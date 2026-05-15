전자 데이터 교환(EDI)과 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 모두 시스템 간 데이터를 교환하는 방식이지만, 유연성, 구현 복잡성, 비용 및 사용 사례 측면에서 차이가 있습니다.
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EDI는 주로 B2B 트랜잭션에 사용되며, API 역시 B2B 정보 교환에 사용되지만 훨씬 더 다양한 방식으로 활용됩니다. 비교의 범위를 명확히 하기 위해 이 문서에서는 비즈니스 데이터 및 문서 교환 관점에서 두 기술의 관계를 살펴봅니다.
EDI는 조직이 컴퓨터 시스템 간에 비즈니스 문서와 데이터를 직접 교환할 수 있도록 지원하는 시스템 및 표준의 집합으로, 수작업 프로세스의 필요성을 줄여줍니다. 주로 B2B 트랜잭션에 사용됩니다. 전통적으로 EDI는 EDI 변환기를 사용해 일관된 디지털 형식의 문서를 생성하며, 일반적으로 예약된 일정에 따라 배치 처리 방식으로 운영됩니다.
그러나 최신 EDI 구현 방식은 준실시간 또는 실시간 데이터 교환도 지원할 수 있습니다. 문서는 일반적으로 두 가지 EDI 문서 교환 방식 중 하나를 사용하여 전송됩니다. 즉, 포인트 투 포인트 연결 또는 부가가치통신망(VAN) 방식입니다. 최근에는 보다 신속한 전송을 위해 인터넷 기반 프로토콜을 활용하는 방식도 사용되고 있습니다.
조직은 거래 파트너 및 기타 비즈니스 파트너 간에 구매 주문서, 견적 요청서, 대출 신청서, 선적 사전 통지서(ASN) 등 다양한 비즈니스 문서와 데이터를 교환하기 위해 EDI를 사용합니다. EDI는 ANSI X12 및 EDIFACT와 같은 엄격한 표준과 표준화된 형식을 사용하기 때문에 파트너 간 일관성을 보장할 수 있지만, 변화하는 비즈니스 요구 사항에 대응하는 데는 경직되고 속도가 느릴 수 있습니다.
반면 API는 소프트웨어 애플리케이션, 시스템 및 외부 서비스 제공업체 간에 실시간 데이터와 기능을 교환할 수 있는 보다 유연한 방식을 제공합니다.
흔히 언급되는 기본적인 예로는 애플리케이션 간 서비스 공유가 있습니다. 예를 들어 웹 개발자가 기업 웹사이트에 위치 정보를 표시하기 위해 인터랙티브 지도를 삽입하려고 한다고 가정해 보겠습니다. Google Maps API는 해당 지도 기능을 제3자가 사용할 수 있도록 제공함으로써 이를 가능하게 합니다. 이를 통해 개발자는 지도를 처음부터 직접 개발하지 않고도 완전한 기능을 갖춘 지도를 통합할 수 있습니다.
API는 기본적인 애플리케이션 간 데이터 교환부터 데이터베이스와 비즈니스 플랫폼의 실시간 동기화, 다단계 워크플로 자동화, 그리고 레거시 시스템의 수명 연장에 이르기까지 다양한 방식으로 시스템을 연결하는 데 사용됩니다.
API는 JSON 및 XML과 같은 형식을 사용하며, 클라이언트 애플리케이션이 필요에 따라 특정 데이터를 요청하고 교환할 수 있도록 지원합니다. 이러한 유연성 덕분에 API는 사용자 지정 통합과 다양한 주체 간의 소규모 메시지 실시간 교환에 적합합니다.
또한 API는 일반적으로 구현 및 배포가 더 빠르며, 최신 클라우드 기반 및 마이크로서비스 아키텍처를 지원합니다. API는 메시징, 모바일 앱, 웹 서비스 및 실시간 데이터 공유와 같이 즉각적인 응답이 필요한 동적 통합에도 적합합니다.
이러한 차이점에도 불구하고 EDI와 API는 상호 배타적인 기술이 아닙니다. 많은 조직은 EDI의 표준화 및 안정성과 API의 유연성 및 응답성을 결합하여 다양한 B2B 통합 요구 사항을 지원하기 위해 두 기술을 함께 사용합니다.
EDI와 API를 사용하는 이점은 운영 간소화, 정확성 향상, 그리고 실시간의 통합된 데이터 교환 지원으로 요약할 수 있습니다. EDI 솔루션의 주요 장점 중 하나는 비즈니스 문서 교환을 자동화한다는 점으로, 이를 통해 수작업 데이터 입력을 줄이고 오류를 최소화하며 트랜잭션 처리를 가속화할 수 있습니다.
또한 조직은 비용 절감과 향상된 분석 역량의 이점을 얻을 수 있습니다. 기업은 EDI를 다른 비즈니스 시스템과 연결함으로써 문서를 보다 효율적으로 추적하고 각 단계에서 어떤 일이 발생하는지 파악할 수 있으며, 이를 통해 추적성, 가관측성 및 보고 기능을 향상시킬 수 있습니다.
API는 현대 디지털 환경에서 연결성, 유연성 및 적응성에 중점을 둔 상호 보완적인 이점을 제공합니다. EDI가 표준화된 트랜잭션에 대해 준실시간 데이터 교환을 지원할 수 있는 반면, API는 시스템 간 즉각적이고 온디맨드 방식의 통신을 보다 쉽게 지원합니다.
이 기능은 애플리케이션, 플랫폼 및 서비스 간 통합을 지원하여 조직이 워크플로를 자동화하고 데이터 사일로를 제거하며 대규모 사용자 지정 개발 없이 생산성을 향상할 수 있도록 돕습니다. 또한 API는 서비스를 개발자가 재사용할 수 있는 모듈식 구성 요소로 전환함으로써 새로운 애플리케이션을 개발하거나 기존 애플리케이션을 개선할 수 있게 하여 확장성과 혁신을 촉진합니다. 그 결과 기업은 효율적이고 유연한 IT 아키텍처를 유지하면서 변화하는 요구에 더욱 신속하게 대응할 수 있습니다.
EDI 통합은 전자 데이터 교환 플랫폼을 전사적 자원 관리(ERP), 공급망 관리(SCM) 또는 워크플로 애플리케이션과 같은 조직의 내부 시스템에 연결하여 기업 시스템과 외부 거래 파트너 에코시스템 간의 데이터 교환을 자동화하는 것을 의미합니다. 외부 EDI 트랜잭션을 내부 애플리케이션에 직접 연결하면 통합 프로세스를 간소화할 수 있으며, 비즈니스 데이터가 여러 시스템 간에 이동할 수 있도록 지원합니다.
EDI 통합을 통해 수신 및 송신 데이터는 표준화된 EDI 데이터 형식과 기업의 내부 데이터 구조 간에 자동으로 변환되므로 수작업 데이터 변환 및 입력이 필요하지 않습니다. 이러한 엔드투엔드 자동화를 통해 정보가 외부 파트너에서 백엔드 시스템으로 직접 전달되거나 반대로 백엔드 시스템에서 외부 파트너로 전달될 수 있으며, 이를 통해 효율성, 정확성 및 실시간 데이터에 대한 가시성이 향상됩니다.
EDI 통합은 운영 성과를 최적화하기 때문에 중요합니다. 또한 소매, 제조, 물류와 같은 산업 전반에서 대규모의 많은 비즈니스 트랜잭션과 공급망 운영을 지원합니다. 예를 들어 소매업체는 여러 파트너 간의 비즈니스 문서 교환을 자동화하여 광범위한 공급업체 네트워크를 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.
API 통합은 데이터와 서비스를 교환하기 위해 API를 사용하여 소프트웨어 애플리케이션, 시스템 및 워크플로를 연결하는 것입니다. API는 계약과 같습니다. 즉, 서로 다른 애플리케이션이 어떻게 통신하고 데이터를 교환할 수 있는지를 정의하는 규칙과 프로토콜의 집합입니다.
이 기능을 통해 전자상거래 사이트와 결제 처리 시스템을 연결하는 간단한 연결부터, 고객 관계 관리(CRM), ERP 및 공급망 플랫폼 간 고객 데이터를 동기화하는 것과 같은 엔터프라이즈 시스템 간의 보다 복잡한 통합까지 구현할 수 있습니다. 이처럼 API 통합은 다양한 기술 전반에서 기능과 데이터를 공유할 수 있는 체계적이고 표준화된 방식을 제공합니다.
현대 조직에서 API 통합은 클라우드 환경(SaaS 포함)과 온프레미스 시스템 전반에 분산된 애플리케이션을 연결하여 실시간 데이터 교환과 자동화된 비즈니스 프로세스를 지원하는 핵심적인 역할을 합니다.
또한 기존의 맞춤형 코드 기반 직접 통합보다 더 유연하고 효율적인 대안을 제공하여, 시스템이 어디에 위치해 있든 관계없이 통합할 수 있도록 지원합니다. 또한 IT 환경을 점진적으로 현대화하는 데에도 도움이 됩니다. 시스템 간 의존성을 최소화하여 독립적으로 운영 및 발전할 수 있도록 분리(decoupling)하고, API를 통해 이를 연결함으로써 조직은 IT 에코시스템 전반의 확장성과 민첩성을 향상시킬 수 있습니다.
EDI와 API는 모두 시스템 간 데이터 교환을 지원하지만, 두 기술 사이에는 분명한 차이점이 있습니다.
기준
EDI(전자 데이터 교환)
API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)
유연성
유연성이 낮으며 ANSI X12, EDIFACT와 같은 엄격하게 표준화된 형식에 의존
유연성이 매우 높으며 JSON, XML 등 다양한 데이터 형식을 지원하고 변화하는 비즈니스 요구사항에 맞게 조정 가능
구현 복잡성
전문 지식이 필요하며, 데이터 매핑과 레거시 시스템 또는 VAN과의 통합이 요구됨
현대적인 툴, 개발자 친화적인 문서 및 SDK를 활용해 비교적 쉽게 구현 가능
가격
일반적으로 초기 구축 비용과 운영 비용(소프트웨어, VAN 사용료, 유지보수, 파트너 온보딩)이 높지만, 대량의 트랜잭션을 처리하는 경우에는 더 비용 효율적일 수 있음
도입 장벽이 낮으며 일반적으로 개발 작업과 호스팅, 타사 트랜잭션 수수료가 발생하고 여러 애플리케이션에서 활용 가능
보안
강력한 보안 기능을 제공하며, 검증된 보안 프로토콜(AS2, SFTP)과 엄격한 컴플라이언스 표준 사용
보안성이 우수하지만 구현 방식에 따라 달라질 수 있으며 HTTPS, OAuth, API 키 및 기타 최신 보안 메커니즘 사용
데이터 처리 속도
일반적으로 배치 처리 및 예약 전송 방식을 사용하며, 거의 실시간 또는 실시간에 가까운 데이터 교환도 가능
실시간 또는 거의 실시간에 가까운 데이터 교환 지원
확장성
확장성이 제한적이며 파트너를 추가할 때마다 연결별 설정 및 구성 필요
확장성이 매우 높으며 여러 시스템과의 신속한 확장 및 통합을 위해 설계됨
사용 사례
구매 주문서, 송장, 재고 보고서, 송금 명세서 및 결제 확인과 같은 대량의 비즈니스 문서를 정기적인 배치 방식으로 교환하는 데 가장 적합
즉각적인 응답이 필요한 실시간 데이터 교환 및 통합에 적합합니다. 예를 들어, 거래가 발생하는 즉시 이를 분석하기 위해 은행 시스템과 사기 탐지 서비스 간을 통합하는 경우가 있습니다.
실제로 조직은 각 기술의 강점을 활용하기 위해 EDI와 API를 함께 사용하는 경우가 많습니다. 이러한 하이브리드 접근 방식은 EDI를 통해 운영 안정성을 유지하는 동시에 API를 통해 민첩성, 유연성 및 가시성을 확보할 수 있도록 지원합니다.
의사결정의 속도와 정확성이 그 어느 때보다 중요해지면서, 기존의 EDI와 API만으로는 이러한 요구를 충족하기 어려운 경우가 많습니다. IBM® Sterling Data Exchange SaaS의 제품 관리 책임자인 Vijay Chougule은 블로그에서 다음과 같이 말했습니다. "EDI는 사라지지 않을 것입니다. 하지만 디지털 우선 세상에서 성공하려면 더 지능적이고 대응력이 뛰어난 무언가의 일부가 되어야 합니다." Chougule은 이어서 API와 생성형 AI(GenAI)가 EDI를 "더 스마트하고, 더 빠르며, 미래에 대비할 수 있도록 만들어 준다"고 설명합니다.
예를 들어, 어떤 조직이 공급망 대응성을 개선하고 주문 처리 지연을 줄이고자 한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 EDI를 사용해 구매 주문과 같은 트랜잭션을 자동으로 처리하고, API를 통해 시스템 전반의 재고 수준과 배송 상태를 실시간으로 파악할 수 있습니다.
그런 다음 AI가 이러한 통합 데이터 스트림을 분석하여 수요 변동을 예측하고, 잠재적인 문제를 감지하며, 재고 수준 조정이나 배송 경로 변경과 같은 시정 조치를 권장하거나 자동으로 실행합니다. 이처럼 EDI는 트랜잭션 처리를 최적화하고, API는 즉각적인 데이터 접근 및 통합을 가능하게 하며, AI는 지능과 보다 고도화된 자동화 기능을 추가합니다.
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