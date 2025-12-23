EDI 통합이란 무엇인가요?

EDI는 거래 파트너 간 비즈니스 문서를 자동으로 교환하기 위한 표준화된 방법을 제공합니다. 조직은 가격 견적 요청, 구매 주문서, 재고 업데이트, 인보이스, 대출 신청서 또는 사전 배송 통지(ASN)와 같은 다양한 EDI 거래(또는 "EDI 메시지")와 데이터 유형을 공유하기 위해 EDI를 사용합니다.

EDI는 데이터를 표준화된 디지털 형식의 EDI 문서로 변환하여 데이터 교환을 간소화하고 단순화합니다. EDI 표준은 각 문서의 정보 위치와 순서를 정의합니다. 자동 변환과 문서 교환을 통해 EDI는 종이 기반 거래를 제거하고 인적 오류를 줄여 데이터 전송의 신뢰성과 보안을 높입니다.

EDI 통합은 말하자면 "파이프라인을 완성"하여 표준 EDI 문서를 교환하는 EDI 플랫폼 내 파트너 간뿐 아니라 비즈니스 파트너에서 조직의 백엔드 애플리케이션 및 비즈니스 시스템까지 데이터가 자동으로 흐르도록 합니다. 이는 거래 파트너 간 엔드투엔드 데이터 교환을 가능하게 합니다.

EDI 통합을 통해 조직은 EDI 플랫폼을 통해 수신한 주문 또는 배송 데이터를 다시 입력할 필요가 없습니다. 이 정보는 EDI 형식에서 내부 비즈니스 시스템의 데이터 구조로 자동 변환되어 통합된 애플리케이션 및 시스템에 반영됩니다. 동일한 워크플로와 변환 과정이 발신 데이터에도 적용되어, 시스템 데이터가 내부 시스템에서 EDI 소프트웨어로 자동 이동되고 EDI 표준으로 변환된 후 비즈니스 파트너에게 전송됩니다.

AI 에이전트 및 로우 코드 또는 노코드 기능과 같은 인공지능(AI) 툴을 EDI 시스템과 iPaaS 플랫폼과 같은 통합 솔루션에 추가함으로써 EDI 통합이 더욱 간소화되고 가속화되었습니다. 이러한 솔루션은 조직이 EDI 프로세스와 다른 비즈니스 시스템 간 통합을 설정하고 모니터링하는 작업을 더 쉽게 만들어 도입 장벽을 낮추고 확장성을 향상시킵니다.