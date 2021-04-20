API를 사용한 EDI는 공급망에 적합합니다.

"2020년의 화두는 '피벗'이었습니다. 이 말은 우리가 익숙하게 사용해오던 것들을 뒤로하고, 완전히 다른 방향으로 180도 전환해야 한다는 의미를 담고 있습니다. 하룻밤 사이에 다음과 같은 변화가 일어났습니다.
공급망도 영향을 받았습니다. 일부 회사는 수요가 크게 급증한 반면, 다른 회사는 심각한 경기 침체를 경험했습니다. 백그라운드에서 운영되는 B2B 인프라는 빠르게 변화하는 워크로드에 적응해야 했고, 민첩성이 복원력의 핵심이 되었습니다. 공급망 거래의 85%가 여전히 EDI를 통해 관리되고 있으며 이는 필수적인 기술이지만, 기업은 공급망의 탄력성을 높이기 위해 파트너와의 보다 유연한 거래 접근 방식이 필요합니다.
원활한 B2B 거래와 파트너 및 고객과의 통합을 통해 공급망을 지속적으로 발전시키려면 피벗이 아니라 증강이 해답입니다. 이는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)기능을 통해 EDI 통합의 힘을 강화하여 위험을 완화하고 새로운 기회를 포착하는 것을 말합니다. 수십 년에 걸쳐 EDI는 원활한 상거래를 촉진하고, 수동 서류 작업을 없애는 데 도움이 되었으며, 자동화를 통해 상당하고 지속적이며 광범위한 공급망 효율성을 제공했습니다. API는 B2B 트랜잭션을 가능하게 하는 또 다른 방법으로 부상했으며 이 접근 방식은 특정 상황에 이상적으로 적합합니다.
API를 사용하면 파일 전송 서버 대신 애플리케이션에 직접 연결할 수 있습니다. API를 사용하여 ERP와 같은 트랜잭션 시스템에 직접 연결하면 중개 파일 전송 서버 및 관련 프로세스가 제거되므로 데이터 전송 경로가 더 간단해집니다. API 기반 거래는 데이터 교환을 관리하는 데 필요한 리소스(스토리지, 메모리, 컴퓨팅)가 적고, 다양한 암호화 및 인증 메커니즘을 사용하여 보호할 수 있으며, 실행 속도가 빠르고 실시간성이 뛰어납니다. 마지막으로, API는 거의 모든 IT 현대화 프로젝트에서 중요한 역할을 하며, 이는 모든 기업의 끊임없는 여정입니다.
다음은 API를 통한 공급망 복원력을 위한 B2B 통합 전략을 검토할 때 알아야 할 세 가지 사항입니다.
Gartner는 2023년까지 거래의 50%가 API를 통해 이루어질 것으로 예상합니다. 즉, 모든 트랜잭션의 50%는 여전히 EDI에서 지원됩니다. 많은 산업과 공급망 네트워크에서 미션 크리티컬 비즈니스 프로세스를 지원하기 위해 핵심 EDI 거래 유형이 널리 채택되고 있습니다. 기업은 수익, 성장 및 경쟁 차별화를 촉진하기 위해 두 가지를 모두 지원하지 않으면 중요한 기회를 놓칠 위험이 있습니다.
다행히도 기존 EDI 통합에 API 기능을 추가하여 B2B 통합 전략을 발전시킬 수 있으므로 API를 사용하기 위해 별도의 인프라를 선택하거나 투자할 필요가 없습니다. 혼합 솔루션을 사용하면 이미 구축되어 있고 성능이 우수한 리소스를 활용하고 이를 기반으로 모든 비즈니스 요구 사항을 충족하고 새로운 데이터 소스의 가용성을 활용할 수 있습니다. EDI를 기본적으로 처리하고 API 연결을 포함하도록 확장할 수 있는 B2B 통합 백본은 효율적이고 효과적이며 모든 거래 파트너와의 협업을 최적화하는 올인원 접근 방식을 제공합니다.
하이브리드 접근 방식은 상황에 맞는 최적의 B2B 기술을 사용할 수 있는 이점을 제공합니다. 비용이나 복잡성으로 인해 EDI에 등록하지 않은 파트너의 경우 API는 다른 거래 방법을 제공합니다. EDI는 재무 문서와 같은 미션 크리티컬 트랜잭션의 일괄 처리에 이상적으로 적합하지만, API는 트랜잭션 시스템에 직접 연결하거나 실시간 데이터 교환을 활성화해야 하는 경우에 적합합니다. 예를 들어 화물 운송업체는 경쟁력을 갖추기 위해 실시간 배송 상태와 적재 입찰 응답이 필요합니다. 단 몇 초면 차이를 만들 수 있습니다. 특히 가장 빠른 클릭이 비즈니스에 도움이 되는 마켓플레이스에서는 더욱 그렇습니다.
동시에 새로운 정부 규정과 업계 이니셔티브가 등장함에 따라 EDI 형식은 미션 크리티컬 거래에 대한 새로운 표준을 지원하기 위해 함께 발전해 왔습니다. 이러한 경우 안전하고 신뢰할 수 있는 B2B 데이터 교환은 EDI 트랜잭션 유형 및 기타 B2B 프로토콜 및 형식을 통해서만 해결할 수 있습니다. 백엔드 시스템으로의 통합은 믹스 앤 매치 시나리오의 한 예입니다. 백엔드 시스템마다 통합 요구 사항이 다르므로 기업에는 통합을 위한 옵션이 필요합니다.
작년에 우리는 변화하는 비즈니스, 시장 및 파트너 요구 사항에 즉시 대응할 수 있는 능력을 바탕으로 더 많은 기업이 성공과 패배를 경험하는 것을 목격했습니다. API 및 EDI 트랜잭션을 위한 통합 플랫폼을 통해 필요한 민첩성을 확보할 수 있습니다.
새로운 파트너를 온보딩하거나 기존 거래 파트너의 새로운 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있는 유연성을 확보하세요. 파트너의 리소스와 요구 사항에 따라 API는 새로운 파트너가 더 간단하고 빠르게 연결할 수 있는 방법을 제공합니다. 그러나 셀프 서비스 온보딩 프로세스를 사용하면 EDI 데이터 교환을 더 쉽고 빠르게 설정할 수 있습니다. 수십 년간 축적된 EDI 전문 지식으로 뒷받침되는 매니지드 서비스 오퍼링은 부족한 전문 기술을 습득해야 하는 EDI의 복잡성을 더욱 줄이기 위해 모든 API 요구 사항을 충족하는 동시에 데이터를 적절한 형식으로 변환할 수 있습니다.
API와 EDI가 하나의 플랫폼에 통합되어 단일 대시보드를 통해 모든 고객, 파트너 또는 공급업체 거래를 볼 수 있습니다. 실패한 문서와 같은 카테고리를 필터링하고 기술적인 세부 사항을 드릴다운하여 확인할 수 있습니다. 자연어 검색 및 대화 기능이 추가되어 사용자는 PO 상태를 보여달라는 등의 질문을 할 수 있습니다. 번호를 입력하면 모든 관련 문서를 확인할 수 있습니다. 모든 사용자는 IT 부서의 개입 없이 거래 상태를 확인하고 고객 문의에 신속하게 응답할 수 있습니다.
B2B 통합 전략은 복잡할 수 있으며 투자를 두 배로 늘리거나 성능이 저하되면 불필요한 위험이 발생할 수 있습니다. EDI와 API의 강력한 기능을 결합한 통합 플랫폼은 귀사와 귀사의 거래 파트너를 위해 복잡성을 제거하고 공급망에 적합합니다.
