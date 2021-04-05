클라우드 통합이란 무엇인가요?

Research and Markets 보고서에 따르면 하이브리드 클라우드 통합 플랫폼 시장은 2018년부터 2023년까지 연평균 14% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 활동의 원동력은 매우 다양합니다. 일부 조직은 통합 자원을 사용하여 실시간 애플리케이션과 서비스를 지원하려고 하는 반면, 다른 조직은 백오피스 및 고객 대면 플랫폼의 자동화 기능을 향상시키기 위하여 능력을 주시하고 있습니다. 통합 클라우드는 모바일 애플리케이션에 대해 더 나은 지원을 제공하며 전반적으로 더 쉬운 배포 및 확장성 옵션을 제공합니다.

따라서 클라우드 통합 플랫폼이 인기를 얻고 있는 것도 놀라운 일이 아닙니다. 그렇다면 CIO는 이 새로운 IT 기술 분야에서 무엇을 찾아야 할까요?

우선, 플랫폼은 저장 데이터와 전송 중인 데이터 모두에 대해 충분한 보호 기능을 제공해야 합니다. 전 세계 일부 지역(주로 유럽)에서는 이는 단순히 스마트한 사고가 아니라 규제 요건이기도 합니다.

또 다른 핵심 능력은 데이터 컨트롤러와 프로세서 간에 적절한 인증을 설정하는 것입니다. 이는 오늘날 해커가 가장 표적으로 삼을 가능성이 높은 영역이기 때문입니다.

또한 배치 데이터를 엔터프라이즈 애플리케이션으로 전송하는 모든 사용 사례에 대해 통합이 포괄적으로 이루어져야 합니다. 이는 데이터 과학자가 새로운 디지털 자산을 워크플로로 가져오거나 마케팅 팀이 실시간 이벤트를 추적하여 새로운 인사이트를 얻거나 새로운 채널을 출시할 때와 같이 부하가 매우 많은 경우에 특히 중요합니다.