 계획 접근 방식의 가치를 점차 인식하고 있습니다. 유연 예산은 고정비 관리에 그치지 않고 회계 기간 전반에 걸쳐 가격 책정, 인력 운영 및 자원 배분에 대해 보다 합리적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
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예산을 둘러싼 환경은 계획이나 일정대로 흘러가는 경우가 드뭅니다. 시장 상황은 끊임없이 변하고, 공급망은 차질을 빚으며, 매출 전망도 예상과 달라질 수 있습니다. 이럴 때 유연 예산은 예상치 못한 비용과 돌발적인 사업 활동에 대응할 수 있는 수단을 재무팀에 제공합니다.
유연 예산은 성과 관리 측면에서 특히 큰 가치를 제공합니다. 재무 계획을 실제 운영 수준에 맞게 조정하면 관리자는 실제 비용을 해당 운영 수준에서 발생했어야 할 비용과 비교할 수 있습니다. 이 모델은 단순한 예측이 아니라 사업이 실제로 얼마나 효율적으로 운영되고 있는지를 재무 리더와 최고재무책임자(CFO)가 보다 명확하게 파악할 수 있도록 해줍니다.
유연 예산은 비용 통제도 강화할 수 있습니다. 유연 예산은 운영 효율성의 차이를 구분하여 분석하고, 그 원인을 신속하게 파악할 수 있도록 지원합니다. 이 모델은 고정비와 변동비를 구분하여 관리자가 지출이 예상에서 벗어난 부분을 보다 명확하게 파악할 수 있도록 합니다.
계획, 예산 편성 및 예측 분야에서 유연 예산은 매우 중요한 역할을 할 수 있습니다. 최신 재무 관리 툴은 AI를 활용해 다양한 재무 시나리오에 대한 유연 예산 차이 분석을 수행하고, 여러 부서의 실시간 데이터를 연동합니다.
이러한 접근 방식은 재무팀이 비용의 변동 특성을 더욱 깊이 이해하도록 돕고, 변동이 발생했을 때 보다 자신 있게 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 유연 예산은 예산을 고정된 수치가 아닌, 실시간 실제 성과를 반영하는 동적인 재무 관리 툴로 전환할 수 있습니다.
1920년대부터 정적 예산은 재무 조직이 매출과 비용의 기준 예측치를 설정하는 데 활용되어 왔습니다. 이 접근 방식에서 사용하는 수치는 실제 운영 수준과 관계없이 시간이 지나도 변경되지 않습니다.
반면 유연 예산은 사업의 실제 판매량이나 생산량을 기준으로 예산 수치를 다시 계산합니다. 이러한 유연성은 조직의 계획 수립, 성과 측정 및 대응 방식 전반에 큰 영향을 미칩니다.
정적 예산은 여전히 많은 산업에서 중요한 역할을 합니다. 정적 예산 모델은 고정비 비중이 높고 사업 환경이 안정적이며 예측 가능한 경우에 가장 효과적입니다. 정적 예산은 구조가 단순하여 여러 팀에 쉽게 공유하고 전달할 수 있습니다. 하지만 실제 운영 수준이 예측과 달라지면 한계가 발생합니다.
이러한 경우 유연 예산은 생산량이나 판매량의 차이와 운영 비효율을 자동으로 반영하여 예산을 조정합니다. 이를 통해 재무팀은 실제 실적을 해당 운영 수준에서 발생했어야 할 비용과 매출 기준으로 비교·평가할 수 있습니다.
유연 예산의 개념은 1934년부터 사용되기 시작했습니다. 지난 10년 동안 AI, 재무 자동화, 예측 분석과 같은 최신 기술의 발전으로 이 방식도 크게 진화했습니다. 조직은 두 가지 예산 방식을 모두 활용할 수 있지만, 가장 큰 차이는 변화에 대한 적응력과 대응 능력에 있습니다.
정적 예산은 상위 수준의 계획 수립과 재무 기준 설정에서 특히 큰 가치를 발휘합니다. 반면 유연 예산은 기술과 산업 환경의 변화에 맞춰 예산과 사업 변화를 실시간으로 모니터링하고 신속하게 반영할 수 있도록 지원합니다. 두 가지 예산 방식은 함께 활용할 때 더 나은 의사 결정을 지원하고, 재무팀이 성과를 평가하는 방식을 더욱 효과적으로 정립하는 데 도움이 됩니다.
유연 예산은 서로 긴밀하게 연계된 여러 요소로 구성됩니다. 정확한 활동 수준 기반 재무 예측을 위해서는 이러한 요소들이 함께 작동해야 합니다.
유연 예산은 정적 예산보다 사전 준비가 더 많이 필요하지만, 그 대가로 훨씬 더 큰 분석적 가치를 제공합니다. 이러한 단계를 거치면 실제 사업 활동에 맞춰 동적으로 조정되는 모델을 구축할 수 있습니다.
과거 재무 데이터를 검토하고 각 비용을 고정비, 변동비 또는 준변동비로 구분합니다.
재무제표를 바탕으로 시작하고 여러 부서와 협력하여 조직의 비용 특성을 파악합니다. 변동비의 예로는 매출원가(COGS)와 배송비가 있습니다.
예측치 또는 과거 재무 데이터를 바탕으로 예산의 기본 틀을 작성하고 각 변동비의 활동 단위당 비용을 계산합니다.
이는 이전 기간의 총변동비를 총활동량으로 나누어 계산합니다. 팀은 계절적 변동이나 일회성 요인을 반영해 수치가 왜곡되지 않도록 여러 기간의 데이터를 기준으로 해당 단가를 검증해야 합니다.
과거 데이터와 미래 예측 또는 시나리오를 바탕으로 예산에서 고려할 사업 활동 수준을 낮음, 중간, 높음 등으로 구분합니다.
이러한 수준을 처음부터 설정하면 변화하는 비즈니스 환경에 맞춰 조정할 수 있는 동적인 예산을 수립하는 데 도움이 됩니다.
고정비를 기준으로 각 변동비와 준변동비에 대한 공식을 작성합니다.
일반적으로 수준은 예상 범위보다 낮은 경우, 예상 범위인 경우 및 예상 범위를 초과하는 경우로 구분합니다. 또한 원자재 비용이나 계절별 전기요금과 같은 다양한 활동 시나리오에 맞춰 매출을 예측합니다.
최신 재무 계획 및 분석(FP&A) 소프트웨어를 사용하면 유연 예산을 손쉽게 설정할 수 있으며, 팀은 Excel에서 직접 작업할 수 있습니다.
조직의 요구 사항에 따라 모든 수준에 고정비를 설정하고 공식을 사용하여 변동비와 준변동비를 계산합니다. AI 기반 FP&A 툴은 실제 활동 수준을 기준으로 예산을 자동으로 조정할 수 있습니다.
예산을 지속적으로 모니터링합니다. 유연 예산은 지속적인 개선이 필요한 반복적인 프로세스입니다.
재무팀은 실제 재무 수치를 유연 예산과 정기적으로 비교하여 의미 있는 차이를 산출해야 합니다. 재무팀은 예산을 지속적으로 평가함으로써 예산을 최신 상태로 유지하고 현재의 비즈니스 환경을 반영하도록 할 수 있습니다.
유연 예산은 안정적인 현금 흐름을 따르기보다 활동 수준에 따라 비용과 매출이 변하는 조직을 위해 마련된 예산입니다. 재무 책임자, 운영 관리자 및 각 사업부는 통제력을 유지하고 변화하는 환경에 대응하기 위해 이러한 접근 방식을 활용합니다.
제조업체는 수요에 따라 생산량이 변동하는 환경에서 운영되므로 정적 예산은 비용 통제를 위한 신뢰할 수 있는 기준이 되기 어렵습니다.
유연 예산을 활용하면 운영 관리자는 실제 생산량을 기준으로 발생했어야 하는 지출과 비교하여 자재비, 인건비 및 간접비를 추적할 수 있습니다. 이렇게 확보된 가시성을 바탕으로 생산팀은 비효율을 조기에 파악하고 수익성에 영향을 미치기 전에 이를 해결할 수 있습니다.
유연 예산은 차이 분석, 예측 및 재무 보고의 핵심 툴입니다.
최신 FP&A 툴을 사용하면 팀은 실제 활동 수준에 맞춰 예산 목표를 다시 계산하고, 시간이 많이 소요되는 수작업 계산 없이도 어떤 항목이 일정하게 유지되어야 하는지 파악할 수 있습니다. 또한 팀은 물량 변동으로 인해 발생하는 영향을 배제하고 실제 비용 및 매출 차이를 구분해낼 수 있습니다.
경영진은 비즈니스 전반에 대한 관리와 감독을 유지하기 위해 유연 예산을 활용합니다. 이들은 비즈니스 환경이 변화하여 연간 계획에서 벗어나는 시점을 파악해야 합니다.
유연 예산 모델은 경영진에게 관련 활동 지표와 변동 비용을 유동적으로 파악할 수 있는 시각을 제공하여 조직이 효율적으로 운영되고 있는지를 평가할 수 있도록 지원합니다. 이러한 접근 방식은 자본 배분에 관한 의사결정을 더욱 신속하게 내릴 수 있도록 지원하며, 투자자와의 신뢰할 수 있는 소통을 구축하는 데 도움이 됩니다.
CFO와 재무 책임자들이 생성형 AI를 최대한 활용하기 위해 무엇을 준비해야 하고, 이를 어디에 적용해야 하며, AI를 가치 있는 추가 도구로 만들기 위해 무엇이 필요한지 살펴봅니다.
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