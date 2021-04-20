API를 사용한 EDI는 공급망에 적합합니다.

"2020년의 화두는 '피벗'이었습니다. 이 말은 우리가 익숙하게 사용해오던 것들을 뒤로하고, 완전히 다른 방향으로 180도 전환해야 한다는 의미를 담고 있습니다. 하룻밤 사이에 다음과 같은 변화가 일어났습니다.

매장은 주문 처리 센터로 변모했고 고객은 도로변에서 픽업하거나 배송을 선택했습니다.

강의실 경험은 온라인 학습으로 대체되었습니다.

사무직 업무는 몇 시간씩 온라인 회의와 채팅 체크인으로 바뀌었습니다.

가상 와인 시음회, 콘서트, 저녁 식사 등이 우리의 새로운 오락 형태에 포함되었습니다.

공급망도 영향을 받았습니다. 일부 회사는 수요가 크게 급증한 반면, 다른 회사는 심각한 경기 침체를 경험했습니다. 백그라운드에서 운영되는 B2B 인프라는 빠르게 변화하는 워크로드에 적응해야 했고, 민첩성이 복원력의 핵심이 되었습니다. 공급망 거래의 85%가 여전히 EDI를 통해 관리되고 있으며 이는 필수적인 기술이지만, 기업은 공급망의 탄력성을 높이기 위해 파트너와의 보다 유연한 거래 접근 방식이 필요합니다.

원활한 B2B 거래와 파트너 및 고객과의 통합을 통해 공급망을 지속적으로 발전시키려면 피벗이 아니라 증강이 해답입니다. 이는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)기능을 통해 EDI 통합의 힘을 강화하여 위험을 완화하고 새로운 기회를 포착하는 것을 말합니다. 수십 년에 걸쳐 EDI는 원활한 상거래를 촉진하고, 수동 서류 작업을 없애는 데 도움이 되었으며, 자동화를 통해 상당하고 지속적이며 광범위한 공급망 효율성을 제공했습니다. API는 B2B 트랜잭션을 가능하게 하는 또 다른 방법으로 부상했으며 이 접근 방식은 특정 상황에 이상적으로 적합합니다.

API를 사용하면 파일 전송 서버 대신 애플리케이션에 직접 연결할 수 있습니다. API를 사용하여 ERP와 같은 트랜잭션 시스템에 직접 연결하면 중개 파일 전송 서버 및 관련 프로세스가 제거되므로 데이터 전송 경로가 더 간단해집니다. API 기반 거래는 데이터 교환을 관리하는 데 필요한 리소스(스토리지, 메모리, 컴퓨팅)가 적고, 다양한 암호화 및 인증 메커니즘을 사용하여 보호할 수 있으며, 실행 속도가 빠르고 실시간성이 뛰어납니다. 마지막으로, API는 거의 모든 IT 현대화 프로젝트에서 중요한 역할을 하며, 이는 모든 기업의 끊임없는 여정입니다.

다음은 API를 통한 공급망 복원력을 위한 B2B 통합 전략을 검토할 때 알아야 할 세 가지 사항입니다.