데이터 센터 보안이란 무엇인가요?

사람과 기업은 매일 기하급수적으로 증가하는 엄청난 양의 데이터를 생성하고 사용하며, 특히 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 데이터 중심 기술이 부상하면서 그 양은 더욱 증가하고 있습니다.

은행 계좌 및 의료 기록과 같은 민감한 개인 정보부터 중요한 비즈니스 지식 재산(IP), 고위 국가 기밀, 심지어 문자 및 이메일에 이르기까지 데이터 센터에는 방대한 양의 중요하거나 단순한 개인 정보가 저장될 수 있습니다. 안타깝게도 이러한 사실로 인해 데이터 센터는 사이버 범죄자의 매력적인 표적이 되고, 반드시 보호되어야 하며 장애 발생 가능성이 있는 취약점이 되었습니다.

데이터 센터에 장애가 발생하면 중요한 비즈니스 운영, 애플리케이션 및 서비스가 중단되어 다운타임이 길어질수록 재정적 손실이 커질 수 있습니다. 설상가상으로 데이터 센터가 다운되면 의료, 유틸리티, 교통 및 인프라와 같은 중요 서비스에 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

화재 및 홍수와 같은 요인으로 인해 다운타임과 데이터 손실이 발생할 수 있지만, 데이터 센터에 대한 가장 큰 위협은 표적 공격입니다. 내부자 위협은 액세스 권한을 남용하여 회사 데이터를 오용할 수 있으며, 외부 위협은 시스템에 침입하여 혼란을 일으킬 수 있습니다.

데이터 센터에는 수십만 대의 물리적 서버와 가상 서버가 포함될 수 있으며, 각각 해커의 잠재적 표적이 될 수 있으므로 맞춤형 보안 정책이 필요합니다.

데이터 센터 보안의 중요한 특성은 네 가지 핵심 요소의 측면에서 이해할 수 있습니다.