태그
Artificial Intelligence Sustainability

레거시 시스템에서 최신 EDI 솔루션으로: 마이그레이션 가이드

책상 앞에 앉아 서로를 바라보며 웃고 있는 세 명의 동료들

기업은 효율성을 높이고 정확성을 개선하며 끊임없이 높아지는 고객의 기대치를 충족해야 한다는 지속적인 압박에 직면해 있습니다. 많은 조직에서 한때 운영의 중추였던 레거시 시스템은 이제 빠른 글로벌 상거래 속도를 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 결과적으로 최신 전자 데이터 교환(EDI) 솔루션으로의 마이그레이션은 경쟁력을 유지하려는 기업에게 필수적일 뿐만 아니라 이득이 되는 일이 되었습니다.

레거시 시스템에서 최신 EDI 솔루션으로 전환하는 것은 복잡한 프로세스입니다. 이 마이그레이션 가이드는 원활한 전환을 보장하는 구조화된 접근 방식을 제공하여 문제를 해결하고 성공적인 EDI 구현을 위한 명확한 단계를 제시합니다.

트랙에서 굴러가는 공의 3D 디자인

최신 AI 뉴스+인사이트 

주간 Think 뉴스레터에서 전문가들이 선별한 AI, 클라우드 등에 관한 인사이트와 소식을 살펴보세요. 

최신 EDI 솔루션의 필요성 이해

마이그레이션 프로세스를 시작하기 전에 레거시 시스템이 더 이상 충분하지 않은 이유와 최신 EDI 솔루션이 필수적인 이유를 이해하는 것이 중요합니다. 수십 년 전에 구축된 레거시 시스템은 당시에는 효과적이었지만 지금은 많은 한계를 안고 있는 구식 기술에 의존하는 경우가 많습니다.

AI 아카데미

AI 전문가 되기

비즈니스 성장을 주도하는 AI 투자의 우선순위를 정할 수 있는 지식을 확보하세요. 지금 바로 무료 AI 아카데미를 시작하고 조직에서 AI의 미래를 주도하세요.
시리즈 보기

레거시 시스템의 주요 한계

  • 유연성 부족: 레거시 시스템은 확장하거나 최신 기술과 통합할 수 없는 경우가 많기 때문에 진화하는 비즈니스 요구 사항에 대응하기가 어렵습니다.
  • 높은 유지 관리 비용: 레거시 시스템의 노후화된 인프라는 전문 지식과 고가의 유지 관리가 필요하므로 관리 비용이 많이 듭니다.
  • 데이터 사일로: 많은 레거시 시스템은 부서 간 원활한 통합을 지원하지 않으므로 데이터가 파편화되어 의사 결정 속도가 느려지고 오류가 증가합니다.
  • 보안 위험: 레거시 시스템의 오래된 보안 프로토콜은 기업을 데이터 침해 및 사이버 공격에 취약하게 만듭니다.

반면, 최신 EDI 솔루션은 이러한 문제를 해결하는 다양한 이점을 제공합니다. 클라우드 기반이며 확장성이 뛰어나고 전사적 자원 관리(ERP), 고객 관계 관리(CRM), 공급망 관리 도구와 같은 다른 시스템과 쉽게 통합됩니다. 또한 향상된 보안 기능과 보다 효율적인 데이터 처리 기능을 제공하여 기업이 거래 파트너 관계를 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

현재 레거시 시스템 평가

마이그레이션 프로세스의 첫 번째 단계는 현재 시스템을 평가하는 것입니다. 이 평가는 격차와 개선 영역을 이해하고 마이그레이션을 위한 로드맵을 만드는 데 도움이 됩니다. 이 프로세스에는 다음이 포함됩니다.

  1. 시스템 재고: 하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스 및 맞춤형 솔루션을 포함한 기존 레거시 인프라의 재고를 작성하는 것부터 시작합니다. 현재 시스템이 제공하는 주요 기능과 그 중 비즈니스 운영에 중요한 기능을 파악하세요.
  2. 고통 지점: 조직이 레거시 시스템에서 겪고 있는 주요 문제를 파악합니다. 이러한 문제에는 느린 처리 시간, 빈번한 오류, 제한된 유연성 또는 최신 플랫폼과의 통합 불능 등이 포함될 수 있습니다. 이 정보는 마이그레이션을 추진하는 이유를 강조하고 새로운 EDI 솔루션에 대한 측정 가능한 목표를 설정합니다.
  3. 규정 준수 및 보안: 레거시 시스템이 현재 규정 준수 및 보안 요구 사항을 충족하는지 확인하세요. 최신 EDI 솔루션은 HIPAA, GDPR 또는 PCI-DSS와 같은 표준에 대한 규정 준수를 기본으로 제공하는 경우가 많지만, 레거시 시스템은 이러한 영역에서 뒤처질 수 있습니다.

이 평가를 수행하면 마이그레이션에 대한 명확한 사례를 간략하게 설명하고 비즈니스 요구 사항을 지원하기 위해 새로운 EDI 시스템이 갖춰야 할 기능을 파악할 수 있습니다.

적합한 최신 EDI 솔루션 선택

레거시 시스템을 평가한 다음 단계는 비즈니스 요구 사항에 맞는 최신 EDI 솔루션을 선택하는 것입니다. 시장은 다양한 옵션을 제공하므로 장기적인 성공을 위해서는 올바른 옵션을 선택하는 것이 중요합니다.

  • 클라우드 기반과 온프레미스 EDI 솔루션 비교: 최신 EDI 솔루션은 클라우드 기반인 경우가 많아 온프레미스 시스템에 비해 유연성, 확장성이 뛰어나고 유지 관리 비용이 절감됩니다. 클라우드 EDI를 사용하면 거래 파트너를 쉽게 추가하거나 제거할 수 있으며 비즈니스 성장에 따라 확장할 수 있습니다. 그러나 데이터와 인프라를 완벽하게 제어해야 하는 기업의 경우 여전히 온프레미스 솔루션을 선호할 수 있습니다.
  • 통합 기능: 선택한 EDI 솔루션이 ERP, 창고 관리 시스템(WMS), 운송 관리 시스템(TMS) 및 기타 비즈니스 애플리케이션과 같은 기존 시스템과 원활하게 통합될 수 있는지 확인하세요. 이러한 통합을 통해 수동 개입 없이 모든 비즈니스 부서에서 데이터가 원활하게 흐르도록 할 수 있습니다.
  • 사용자 지정 및 유연성: 최신 EDI 솔루션은 고유한 비즈니스 프로세스에 맞게 워크플로를 사용자 지정하고 조정할 수 있는 기능을 제공해야 합니다. 비즈니스 요구 사항이 발전함에 따라 쉽게 구성하고 수정할 수 있는 솔루션을 고려하세요.
  • 비용 및 ROI: 라이선스 비용, 구현 비용 및 지속적인 유지 관리를 포함한 총 소유 비용을 평가합니다. 이 비용을 운영 비용 절감, 거래 처리 속도 향상, 거래 파트너 관계 개선 등의 측면에서 예상되는 투자 수익률(ROI)과 비교해 보세요.

마이그레이션 계획 수립

적합한 솔루션을 선택했다면 이제 세부적인 마이그레이션 계획을 수립할 차례입니다. 잘 구조화된 마이그레이션 계획을 통해 레거시 시스템에서 최신 EDI 솔루션으로 원활하게 전환하고 운영 중단을 최소화할 수 있습니다.

  • 타임라인 작성: 기존 시스템의 복잡성, 조직의 규모, 리소스 가용성을 고려하여 마이그레이션에 대한 현실적인 일정을 설정합니다. 마이그레이션 프로세스를 데이터 매핑, 시스템 통합, 테스트 및 가동 등의 단계로 세분화합니다.
  • 데이터 마이그레이션 및 매핑: 레거시 시스템에서 마이그레이션할 때 가장 중요한 측면 중 하나는 기존 시스템의 데이터를 새로운 EDI 형식으로 매핑하는 등 데이터를 전송하고 변환하는 것입니다. 구매 주문서, 송장, 배송 통지서 등 비즈니스에서 사용하는 모든 문서 유형을 신중하게 매핑하여 새 시스템에 맞는 올바른 서식을 지정해야 합니다.
  • 테스트 환경: 실제 운영을 중단하지 않고 새로운 EDI 솔루션을 시험해 볼 수 있는 테스트 환경을 조성합니다. 테스트에는 모든 문서가 올바르게 전송되고 새 시스템이 예상대로 작동하는지 확인하기 위해 내부 워크플로와 거래 파트너와의 교환이 모두 포함되어야 합니다.
  • 위험 완화 계획: 마이그레이션 프로세스 중 데이터 손실, 다운타임 또는 파트너 규정 미준수와 같은 잠재적 위험을 식별합니다. 전환 단계 중 백업 프로세스 또는 병렬 시스템 실행을 포함하여 이러한 위험을 완화하기 위한 비상 계획을 수립합니다.

교육 및 변화 관리

새로운 EDI 시스템을 도입하려면 조직 전체의 지지와 교육이 필요합니다. 성공적인 마이그레이션을 위해서는 모든 이해관계자가 새로운 시스템과 워크플로에 익숙해지도록 하는 변화 관리가 핵심입니다.

  • 직원 교육: 직원, 특히 공급망 관리, 재무 및 IT에 직접 관련된 직원들을 대상으로 종합적인 교육 세션을 제공하세요. 새로운 EDI 시스템의 작동 방식, 발생하는 문제를 해결하는 방법, 시스템이 제공하는 이점을 극대화하는 방법을 이해해야 합니다.
  • 파트너 커뮤니케이션: 모든 거래 파트너에게 다가오는 전환에 대해 알리세요. 데이터 형식, 커뮤니케이션 방법 또는 문서 교환의 변경에 대비할 수 있도록 파트너와 협력하세요. 일부 파트너는 이미 최신 EDI 솔루션을 갖추고 있을 수 있지만 다른 파트너는 조정하는 데 시간이 필요할 수 있습니다.

적절한 교육과 커뮤니케이션을 통해 마찰을 줄이고 새로운 시스템을 원활하게 채택할 수 있습니다.

모니터링 및 최적화

마이그레이션이 완료되고 새로운 EDI 솔루션이 가동된 후에도 높은 효율성과 성능을 유지하려면 지속적인 모니터링과 최적화가 필수입니다.

  • 성과 지표: 문서 처리 시간, 오류율, 거래 파트너 만족도와 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 추적하세요. 이러한 지표는 레거시 시스템과 비교하여 새 시스템이 얼마나 잘 작동하고 있는지에 대한 인사이트를 제공합니다.
  • 지속적인 지원: 마이그레이션 후 발생하는 문제를 해결하기 위한 지원 계획이 마련되어 있는지 확인하세요. 정기적인 시스템 업데이트 및 유지 관리 점검은 EDI 솔루션을 효율적이고 안전하게 실행하는 데 도움이 됩니다.
  • 지속적인 개선: 비즈니스가 성장하고 시장 상황이 변화함에 따라 새로운 요구 사항이나 거래 파트너를 수용할 수 있도록 EDI 시스템을 지속적으로 개선하고 강화하세요. 운영을 더욱 간소화하거나 공급망에 가치를 더할 수 있는 EDI 기술의 새로운 발전을 주시하세요.

레거시 시스템에서 최신 EDI 솔루션으로 마이그레이션하면 비즈니스의 미래 성장과 성공을 위한 발판을 마련할 수 있습니다. 마이그레이션 프로세스는 복잡할 수 있지만, 잘 계획된 접근 방식을 사용하면 중단을 최소화하면서 원활하게 전환할 수 있습니다. 현재 시스템을 이해하고, 적합한 최신 EDI 솔루션을 선택하고, 상세한 마이그레이션 계획을 개발하고, 교육 및 지원을 제공함으로써 비즈니스는 효율성 향상, 비용 절감, 거래 파트너와의 협업 개선이라는 이점을 얻을 수 있습니다.

고객, 공급업체 및 거래 파트너와의 B2B 통합
관련 솔루션
IBM Envizi: Supply Chain Intelligence

공급업체를 참여시키고 범위 3 – 카테고리 1 배출량 계산을 간소화하여 보고 요건을 충족하고 성과를 최적화하세요.

 IBM Envizi 둘러보기
공급망 솔루션

IBM의 공급망 솔루션을 활용하여 혼란을 완화하며, 복원력 있고 지속 가능한 이니셔티브를 구축합니다.

 공급망 솔루션 살펴보기
공급망 컨설팅 서비스

IBM의 공급망 컨설팅 서비스를 통해 AI 기반의 지속 가능한 공급망을 구축합니다.

 공급망 서비스 살펴보기
다음 단계

AI 기반의 지속 가능한 공급망을 구축하여 비즈니스가 미래의 업무에 대비할 수 있도록 하고, 투명성을 높이고, 직원 및 고객 경험을 개선하세요.

 

 공급망 서비스 살펴보기 공급망 솔루션 살펴보기