비즈니스 활동 모니터링(BAM)은 비즈니스 프로세스, 운영 및 활동에 대한 실시간 모니터링입니다. BAM은 비즈니스 성과에 대한 인사이트를 제공하여 조직이 문제를 신속하게 해결하고 비즈니스 사용자의 요구에 맞게 조정할 수 있도록 지원합니다.
기업은 관측 가능성과 주요 비즈니스 운영에 대한 포괄적인 이해를 통해 데이터를 정보에 기반한 비즈니스 의사 결정에 활용함으로써 비즈니스 성과를 최적화할 수 있습니다. 비즈니스 활동 모니터링은 팀이 데이터에서 실행 가능한 인사이트를 도출할 수 있도록 핵심 성과 지표(KPI)와 서비스 수준 계약(SLA)의 분석에 우선순위를 둡니다.
BAM은 비즈니스 운영과 관련된 데이터를 수집하고 비즈니스 기능을 개선하여 위험을 완화하고 수익성을 높이며 사용자 경험을 개선할 수 있는 방법을 동적으로 파악하는 데 사용할 수 있습니다. 비즈니스 활동 모니터링은 비즈니스 목표를 중심으로 팀을 조정하고 비즈니스 성과에 대한 실시간 정보를 제공함으로써 비즈니스 부서와 IT 부서를 연결하는 데 도움이 됩니다.
모니터링 도구를 통해 팀은 비즈니스 운영에 대한 보다 포괄적인 이해와 실시간 성과를 파악할 수 있으므로 단순히 문제에 대응하는 대신 비즈니스 기능을 선제적으로 개선할 수 있습니다. 이를 위해 비즈니스 리더는 비즈니스 인텔리전스(BI) 소프트웨어를 사용하여 과거 데이터를 모니터링하고 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 도구로 워크플로를 개선할 수 있습니다.
비즈니스 운영을 명확하게 이해하려면 핵심 성과 지표(KPI)를 설정하여 성과를 모니터링해야 합니다. KPI는 해당 제품이나 서비스, 조직의 목표와 기능에 따라 다르지만 애플리케이션 사용량, 런타임 오류, 예기치 않은 다운타임, 투자 수익률(ROI) 또는 매출 총액과 같은 메트릭을 포함할 수 있습니다.
가치 있는 KPI를 생성한다는 것은 비즈니스 리더가 서비스 수준 계약(SLA) 내에서 성과 기대치를 신중하게 고려하고 정의해야 한다는 것을 의미합니다. SLA에는 비즈니스 사용자가 서비스 공급업체로부터 받을 것으로 기대하는 서비스가 자세히 설명되어 있습니다. SLA는 최종 사용자가 기대할 수 있는 명확한 서비스 약관을 명시하는 동시에 서비스 또는 제품 성과를 측정하고 모든 당사자에게 전달하는 방법을 설명해야 합니다.
이러한 표준은 모든 이해관계자와 협력하여 논의, 개발 및 확립되어야 합니다. 조직이 어떻게 작동해야 하는지, 또는 SLA에 따라 어떻게 작동해야 하는지를 더 잘 이해할수록 조직은 성과 수준을 더 정확하게 측정하고 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
메트릭이 설정되면 BAM 시스템은 여러 비즈니스 애플리케이션에서 데이터를 수집하고 요약하는 데이터 집계 프로세스를 지원합니다. 비즈니스 활동 모니터링 솔루션은 주요 데이터를 명확하게 시각화한 대시보드를 제공하여 모든 팀원이 액세스할 수 있도록 합니다.
또한 팀은 특정 지표가 충족되거나 충족되지 않을 때 자동으로 특정 작업을 수행하거나 더 많은 데이터를 수집하도록 BAM 시스템 내에서 트리거를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 팀은 비즈니스 활동 모니터링 플랫폼 내의 자동화를 사용하여 특정 기간 동안 평균보다 높은 신용카드 거래를 기반으로 경고를 설정할 수 있습니다. 이 경고가 트리거되면 시스템은 증가된 거래량을 추가로 조사할 수 있을 때까지 자동으로 결제를 일시 중지할 수 있습니다.
비즈니스 활동 모니터링 방법론은 분석을 사용하여 데이터 수집과 의사 결정 사이의 시간을 줄이는 데 중점을 둡니다. 이를 위해 비즈니스 리더는 비즈니스 인텔리전스(BI) 및 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 방법론의 도구를 활용합니다.
비즈니스 인텔리전스(BI), 비즈니스 프로세스 관리(BPM), 비즈니스 활동 모니터링(BAM)은 여러 기능에서 중복되며, 이들의 전반적인 방법론은 비즈니스 프로세스를 개선하는 데 도움이 되는 상호 보완적인 방식으로 사용될 수 있습니다.
비즈니스 인텔리전스는 비즈니스 분석가가 여러 소스의 데이터에 간편하게 액세스할 수 있도록 지원하는 일련의 기술 및 전략을 말합니다. 다음 유형의 데이터는 비즈니스 운영에 대한 심층적인 이해를 제공하는 데 도움이 됩니다.
비즈니스 프로세스 관리를 통해 비즈니스 리더는 BI 작업에 대한 후속 조치를 취하고 이러한 다양한 소스에서 수집된 대량의 데이터를 분석하여 특정 비즈니스 프로세스를 최적화하기 위한 모델 및 전략을 만들 수 있습니다. 예를 들어 조직은 사용자 데이터를 분석하여 가장 자주 묻는 질문을 식별할 수 있습니다. 그런 다음 팀은 이러한 일반적인 문의를 처리하도록 채팅 봇을 교육하여 고객 서비스 직원의 시간을 추가로 확보할 수 있습니다.
비즈니스 활동 모니터링(BAM)은 BI의 데이터 수집 및 시각화와 BPM의 강력한 분석 기능을 모두 활용하여 모든 비즈니스 활동에 대한 전체적인 접근 방식을 구축합니다. BPM은 개별 비즈니스 프로세스를 개선하는 데 중점을 두지만 BAM은 모든 프로세스를 고려하고 다양한 프로세스가 서로 어떻게 영향을 미치는지 고려합니다. 또한 BAM 도구는 데이터를 활용하여 향후 문제를 예측하고 실시간으로 해결할 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 조직이 비즈니스 기능을 개선하기 위한 엔드 투 엔드 전략을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다.
비즈니스 활동 모니터링 도구를 사용하면 비즈니스 분석가가 비즈니스 프로세스 개선이 필요한 영역을 식별할 수 있습니다. BAM은 조직에 다음과 같은 도움을 줄 수 있습니다.
IBM Instana Observability를 통한 비즈니스 활동 모니터링은 비즈니스 프로세스로 통합 가시성을 확장하여 IT에 실시간 비즈니스 컨텍스트를 제공합니다.
IBM Instana는 누구나 필요한 컨텍스트에 따라 원하는 데이터를 얻을 수 있는 솔루션을 제공함으로써 관측 가능성을 대중화합니다. 클라우드 네이티브용으로 구축되었지만 기술에 구애받지 않는 이 플랫폼은 모바일, 웹, 애플리케이션 및 인프라 전반에 걸친 논리적, 물리적 종속성의 맥락에서 고충실도 데이터(1초 단위 세분화 및 엔드 투 엔드 추적)를 자동으로 지속적으로 제공합니다.
IBM Turbonomic 하이브리드 클라우드 비용 최적화 플랫폼을 사용하면 중요한 작업을 실시간으로 지속적으로 자동화하여 스택의 모든 레이어에서 앱에 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 리소스를 가장 효율적으로 사용할 수 있도록 선제적으로 제공할 수 있습니다.
IBM Instana는 모두가, 그리고 누구나 활용할 수 있는 실시간 관측성을 제공합니다. 가치 실현 시간을 단축하는 동시에 관측성 전략이 현재 및 미래 환경의 역동적인 복잡성을 따라잡을 수 있는지 검증해 줍니다. Instana는 모바일에서 메인프레임에 이르기까지 250여 개 기술을 지원하고 있으며 그 수는 점차 늘어나고 있습니다.