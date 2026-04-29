유연 예산이란 무엇인가요?

재무 계획에는 매출, 생산량, 자원 가용성의 실시간 변화와 같은 실제 운영 상황이 반영됩니다. 이러한 조정은 사업 실적과 운영 수준에 따라 자동으로 이루어집니다.

정적 예산은 회계 기간이 시작될 때 예산 수치를 고정합니다. 유연 예산은 사업 환경이 변화함에 따라 예상 매출과 변동비를 함께 조정합니다.

이 모델은 단일 예측이나 특정 예산 기간이 아니라 실제 사업 활동 수준을 기반으로 구축됩니다. 실제 생산량이나 판매량이 확정되면 예산은 해당 활동 수준에서 발생했어야 할 비용과 매출을 반영하도록 다시 계산됩니다. 이처럼 예산을 다시 계산하면 관리자는 성과와 실제 실적을 보다 정확하게 평가할 수 있는 기준을 확보할 수 있습니다.

유연 예산은 재무 조직이 보다 역동적이고 변화에 신속하게 대응하는 계획 체계로 전환하는 흐름의 일부입니다. 많은 조직이 인공 지능(AI), 자동화, 예측 분석을 활용한 재무 예측 모델을 도입하고 있습니다. 최근 IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서에 따르면 재무 계획 및 예산 편성 프로세스의 41%는 어느 정도 동적으로 운영되고 있으며, 34%는 새로운 상황에 대응하기 위해 정기적으로 업데이트되고 있습니다. 그러나 완전히 동적이며 변화에 즉각적으로 대응할 수 있는 프로세스는 8%에 불과했습니다.

다양한 산업의 조직들은 이러한 통합 재무 계획 접근 방식의 가치를 점차 인식하고 있습니다. 유연 예산은 고정비 관리에 그치지 않고 회계 기간 전반에 걸쳐 가격 책정, 인력 운영 및 자원 배분에 대해 보다 합리적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.