비즈니스 운영을 명확하게 이해하려면 핵심 성과 지표(KPI)를 설정하여 성과를 모니터링해야 합니다. KPI는 해당 제품이나 서비스, 조직의 목표와 기능에 따라 다르지만 애플리케이션 사용량, 런타임 오류, 예기치 않은 다운타임, 투자 수익률(ROI) 또는 매출 총액과 같은 메트릭을 포함할 수 있습니다.

가치 있는 KPI를 생성한다는 것은 비즈니스 리더가 서비스 수준 계약(SLA) 내에서 성과 기대치를 신중하게 고려하고 정의해야 한다는 것을 의미합니다. SLA에는 비즈니스 사용자가 서비스 공급업체로부터 받을 것으로 기대하는 서비스가 자세히 설명되어 있습니다. SLA는 최종 사용자가 기대할 수 있는 명확한 서비스 약관을 명시하는 동시에 서비스 또는 제품 성과를 측정하고 모든 당사자에게 전달하는 방법을 설명해야 합니다.

이러한 표준은 모든 이해관계자와 협력하여 논의, 개발 및 확립되어야 합니다. 조직이 어떻게 작동해야 하는지, 또는 SLA에 따라 어떻게 작동해야 하는지를 더 잘 이해할수록 조직은 성과 수준을 더 정확하게 측정하고 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

메트릭이 설정되면 BAM 시스템은 여러 비즈니스 애플리케이션에서 데이터를 수집하고 요약하는 데이터 집계 프로세스를 지원합니다. 비즈니스 활동 모니터링 솔루션은 주요 데이터를 명확하게 시각화한 대시보드를 제공하여 모든 팀원이 액세스할 수 있도록 합니다.



또한 팀은 특정 지표가 충족되거나 충족되지 않을 때 자동으로 특정 작업을 수행하거나 더 많은 데이터를 수집하도록 BAM 시스템 내에서 트리거를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 팀은 비즈니스 활동 모니터링 플랫폼 내의 자동화를 사용하여 특정 기간 동안 평균보다 높은 신용카드 거래를 기반으로 경고를 설정할 수 있습니다. 이 경고가 트리거되면 시스템은 증가된 거래량을 추가로 조사할 수 있을 때까지 자동으로 결제를 일시 중지할 수 있습니다.

비즈니스 활동 모니터링 방법론은 분석을 사용하여 데이터 수집과 의사 결정 사이의 시간을 줄이는 데 중점을 둡니다. 이를 위해 비즈니스 리더는 비즈니스 인텔리전스(BI) 및 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 방법론의 도구를 활용합니다.