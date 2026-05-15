흔히 언급되는 기본적인 예로는 애플리케이션 간 서비스 공유가 있습니다. 예를 들어 웹 개발자가 기업 웹사이트에 위치 정보를 표시하기 위해 인터랙티브 지도를 삽입하려고 한다고 가정해 보겠습니다. Google Maps API는 해당 지도 기능을 제3자가 사용할 수 있도록 제공함으로써 이를 가능하게 합니다. 이를 통해 개발자는 지도를 처음부터 직접 개발하지 않고도 완전한 기능을 갖춘 지도를 통합할 수 있습니다.

API는 기본적인 애플리케이션 간 데이터 교환부터 데이터베이스와 비즈니스 플랫폼의 실시간 동기화, 다단계 워크플로 자동화, 그리고 레거시 시스템의 수명 연장에 이르기까지 다양한 방식으로 시스템을 연결하는 데 사용됩니다.

API는 JSON 및 XML과 같은 형식을 사용하며, 클라이언트 애플리케이션이 필요에 따라 특정 데이터를 요청하고 교환할 수 있도록 지원합니다. 이러한 유연성 덕분에 API는 사용자 지정 통합과 다양한 주체 간의 소규모 메시지 실시간 교환에 적합합니다.

또한 API는 일반적으로 구현 및 배포가 더 빠르며, 최신 클라우드 기반 및 마이크로서비스 아키텍처를 지원합니다. API는 메시징, 모바일 앱, 웹 서비스 및 실시간 데이터 공유와 같이 즉각적인 응답이 필요한 동적 통합에도 적합합니다.



이러한 차이점에도 불구하고 EDI와 API는 상호 배타적인 기술이 아닙니다. 많은 조직은 EDI의 표준화 및 안정성과 API의 유연성 및 응답성을 결합하여 다양한 B2B 통합 요구 사항을 지원하기 위해 두 기술을 함께 사용합니다.