표면적으로 "클라우드 통합이란 무엇인가요?"는 간단한 질문처럼 들릴 수 있습니다. 가장 기본적인 수준에서 클라우드 통합은 여러 클라우드 환경을 하이브리드 배포 또는 여러 퍼블릭 클라우드로 통합하여 엔터프라이즈를 위한 단일의 일관된 IT 인프라로 운영할 수 있도록 하는 것을 의미합니다.
하지만 이 개념을 자세히 들여다보면 기본적인 개념이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 극복해야 할 기술적 과제가 무수히 많을 뿐만 아니라, IT 경영진은 클라우드 아키텍처를 통합하려는 이유와 어떤 종류의 워크플로를 지원하길 원하는지 등 여러 기능적 문제와도 씨름해야 합니다.
Research and Markets 보고서에 따르면 하이브리드 클라우드 통합 플랫폼 시장은 2018년부터 2023년까지 연평균 14% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 활동의 원동력은 매우 다양합니다. 일부 조직은 통합 자원을 사용하여 실시간 애플리케이션과 서비스를 지원하려고 하는 반면, 다른 조직은 백오피스 및 고객 대면 플랫폼의 자동화 기능을 향상시키기 위하여 능력을 주시하고 있습니다. 통합 클라우드는 모바일 애플리케이션에 대해 더 나은 지원을 제공하며 전반적으로 더 쉬운 배포 및 확장성 옵션을 제공합니다.
따라서 클라우드 통합 플랫폼이 인기를 얻고 있는 것도 놀라운 일이 아닙니다. 그렇다면 CIO는 이 새로운 IT 기술 분야에서 무엇을 찾아야 할까요?
우선, 플랫폼은 저장 데이터와 전송 중인 데이터 모두에 대해 충분한 보호 기능을 제공해야 합니다. 전 세계 일부 지역(주로 유럽)에서는 이는 단순히 스마트한 사고가 아니라 규제 요건이기도 합니다.
또 다른 핵심 능력은 데이터 컨트롤러와 프로세서 간에 적절한 인증을 설정하는 것입니다. 이는 오늘날 해커가 가장 표적으로 삼을 가능성이 높은 영역이기 때문입니다.
또한 배치 데이터를 엔터프라이즈 애플리케이션으로 전송하는 모든 사용 사례에 대해 통합이 포괄적으로 이루어져야 합니다. 이는 데이터 과학자가 새로운 디지털 자산을 워크플로로 가져오거나 마케팅 팀이 실시간 이벤트를 추적하여 새로운 인사이트를 얻거나 새로운 채널을 출시할 때와 같이 부하가 매우 많은 경우에 특히 중요합니다.
이상적으로는 기존 인프라에서 통합 클라우드로의 전환이 중단이나 다운타임 없이 원활하게 진행되어야 합니다. 하지만 이를 달성하려면 여러 가지 준비 단계가 필요합니다. 여기에는 고속의 고가용성 연결을 구축하고 마이그레이션 중에 새로운 데이터가 환경에 추가되는 경우에도 서비스를 미러링할 수 있는 실시간 복제 전략을 구현하는 것이 포함될 수 있습니다.
통합 클라우드 아키텍처의 핵심 기술 중 하나는 가상 사설망(VPN)입니다. 분산 아키텍처 간에 데이터와 애플리케이션을 이동하는 데 필요한 속도와 유연성을 모두 제공할 뿐만 아니라 내장된 암호화를 통해 이동 중인 데이터의 보안을 강화할 수 있습니다.
그러나 클라우드 통합의 목적은 궁극적으로 인프라를 간소화하거나 리소스를 확장하는 것뿐만 아니라 지식 근로자 간의 협업을 강화하는 것입니다. 하이브리드 클라우드의 다양한 호스팅 및 스토리지 옵션은 여러 작업자, 심지어 멀리 떨어져 있는 작업자 간에 데이터 및 분석 도구를 공유하는 데 이상적입니다.
각 기업마다 고유한 요구 사항과 운영 목표가 있기 때문에 이러한 아키텍처를 정확히 설계하는 방법을 결정하는 것은 어렵습니다. 민감한 데이터는 주요 직원이 신속하게 액세스해야 하는 데이터와 마찬가지로 온프레미스 클라우드에 보관해야 합니다. 반면에 대용량 워크로드는 적절한 보안을 보장하는 정책과 시스템이 있는 한 대부분 퍼블릭 클라우드로 이동할 것입니다.
어떤 기준으로 보더라도 통합 클라우드 환경은 여러 개의 이질적인 클라우드보다 훨씬 더 실행 가능한 솔루션입니다.
"클라우드 통합이란 무엇인가요?"라는 질문에 대한 좀 더 심층적인 답변은 데이터 센터를 괴롭히는 사일로 기반 인프라가 클라우드에서 반복되는 것을 방지하는 프로세스라는 것입니다.
클라우드 통합에는 신중한 계획이 필요하며, 사내 기술이 부족한 경우 신뢰할 수 있는 파트너와 협력하면 비용이 많이 드는 실수 없이 클라우드 환경을 신속하게 완벽하게 작동시킬 수 있습니다.
엔터프라이즈를 위한 무중단 클라우드 경로를 찾는 방법에 대해 자세히 살펴보는 것이 좋습니다. 그런 다음 클라우드 통합 내의 옵션을 탐색하여 회사의 경로 계획을 시작하세요.
