EDI 통합이란 무엇인가요?

EDI 통합은 전자 데이터 교환(EDI) 플랫폼을 전사적 자원 관리(ERP), 공급망 관리(SCM) 또는 워크플로 관리 시스템(WMS)과 같은 조직의 내부 시스템과 연결하여 기업 시스템과 외부 거래 파트너 에코시스템 간의 자동 데이터 교환을 가능하게 하는 것을 의미합니다.
EDI는 거래 파트너 간 비즈니스 문서를 자동으로 교환하기 위한 표준화된 방법을 제공합니다. 조직은 가격 견적 요청, 구매 주문서, 재고 업데이트, 인보이스, 대출 신청서 또는 사전 배송 통지(ASN)와 같은 다양한 EDI 거래(또는 "EDI 메시지")와 데이터 유형을 공유하기 위해 EDI를 사용합니다.
EDI는 데이터를 표준화된 디지털 형식의 EDI 문서로 변환하여 데이터 교환을 간소화하고 단순화합니다. EDI 표준은 각 문서의 정보 위치와 순서를 정의합니다. 자동 변환과 문서 교환을 통해 EDI는 종이 기반 거래를 제거하고 인적 오류를 줄여 데이터 전송의 신뢰성과 보안을 높입니다.
EDI 통합은 말하자면 "파이프라인을 완성"하여 표준 EDI 문서를 교환하는 EDI 플랫폼 내 파트너 간뿐 아니라 비즈니스 파트너에서 조직의 백엔드 애플리케이션 및 비즈니스 시스템까지 데이터가 자동으로 흐르도록 합니다. 이는 거래 파트너 간 엔드투엔드 데이터 교환을 가능하게 합니다.
EDI 통합을 통해 조직은 EDI 플랫폼을 통해 수신한 주문 또는 배송 데이터를 다시 입력할 필요가 없습니다. 이 정보는 EDI 형식에서 내부 비즈니스 시스템의 데이터 구조로 자동 변환되어 통합된 애플리케이션 및 시스템에 반영됩니다. 동일한 워크플로와 변환 과정이 발신 데이터에도 적용되어, 시스템 데이터가 내부 시스템에서 EDI 소프트웨어로 자동 이동되고 EDI 표준으로 변환된 후 비즈니스 파트너에게 전송됩니다.
AI 에이전트 및 로우 코드 또는 노코드 기능과 같은 인공지능(AI) 툴을 EDI 시스템과 iPaaS 플랫폼과 같은 통합 솔루션에 추가함으로써 EDI 통합이 더욱 간소화되고 가속화되었습니다. 이러한 솔루션은 조직이 EDI 프로세스와 다른 비즈니스 시스템 간 통합을 설정하고 모니터링하는 작업을 더 쉽게 만들어 도입 장벽을 낮추고 확장성을 향상시킵니다.
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 클라우드 네이티브 통합이 확산되고 있음에도 불구하고, EDI는 소매, 이커머스, 제조, 물류, 헬스케어, 에너지 및 공공 부문에서 대량의 미션 크리티컬 B2B 거래에 여전히 필수적입니다.
그러나 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 COO의 19%만이 조직이 기업 데이터 아키텍처의 구성 요소를 완전히 구축하고 모든 기능 전반에 걸쳐 데이터 통합을 확장했다고 응답했습니다.1 실제로 EDI 플랫폼을 포함해 기능 전반에 걸쳐 통합이 이루어질 경우, EDI 통합의 잠재적 이점은 다음과 같습니다.
EDI 통합은 직원이 EDI 플랫폼의 구매 주문서, 인보이스 및 기타 데이터를 내부 비즈니스 시스템에 다시 입력할 필요를 제거합니다. 또한 24시간 365일 처리를 가능하게 합니다. 이러한 기능은 주문 처리, 배송 및 결제 주기를 가속화합니다. 더 빠른 인보이스 처리는 현금 흐름을 개선하고 매출 채권 회수 기간을 단축할 수 있습니다.
EDI 플랫폼을 내부 시스템과 통합함으로써 조직은 수작업 데이터 입력, 문서 처리 및 오류 수정과 관련된 인건비를 줄일 수 있습니다. 이러한 통합은 종이, 인쇄, 우편, 보관 및 저장 비용도 제거할 수 있습니다.
자동화된 데이터 교환은 수작업 입력 과정에서 발생하는 전사 오류를 제거합니다. 표준화된 형식은 거래 파트너 간 데이터 구조의 일관성을 보장하며, 검증 규칙은 문서 처리 전에 오류를 발견하여 데이터 품질을 향상시킵니다.
EDI 통합은 모든 거래에 대한 전자 감사 추적을 통해 추적 기능을 개선합니다. 실시간 상태 업데이트를 통해 주문의 발송 및 수령 여부를 즉시 확인할 수 있습니다.
또한 내장된 표준화와 자동 생성 문서를 통해 General Data Protection Regulation(GDPR), California Consumer Privacy Act(CCPA), Sarbanes-Oxley Act(SOX), Payment Card Industry Data Security Standard(PCI-DSS) 및 Health Insurance Portability and Accountability Act(HIPAA)와 같은 산업별 규제 요구 사항을 보다 쉽게 충족할 수 있습니다.
EDI 시스템 통합에는 다양한 아키텍처가 사용될 수 있으며, 선택은 조직 규모, 예산, 산업 표준, 보안 요구 사항 및 내부 전문성에 따라 달라집니다.
단일 EDI 통합 계층은 내부 시스템과 모든 거래 파트너 간 메시지를 라우팅, 검증 및 변환할 수 있습니다. 시스템 간 통합의 이점에는 일관된 거버넌스, 중앙 집중식 모니터링 및 규모의 경제가 포함됩니다.
EDI 로직은 개별 애플리케이션 또는 비즈니스 부서 내에 내장될 수 있습니다. 이 방식은 더 민첩할 수 있지만, 통합이 충분히 견고하지 않을 경우 중복, 불일치 및 불완전한 통제 문제가 발생할 수 있습니다.
EDI는 파트너 대상 표준으로 유지되는 한편, API와 이벤트 스트리밍(애플리케이션에서 실시간 데이터를 수집)은 내부 애플리케이션과 연결됩니다. 이러한 통합은 현대적인 마이크로서비스 아키텍처와 더 빠른 내부 혁신을 지원합니다.
EDI는 외부 비즈니스 파트너 시스템뿐 아니라 다른 내부 시스템과도 통합되어 새로운 효율성을 창출할 수 있습니다. 예를 들어 EDI는 API와 함께 작동하도록 통합될 수 있습니다. API는 실시간의 세분화된 통합을 제공하는 반면, EDI 시스템은 거버넌스와 감사 가능성을 갖춘 표준화된 대량 배치 교환을 제공합니다.
API를 사용해 ERP 시스템에 직접 연결하면 중간 파일 전송 서버와 관련 수작업 프로세스가 제거되어 데이터 전송 경로가 더 단순해집니다. API의 하이브리드 통합을 통해 EDI를 구현하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
EDI를 네이티브로 처리하는 B2B 통합 백본은 API 연결을 포함하도록 확장될 수 있으며, 효율적이고 효과적이며 거래 파트너와의 협업을 최적화하는 올인원 접근 방식을 제공합니다. EDI 통합은 다양한 시스템과 기업 간 데이터 전송을 가능하게 하여 효율적이고 신뢰할 수 있는 커뮤니케이션을 지원합니다.
타사 관리형 서비스는 EDI 매핑, 온보딩, 모니터링 및 통합에 대한 운영 책임을 대신 수행할 수 있습니다. 이러한 아웃소싱은 설정과 온보딩을 지원하고 가속화할 수 있지만, 강력한 공급업체 거버넌스와 명확한 서비스 수준 계약(SLA)이 필요합니다.
EDI 시스템을 연결할 때 서비스형 통합 플랫폼(iPaaS) 솔루션을 사용하면 EDI 통합 프로세스를 가속화할 수 있습니다. iPaaS는 다양한 데이터 형식, 프로토콜 및 시스템을 지원하여 원활한 상호운용성과 실시간 데이터 교환을 가능하게 합니다.
정확한 데이터 변환과 성공적인 EDI 통합에 중요한 "내부 핵심 기능"은 다음과 같습니다.
매핑은 외부 EDI 형식을 데이터 구조의 속성을 정의하는 내부 애플리케이션 스키마로 변환하며, 그 반대도 가능합니다. 매핑 모범 사례는 다음과 같습니다.
변환은 EDIFACT(행정, 상거래 및 운송을 위한 전자 데이터 교환)와 같은 형식을 XML 또는 JSON으로 변환하는 구조적 변환을 처리합니다.
검증은 표준 및 파트너별 구현 지침 준수를 보장하는 데 도움을 줍니다.
EDI 플랫폼을 선택할 때 조직은 비즈니스 요구에 가장 적합한 교환 구조와 방식을 결정해야 합니다. 이러한 선택(예를 들어 서비스를 공급자에게 아웃소싱할지 또는 내부에서 처리할지, 또는 어떤 전송 프로토콜을 사용할지)은 향후 통합에 영향을 미칠 수 있습니다. EDI 통합 유형은 다음과 같습니다.
이 방식은 두 비즈니스 파트너만 포함하기 때문에 효율적이지만 제한적인 옵션입니다. 문서 형식은 교환 파트너 간 협의를 통해 결정되며, 합의된 표준 형식을 준수해야 합니다. 다른 EDI 파트너와의 각 포인트 투 포인트 연결은 개별적으로 협의 및 구성해야 합니다.
두 시스템은 AS2, FTP 또는 SFTP(보안 파일 전송 프로토콜)와 같은 동일한 프로토콜을 사용하여 완전히 호환되어야 정상적으로 작동합니다. 또한 EDI 소프트웨어와 EDI 플랫폼은 온프레미스 IT 팀이 세심하게 관리해야 하므로 추가적인 노력과 내부 전문성이 필요합니다.또한 직접 EDI 통합은 CRM 플랫폼과 같은 조직 내부의 데이터 수집 시스템을 연결하는 데에도 사용될 수 있습니다.
이는 일반적으로 타사 공급자가 제공하는 부가가치 네트워크(VAN)를 사용하는 것을 의미하며, 이 네트워크는 EDI 메일박스와 라우팅을 관리하고 변환 또는 아카이빙과 같은 추가 관리형 서비스를 제공하는 경우가 많습니다. VAN은 EDI 통합 솔루션을 제공하여 서로 다른 프로토콜을 사용하는 파트너 간 EDI 메시지를 변환함으로써 데이터 손실과 같은 문제를 방지하는 데 도움을 줍니다.
이 접근 방식은 직접 통합과 간접 통합을 결합합니다. 직접 EDI 통합은 가장 민감한 데이터 전송을 처리하고, 간접 EDI 통합은 비즈니스 파트너 온보딩을 포함한 일부 비즈니스 프로세스를 타사 EDI 서비스에 아웃소싱합니다.
이 통합 방식은 비즈니스 파트너가 웹 브라우저를 통해 EDI 메시지를 교환할 수 있도록 합니다. 웹 연결은 사용자 친화적이고 초기 비용이 저렴할 수 있지만, 일반적으로 덜 복잡한 시스템으로도 운영이 가능한 소규모 조직에 적합한 옵션입니다.
EDI 통합 기능은 기술 발전과 함께 계속 진화하고 있습니다. 주목할 만한 현재 및 미래 트렌드는 다음과 같습니다.
통합이 더욱 쉬워짐에 따라 더 많은 조직이 EDI 솔루션을 ERP 시스템과 연결하여 데이터 전송을 더욱 자동화하고 거래 파트너와의 커뮤니케이션의 유연성과 정확성을 향상시킬 것입니다. ERP 시스템과의 통합은 시장에 대한 보다 완전한 시야를 제공하여 계획 수립을 개선하고 경쟁 우위를 확보하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
일부 EDI 소프트웨어 패키지는 사전 구성된 커넥터와 사전 구축된 매핑 기능을 포함하여 거래 파트너 온보딩을 더 쉽게 만들고 개발자의 노력을 줄여줍니다.
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